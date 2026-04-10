Culisele celui mai mare succes al lui Mircea Lucescu ca selecționer al României: 1-0 cu Italia, campioana mondială. “Vezi că nevasta-ta, acum, la tine acasă…”

ADVERTISEMENT

În primul său mandat de selecționer la naționala României, Mircea Lucescu, stins din viață la vârsta de 80 de ani, a reușit o performanță de necrezut, istorică pentru întreg sportul din țara noastră. A calificat echipa la Campionatul European din 1984, în condițiile în care la acea vreme doar opt naționale participau la turneul final. Din grupa respectivă de calificare a făcut parte inclusiv Italia, nimeni alta decât campioana mondială en-titre atunci.

Ce s-a întâmplat la România – Italia 1-0, cea mai mare victorie obținută de Mircea Lucescu în rolul de selecționer

„Squadra Azzurra” a fost răpusă însă atunci, în aprilie 1983, la București. România a câștigat cu scorul de 1-0 pe vechiul stadion „23 august”, grație golului marcat de Ladislau Boloni în minutul 24 după o lovitură liberă executată de regretatul Ilie Balaci. În opinia cunoscutului jurnalist Marius Mitran, aceasta este cea mai importantă victorie obținută până în prezent de naționala de fotbal a României în istoria sa.

ADVERTISEMENT

„Poate nu întâmplător s-a dus în luna asta aprilie. Anul trecut am vorbit un pic cu dumnealui apropo de meciul ăla cu Italia. Cea mai mare victorie a echipei naționale din istoria de peste 100 de ani. Italia, campioană mondială en-titre, cu câteva luni înainte era campioană mondială. Este singurul meci din istoria României, de peste 100 de ani, în care România învinge o campioană mondială într-un meci oficial, cu miză. Să vă spun miza. Am fost în stadion. Cădem în grupa aia care era așa, cu Italia, campioană mondială, iar grupa începe înainte de Campionatul Mondial, deci el știa cu cine va juca fără să știe ce capacitate are acea echipă.

Noi începem preliminariile în mai și Mondialul e în lunile iunie – iulie. Jucăm cu Cipru, 3-1, duce la Hunedoara, a avut multe premiere pentru fotbalul românesc. După părerea mea, el a revoluționat fotbalul românesc cum a revoluționat Bălcescu România în 1848. Batem, joacă cu câțiva jucători ai Corvinului în echipă. Era de-abia de câteva luni antrenorul naționalei, 36 de ani când încep preliminariile.

ADVERTISEMENT

În grupă este campioana Europei, Cehoslovacia, campioana mondială la zi, Italia, Suedia, care în anul ăla, ’82, tocmai ia Cupa UEFA cu IFK Goteborg, cu Sven-Goran Eriksson antrenor, și Cipru. Italia face 0-0 cu noi la Florența, noi în 10 oameni. Lucescu ține echipa, în 10 oameni se apără în fața campioanei mondiale, care mai face un rezultat prost. Absolut surprinzător, face un egal cu Cipru. Când vine la București, Italia vine practic la ultima șansă. Deja pierduse puncte, trebuia să câștige. Două puncte la victorie, dar erau mari pentru că erau cinci echipe în grupă. Noi aveam victoria cu Cipru, egalul cu ei, bătusem Suedia cu 2-0, meci în care îl adusese după ani de zile la națională pe Dudu Georgescu și joacă titular. Golurile le dau hunedorenii lui, Klein și Andone”, a explicat Marius Mitran

ADVERTISEMENT

Legendarul antrenor a identificat „la virgulă” slăbiciunile italienilor și le-a oferit jucătorilor săi de atunci indicații în consecință. Aspectul de departe cel mai interesant din acest punct de vedere este reprezentat de modul în care i-a transmis lui Gino Iorgulescu să se comporte pe teren cu marele Paolo Rossi, „Balonul de Aur” de la acel moment, dar mai ales felul în care fostul fundaș central a ales să joace acest rol:

ADVERTISEMENT

„Și vine acest meci. Italia anunță că vine exact cu echipa din finala Campionatului Mondial, cu echipa care ia titlul mondial, pulverizând Argentina lui Diego Armando Maradona, 3-1, pulverizând 3-2 Brazilia, numită cea mai frumoasă din istorie, aia cu Socrates, Zico, Junior, Falcao. Și în finală 3-1 cu RF Germania, ratând la 0-0 și un penalty. Și vine la București. Ce declară Mircea Lucescu în ziarul Sportul cu o zi înainte de meci? ‘Nu putem învinge campioana mondială decât dintr-o fază fixă’.

Lui Ilie (n.r. Balaci) îi spune: ‘Să nu treci de centrul terenului, pentru că forța lor stă în Gentile. Gentile i-a anihilat pe Zico, pe Maradona, pe Rummenigge. Se lipește de ei și nu ai cum să îi faci față. Singura variantă, pentru că el este ca un câine, va veni după tine, orice ai face. Joacă în fața fundașilor, plimbă-l acolo, ca el să iasă și să putem să creăm spații acolo’. Iar lui Gino Iorgulescu, care ține în acel meci Balonul de Aur, Paolo Rossi, îi spune, el știa italiană: ‘Vorbește cu el, nu sta doar lângă el, vorbește, spune-i ceva, povestește-i, pentru că el nu se poate concentra. De câte ori te apropii de el, spune-i ceva, orice, spune-i ce e la el acasă’.

ADVERTISEMENT

Și Gino îi spune niște nebunii lui Paolo Rossi. Sper să mă ierte. ‘Tu stai aici pe teren și acasă la tine nevastă-ta… Mă rog, asta e viața, suntem tineri toți, nu e nicio problemă’. Iar pleca faza, iar venea lângă el… Fiecare să înțeleagă ce vrea. ‘Acasă la tine, eu știu ce e acolo. Am prieteni acolo. Dar nu e problemă, ești tânăr, ești Balonul de Aur, nu e problemă’. Deci umbla și la chestia asta. Sigur că nu l-a învățat Lucescu să spună asta. I-a spus doar să îi spună ceva care să îl tulbure, să îl scoată din starea lui de atenție, de campion mondial. Deci până acolo mergea cu lucrurile astea”.