Culisele deciziei lui Istvan Kovacs care a stârnit un scandal uriaș în Rapid – Dinamo 3-2: “S-a enervat pe Musi”. Exclusiv

Meciul Rapid – Dinamo de pe stadionul Giulești, duel contând pentru etapa inaugurală din play-off, a fost ”aruncat în aer” în minutul 67. Atunci, Istvan Kovacs a lăsat jocul liber, în ciuda unui fault al lui Borza la Musi, iar Petrila a marcat pentru 2-2. La FANATIK SUPERLIGA s-a întors pe toate fețele această fază. Care ar putea fi culisele deciziei ”centralului”.

De ce nu ar fi dat Istvan Kovacs fault la duelul dintre Borza și Musi, fază care a aprins scandalul în Rapid – Dinamo

Nicio surpriză pe Giulești. Rapid a învins din nou pe Dinamo, a treia oară în acest sezon de SuperLiga, scor 3-2, și a urcat pe locul 1 în play-off. Din păcate, derby-ul bucureștean a oferit publicului spectator și telespectator, pe lângă multe goluri, faze de fotbal plăcute, și multe decizii cel puțin controversate de arbitraj.

Invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA au analizat absolut tot ce s-a petrecut pe stadionul de sub Podul Grant. Faza cu duelul Borza – Musi a fost, cum era normal, punctul central al discuțiilor. Andrei Vochin, consilierul șefului FRF, a venit cu o explicație pe seama deciziei lui Istvan Kovacs de a nu da fault aici.

Reputatul jurnalist este de părere că . Ce s-a întâmplat, de fapt, în faza duelului Borza – Musi și de ce nu a dat fault? Vochin crede că Istvan Kovacs a fost oarecum revoltat de căderea lui Musi, una care are la origine împingerea lui Borza, dar una exagerată.

”Apropo și de gestica lui Istvan Kovacs. În momentul în care vede acel contact, el duce fluierul la gură. După care vede căderea exagerată a lui Musi și rămâne cu ultima impresie. Și cred că se enervează pentru că are un gest, face din mână așa la modul, ‘nu e, dom’le, lasă-mă în pace cu astea!’ Cred că acela a fost punctul care l-a făcut pe el să se să se răzgândească, acea secundă”, spune oficialul FRF.

Ce ”talent” special are Alexandru Musi în acest sezon: ”E jucătorul care a obținut cele mai multe penalty-uri”

Andrei Vochin a ținut să mai reamintească faptul că jucătorul lui Dinamo are și un talent deosebit în acest sezon de SuperLiga. Mai exact, el este fotbalistul care a obținut cele mai multe penalty-uri în acest campionat. În aceste condiții, unii arbitri iau ”act” de această ”calitate” a unor fotbaliști de a forța unele faze.

”Musi e un specialist. Este, atenție, jucătorul care a obținut cele mai multe penalty-uri în acest campionat. Musi are trei penalty-uri obținute în acest campionat și nu există alt jucător în campionatul României cu mai multe penalty-uri. Arbitrii studiază și ei înainte de meci. Și poate că din alea trei penalty-uri, nu știu, unele sunt cu exagerare. Acesta este riscul pe care și-l iau acești jucători de atac care de foarte multe ori simulează”, mai punctează Vochin.

: ”Arbitrii nu mai suportă chestiile astea (n.r. simulările). Sunt și ei oameni. Îi enervează. (n.r. aceasta este explicația psihologică: Kovacs s-a enervat?) Da. Ideea este că e fault. Dar Musi a pierdut acel avantaj amplificând acea cădere”, mai spune jurnalistul.