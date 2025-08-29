Culisele cazului din Otopeni: părinții au încercat să acopere crima. Cum a murit copilul de 3 ani și cine este bărbatul care s-a baricadat în casă

Un caz cutremurător a ajuns în atenția autorităților din Otopeni după decesul unui copil în vârstă de 2 ani și 8 luni. Surse din poliție au declarat pentru FANATIK că bărbatul amenință că își va pune capăt zilelor. Autoritățile s-au deplasat la fața locului pentru a gestiona situația.

Cum au explicat părinții moartea copilului de doi ani și opt luni din Otopeni

Surse din cadrul poliției au dezvăluit pentru FANATIK informații exclusive despre cazul bărbatului care s-a închis în casă. Totul ar fi început in data de 23 august 2025, când autoritățile au fost sesizate cu privire la decesul unui minor.

Inițial, cazul a fost încadrat ca ucidere din culpă, iar cei doi concubini au fost chemați la audieri. Aceștia au declarat că micuțul avea probleme psihice și afecțiuni la stomac, susținând că acestea ar fi fost cauza decesului. În primă fază, părinții nu au menționat existența unor leziuni sau acte de violență.

„Pe data de 23 august a fost sesizat decesul copilului de 2 ani și 8 luni. S-a mers pe ucidere din culpă. Ulterior, în urma necropsiei au fost chemați la audieri cei doi concubini. În urma declarațiilor celor doi și a necropsiei, inițial nu a reieșit foarte clar că micuțul ar fi fost lezat în mod intenționat.

Medicul a confirmat faptul că a fost lovit, agresat copilul, însă părinții au declarat faptul că copilul avea probleme psihice și că se lovea singur. Copilul care a decedat era fiul doar al mamei”, sunt informațiile obținute de FANATIK, în premieră.

Cum a ajuns bărbatul să se baricadeze după moartea copilului

În decursul zile de astăzi, , afirmând că băiatul ar fi fost ucis de concubinul său. Poliția s-a deplasat pentru a-l localiza pe bărbat, care plecase împreună cu celălalt fiu al cuplului, în vârstă de un an. Minorul a fost recuperat în siguranță, iar individul de 28 de ani s-a baricadat într-un apartament din Otopeni.

Autoritățile continuă negocierile și cercetările pentru a stabili exact circumstanțele tragediei și pentru a lua măsurile legale necesare.

„Ulterior, mai exat în urmă cu câteva ore, mama și-a schimbat declarația și a spus că a fost omorât copilul de către concubin. Poliția a mers în căutarea bărbatului, dar acesta a plecat cu celălalt fiu pe care cei doi îl au împreună, de un an.

Se află într-un apartament din Otopeni. În urma negocierilor micuțul a fost scos, în imobil rămânând doar individul de 28 de ani”, a mai menționat sursa FANATIK.

Cine este bărbatul vizat de ancheta pentru moartea copilului

Comunicatul IPJ Ilfov arată că, pe 23 august 2025, un copil de 2 ani și 8 luni a decedat, iar inițial moartea a fost considerată suspectă. Ulterior, în urma necropsiei, s-a stabilit că băiatul a murit din cauza unor lovituri la nivelul abdomenului.

„În 23 august, un copil despre care tatăl vitreg susținea că are vărsături a decedat. Inițial, a fost moarte suspectă. Ulterior, în urma necropsiei s-a stabilit că băiatul a murit în urma unor lovituri la nivelul abdomenului. Aceste lucruri au reieșit zilele trecute la autopsie.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârșirii infracțiunii de omor.

Ca urmare a activităților specifice desfășurate de polițiști, s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei sesizate, în cauză fiind vorba de concubinul mamei copilului, în vârstă de 28 de ani”, au mai precizat reprezentanții IPJ Ilfov.