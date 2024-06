Culisele calificării României! Meritele lui Burleanu și detaliile absolut uluitoare nevăzute la TV: „A dat penalty fără să revadă faza la VAR!”

Cristi Coste și Remus Răureanu au fost invitați prin videoconferință de Horia Ivanovici la o discuție despre echipa națională. Cei doi au povestit la FANATIK LA EURO anumite detalii care nu s-au văzut.

Penalty acordat cu VAR pentru națională

Trimișîi FANATIK ne-au spus că penalty-ul acordat naționalei de neamțul Daniel Siebert a fost unul rar. „Centralul“ neamț nu a fost chemat la camera VAR, întrucât asistenții .

„A fost frumos în stadion, mai frumos decât la Munchen. Acolo au fost mai mulți suporteri decât aici la Frankfurt. Aici i-am simțit mai calzi, încrezători. A fost momentul cu golul slovacilor, când ne-am dezumflat și noi și tribună.

N-a durat mult, că am reintrat repede în joc. Apropo de penalty. Cred că ar trebui să îl felicităm și pe Răzvan Burleanu și Vassaras cu acea decizie. Am rămas surprins, că deși inițial faultul fluierat de Siebert e în afara careului.

După consultarea VAR se dă penalty. Siebert nu este chemat la VAR ‘Hai, vino și tu’, s-a dat direct penalty. I s-a spus din VAR direct că e penalty“, au spus Cristi Coste și Remus Răureanu, direct din Wurzburg.

Meritul lui Burleanu în performanțele naționalei

Răzvan Burleanu are meritele sale în ceea ce se petrece acum cu echipa națională, conform lui Horia Ivanovici. Moderatorul emisiunii crede că președintele FRF este , ceea ce ajută naționala.

„Eu, implicit și FANATIK, am fost mereu un susținător al lui Răzvan Burleanu. Mi-am asumat și public. De ani de zile susțin că Burleanu e cel mai capabil și valoros președinte din ultimii 20-30-40 de ani, că înainte a fost Mircea Sandu.

E un președinte cu viziune modernă, are altă viziune despre fotbal, privește ca pe un business, muncește 14-16 ore, nu stă la șprițuri de dimineață până seară. Are viziune, are pregătire. Burleanu știe să gândească și stratetic, politic. [..]

Are lucrurile proaste pe care le-a făcut și vrea să le îmbunătățească, dar este un președinte proactiv. După părerea mea, are meritul principal pentru calificare, dintr-un motiv foarte simplu. El hotărăște antrenorul naționalei, singur, chiar dacă CEx îi propune.

L-a susținut pe Edi după o Liga Națiunilor catastrofală. Faptul că Burleanu n-a cedat la presiuni și nu l-a dat afară pe Vassaras, uite câte avantaje avem. Fotbalul nu mai e doar pe teren, e și multă politică și strategie. Burleanu este un aș la nivel de politică și strategie la UEFA“, a spus Horia Ivanovici.

Duelul indirect dintre Burleanu și Ceferin.

“Să știi să îți faci relațiile astea la nivel de UEFA. L-am văzut și ieri că stătea lângă Ceferin. Nu știu dacă îl place sau nu pe Burleanu, dar din respect, a trebuit să stea umăr la umăr cu inamicul public, despre care scria presa străină că îl va termina Ceferin.

Cu atât mai mare e valoarea lui Burleanu, că Ceferin nu își permite să îl ignore. Unul care dintre oamenii, fără exagerare, poate fi un pretendent serios la șefia UEFA. Are prezență, stă costumul bine pe el, știe să își aducă avantaje pentru federația lui.

Cum au fost și arbitrajele de ieri, a fost și un Istvan Kovacs care a făcut spectacol. Un spectacol, care coincidență sau nu, ne-a ajutat. Vorbim de un Răzvan Burleanu la capacitate maximă. Oricât l-ai contesta, are și el defectele lui”, a spus Horia Ivanovici, la FANATIK LA EURO.

