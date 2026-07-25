Culisele celui mai scump transfer al verii: „Prietenul meu din copilărie m-a sunat nonstop și m-a convins să semnez”

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Morgan Rogers (23 de ani) a devenit în această vară cel mai scump fotbalist britanic din istorie, asta după ce l-a transferat de la Aston Villa în schimbul a 138 de milioane de euro. Un rol important în realizarea mutării l-a avut însă Cole Palmer, starul grupării de pe Stamford Bridge și prietenul din copilărie al lui Rogers, care l-a contactat telefonic în repetate rânduri pentru a-l convinge să semneze cu gruparea londoneză.

Cole Palmer, puntea dintre Morgan Rogers și Chelsea!

La puțin timp după ce transferul s-a concretizat, noul fotbalist al „albaștrilor” a vorbit deschis despre întreaga perioadă premergătoare semnării contractului, afirmând că vechiul său prieten Cole Palmer a fost cel care a înclinat decisiv balanța. De asemenea, Rogers a mai precizat că este extrem de nerăbdător să împartă din nou vestiarul cu el și consideră că Chelsea va avea un cuvânt important de spus în noul sezon de Premier League.

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„Îl cunosc pe Cole de când aveam vreo 14 ani – mai întâi de la echipele de juniori ale Angliei, iar apoi din perioada în care am fost amândoi la Manchester City. Vorbim despre această reuniune de ceva vreme, deoarece ne-am dorit mereu să jucăm împreună. Așa că suntem amândoi entuziasmați că acest lucru se întâmplă în sfârșit.

După ce s-a încheiat sezonul m-a sunat și mi-a trimis mesaje încontinuu, încercând să mă convingă să vin la Chelsea. Și iată, până la urmă asta s-a întâmplat. Poate că dacă nu era el, aș fi ajuns să semnez cu altă echipă, dar asta nu vom știi niciodată. Cert este că abia aștept să înceapă noua stagiune. Va fi cel mai frumos lucru pentru mine, să joc alături de unul dintre cei mai buni prieteni ai mei și să fiu în preajma lui în fiecare zi. Este ceva ce mă entuziasmează cu adevărat, iar împreună cred că vom putea să o readucem pe Chelsea acolo unde îi este locul”, a declarat Morgan Rogers, citat de Sky Sports.

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Morgan Rogers a făcut parte din lotul Angliei la CM 2026

Noul fotbalist al lui Chelsea vine după un sezon excelent în tricoul lui Aston Villa, echipă care a cucerit UEFA Europa League și care s-a clasat pe locul 4 în campionatul englez. Pe tot parcursul stagiunii 2025/2026, Rogers a evoluat în 55 de meciuri pentru gruparea din Birmingham în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 14 goluri și să ofere 12 pase decisive. Astfel, Thomas Tuchel l-a inclus în lotul de 26 de jucători cu care Anglia s-a deplasat la Cupa Mondială din această vară, competiție la care prima reprezentativă „Three Lions” a obținut medalia de bronz.

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La turneul final din SUA, Canada și Mexic, Rogers a jucat în 7 dintre cele 8 meciuri disputate de englezi, în trei dintre acestea fiind chiar titular. Cel mai remarcat s-a făcut în duelul din semifinale cu , meci pierdut în cele din urmă de elevii lui Tuchel cu 1-2, atunci când a oferit „assist”-ul la golul marcat de Anthony Gordon. Spre deosebire de Rogers însă, Cole Palmer a fost lăsat acasă de tehnicianul german, respectiva decizie fiind puternic contestată de suporterii fotbalului englez.