Culisele celei mai surprinzătoare convocări a lui Mircea Lucescu: „Poveste de block-buster. Dă gol în minutul 90!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Marius Coman este marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. În contextul în care Louis Munteanu și Denis Drăguș sunt indisponibili, selecționerul a decis să îl convoace pe atacantul de la UTA pentru meciul decisiv de la Istanbul. , iar Adrian Mihalcea a oferit detalii din culise.

Culisele celei mai surprinzătoare convocări a lui Mircea Lucescu

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mihalcea a dezvăluit că Marius Coman a fost foarte emoționat în momentul în care visul său a devenit realitate, anume de a fi chemat la lotul național. Antrenorul arădenilor susține că atacantul muncește foarte mult, iar toate sacrificiile sale au dus la această convocare.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum a primit vestea convocării Marius Coman?) A fost foarte emoționat, bucuros în același timp. Stând de vorbă cu el, mi-a spus toată povestea lui, și-a dorit enorm, de când era copil, să participe la o acțiune a echipei naționale. E o poveste frumoasă a unui băiat care muncește foarte mult. Nu e de o calitate extraordinară, însă are un caracter combativ și muncește ca să suplinească celelalte calități.

Mă bucur pentru el! Este primul jucător de UTA pentru echipa națională după foarte mulți ani, acest lucru reprezintă o performanță pentru o echipă care este în play-out. Sper să și ajute! A făcut primul pas, a fost convocat, acum e din ce în ce mai greu pentru el, trebuie să depună o muncă foarte bună acolo”, a declarat Adrian Mihalcea.

ADVERTISEMENT

Convocarea lui Marius Coman, demnă de un film

În continuare, antrenorul de la UTA a explicat că ar fi un vis devenit realitate pentru , ca mai apoi să și înscrie în ultimele minute la duelul ce se va disputa în Istanbul. Adrian Mihalcea rămâne totuși realist și îl îndeamnă pe atacant să muncească chiar mai mult, pentru ca această convocare să se repete și în viitor.

ADVERTISEMENT

„Cu mine nu și-a deschis în totalitate sufletul, dar cred că în convorbirile cu familia și-a expus sentimentele. E normal! A rămas surprins prima oară când a auzit, dar nu avea de ce să nu creadă. Eu fusesem informat cu puțin timp înainte, astfel că nu avea de ce să nu creadă.

ADVERTISEMENT

I-am spus că e o șansă rară! Trebuie să profite de accidentările jucătorilor mult mai experimentați și importanți… Dacă mai și reușește, ar fi ca într-un film de succes! Un block-buster! Ar fi ca într-un film să intre în minutul 90, să dea gol și să mai dea un gol și din foarfecă. După îl aștept, că avem o muncă grea de tot în continuare, sper să nu rămână la o singură convocare la echipa națională”, a mai spus Adrian Mihalcea.

550.000 de euro este cota lui Marius Coman

24 de meciuri, 8 goluri și două pase decisive a adunat atacantul la UTA