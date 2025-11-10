Culisele demisiei lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „Mihai Rotaru este la capătul răbdării!”. Clauza uriașă pe care trebuie să o plătească antrenorul

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi și-a anunțat demisia în fața jucătorilor după ce a pierdut un nou meci în SuperLiga României, iar Universitatea Craiova a căzut pe locul patru în clasament. FANATIK vă dezvăluie toate culisele acestei decizii a antrenorului din Bănie.

Ce s-a întâmplat în vestiarul Craiovei după înfrângerea cu UTA

Deși a obținut prima victorie de pe tabloul principal în cupele europene, Mirel Rădoi și Craiova nu au reușit să o învingă și pe UTA, care s-a impus cu scorul de 2-1. Deznădăjduit după un nou rezultat slab în campionat, antrenorul oltenilor și-a anunțat demisia în fața jucătorilor, după care a discutat și cu conducerea:

„Azi-noapte, după partida pierdută surprinzător de Craiova, Mirel Rădoi și-a luat adio de la jucători și a anunțat că demisionează. Ca să înțelegeți ce e la Craiova și despre echilibrul emoțional al lui Mirel Rădoi: este a șasea oară în decurs de 10 luni când Mirel Rădoi își anunță jucătorii că nu va mai fi antrenorul Universității Craiova. Toți jucătorii au rămas mască, mai ales după victoria din Conference League.

Nimeni nu se aștepta. A fost o înfrângere, dar asta e situația. După ce s-a terminat meciul, i-a anunțat ferm pe jucători că este ultima sa partidă ca antrenor. Față de alte dăți, s-a întâlnit cu conducerea. Nu cu Mihai Rotaru, cu conducerea. Cu Costeșin, cu Felgueiras, cu cei care conduc clubul. I-a anunțat și pe ei că-și dă demisia”, a explicat Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce clauză trebuie să plătească Mirel Rădoi ca să plece de la Universitatea Craiova

Sătul de schimbările radicale de spirit ale lui Mirel Rădoi, însă cu o singură condiție. Patronul formației din Bănie nu va trece peste clauzele stipulate în contract, care spun că atât antrenorul, cât și clubul, în cazul unei despărțiri unilaterale, trebuie să plătească o sumă uriașă de bani:

„Astăzi va fi o ultimă discuție între Mihai Rotaru și Rădoi, dar informațiile FANATIK sunt că Mihai Rotaru îi va accepta demisia lui Mirel Rădoi pentru că este la capătul răbdării și nu se poate lucra cu un antrenor care își dă demisia la finalul fiecărei luni. Nu doar atât. El îi va cere lui Rădoi să plătească clauza unilaterală de 250.000 de euro. Dacă nu se răzgândește, pleacă fără probleme, dar doar dacă plătește clauza de 250.000 de euro. Poate Rădoi se mai gândește, dar nu cred că e o problemă pentru el să dea 250.000 de euro”, a continuat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova, o singură victorie în ultimele șapte meciuri de campionat

După ce pornise lansat în SuperLiga României și toată lumea o dădea ca principală favorită la câștigarea campionatului, Universitatea Craiova a avut un recul uriaș. În ultimele șapte meciuri de campionat, oltenii au strâns doar șase puncte. Mai exact, ei au reușit o singură victorie cu Slobozia, trei remize cu Rapid, Dinamo și Metaloglobus, și trei înfrângeri cu Oțelul, FCSB și UTA.

Înainte de pauza internațională, Craiova se află pe poziția a patra, la șase puncte în spatele liderului Rapid. De unde era favorită la titlu, în acest moment se află la doar șase puncte și de locul 7, primul din afara play-off-ului.