Culisele demiterii lui Jose Mourinho de la Tottenham! Generația Z nu îl mai vrea pe “The Special One”

Din noiembrie 2019 până în aprilie 2021, Jose Mourinho și-a creat numai dușmani la echipă. A fost inițial privit cu mare încredere de jucători, doar că nu a durat mult până când aceștia au început să îl regrete pe Mauricio Pochettino.

Există momente care vorbesc de la sine despre relația dintre Mourinho și jucătorii săi. Despre lipsa de chimie dintre cele două părți. Pe 13 februarie, Spurs era condusă la pauză pe Etihad, 0-1. Niciun șut pe poartă și niciun corner pentru echipa lui Mourinho. Posesie de 35,9 procente. Dar Jose Mourinho a intrat încrezător în vestiarul plin de capete plecate. I-a felicitat pe jucători și le-a spus că totul a mers foarte bine în primele 45 de minute.

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii au fost uimiți să îl asculte. La începutul mandatului, o astfel de abordare îi putea aduce succes lui Mou. Dar în acel meci, Spurs a mers din rău în mai rău. S-a terminat 0-3, fără ca Son și compania să dea vreun răspuns pe teren.

Dacă mai rezista doar câteva zile, Mourinho o putea duce pe Tottenham spre prtimul trofeu după 30 de ani

Nimic nu mai mergea pentru Mourinho în ultima perioadă, iar șansele de calificare în cupele europene începeau să se risipească. Spurs ar putea fi oricum exclusă de UEFA după înscrierea în Super Liga Europei. Mourinho a fost demis cu doar șase zile înainte de finala Carabao Cup cu Manchester City. Poate ultima șansă de a salva un sezon cenușiu. Ar putea fi primul trofeu al clubului după o pauză de 30 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dar lucrurile s-au degradat în Premier League, unde Tottenham era pe primul loc în noiembrie. A ajuns pe 7, la cinci puncte distanță de locurile de Champions League. Un club structurat perfect, cum a fost atâția ani Spurs, a dat poate cel mai mare rateu din ultimii 20 de ani, de când a fost preluat de Daniel Levy. Iar fanii sunt furioși că echipa și-a pierdut identitatea.

Pentru că o problemă chiar mai mare decât locul în clasament este jocul lui Spurs sub comanda lui Mourinho. Unul deloc atractiv, bazat doar pe distrugere. Levy era convins că iminenta revenire a fanilor în tribune va aduce huiduieli pe White Hart Lane. Așa că a decis să renunțe cât mai repede la Mourinho. Spre satisfacția multor jucători.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Printre primii doi antrenori ai lumii”, așa îl cataloga Daniel Levy pe Mourinho la startul mandatului la Spurs

“All or Nothing“, documentarul lansat de Spurs în 2020 arată cât de repede se schimbă lucrurile în fotbal. Jose Mourinho este în prim-plan și văzut ca un om care asigură succesul oriunde merge. Portughezul a fost adus oricum doar pentru imagine. “Este unul dintre primii doi antrenori ai lumii“, îl descrie Levy pe tehnicianul portughez în respectivul documentar. 17 luni mai târziu s-a convins că a făcut o eroare colosală.

Mourinho a avut și perioada lui bună la Spurs, dar a avut și ghinionul că a fost adus în locul lui Pochettino. Un antrenor care a fost iubit de fani și de o mare parte dintre jucători. Dar care nu a luat niciun trofeu la club și lăsase echipa pe 12 în startul sezonului 2019-2020.

ADVERTISEMENT

Dar la Spurs, Mourinho a avut toate condițiile pentru succes. Și mult mai puțină presiune decât la United. Iniial, Mou a avut o relație excepțională cu Daniel Levy. Portughezul l-a asigurat pe patronul lui Spurs că a învățat din greșelile comise în ultima parte la Chelsea și mai ales la Manchester United. Locul 6 la finalul sezonului trecut, unul foarte complicat, cu lunile de întrerupere provocate de pandemie, a fost văzut ca un succes. Mou luase echipa de pe 12.

Spurs era pe primul loc în Premier League în noiembrie. Dar a urmat o toamnă de coșmar pentru echipa lui Mourinho

Iar în noiembrie 2020, Spurs era lider în Premier League. “The Special One” simțea că aura sa este refăcută. Doar că portughezul a gestionat catastrofal momentele grele care au venit în iarnă, într-o perioadă cu program încărcat. Și-a criticat jucătorii la aproape fiecare interviu. A sperat că așa îi va motiva, sau a încercat să își ascundă neputința. Cert este că totul s-a întors împotriva sa.

ADVERTISEMENT

Nici conducerea nu a scăpat de criticile lui Mourinho, care a fost foarte nemulțumit de achiziții. Au venit Matt Doherty, Joe Hart, Pierre Emile Hojbjerg și Sergio Reguilon. Apoi a fost și revenirea lui Bale, care s-a produs mai degrabă la insistențele lui Levy. Oricum, achiziții bune dacă privim la ce se întâmpla pe vremea lui Pochettino. Dar Mourinho voia mai mult. Cel puțin încă un fundaș central de clasă mondială.

Dar nu valoarea lotului, ci tocmai stilul lui Mourinho a adus cele mai mari probleme la Spurs. Atât pe teren, cât și în afară. Jucătorii erau obișnuiți cu fotbalul combinativ și pessingul agresiv pe care le-a impus Pochettino. Acei jucători care s-au plâns că sunt suprasolicitați de argentinian ajunseseră să se plictisească la antrenamentele lui Mourinho.

Jucătorii se văitau că Pochettino îi suprasolicita. Iar la Mourinho erau nemulțumiți că se plictisesc la antrenamente

“Suntem mai mult la refacere”, au remarcat jucătorii. Ceea ce nu le-a convenit, în special atunci când rezultatele nu au mai venit. Se plictiseau la antrenamente. În apărarea lui Mourinho, el a și fost nevoit să adapteze pregătirea la programul foarte încărcat și lipsa vacanței, ambele provocate de pandemia de coronavirus. 58 de meciuri oficiale are Spurs în actualul sezon.

Dar stilul de joc al lui Spurs? Mou nu mai are nicio scuză aici. Echipa se baza doar pe unele automatisme rămase de la Pochettino. Și pe execuțiile lui Kane și son. Pentru că Mourinho era obsedat să distrugă tactica adversarului. Jucătorii lui Spurs învățau doar ce trebuie să facă pentru a bloca, nu și pentru a crea. “A distrus tradiția acestui club”, au comentat oameni importanți din vestiar.

Când rezultatele nu au mai venit, Mourinho a pasat vina pe fotbaliștii săi. Sunt multe episoade elocvente în acest sens. Și nu doar Mou își scotea jucătorii din sărite. Ci inclusiv asistentul său, Joao Sacramento. Un tânăr de 30 de ani ales în locul lui Rui Faria, un tip care știa mult mai bine să țină vestiarul unit. Doar că Faria a preferat să încerce ca antrenor principa și a preluat-o pe Al Duhail, în Qatar.

Criticile lui Mourinho păreau să aibă efectul scontat în perioada în care echipa încă avea rezultate. Au mers cu Dier și Ndombele

În perioada în care lucrurile încă mergeau bine pentru Spurs, Dier povestea amuzat o fază cu Mourinho în prim-plan. Chiar înaintea ultimului meci din sezonul 2019-2020. “Reveneam după o suspendare de patru meciuri, eram în sfârșit eligibil. Mourinho a venit la mine și mi-a spus. “Te-ai antrenat groaznic de când ești suspendat! Tu chiar vrei să joci în acest weekend?”

Mourinho l-a folosit pe Dier în acel meci, iar internaționalul englez a făcut o partidă excelentă. Spurs și-a asigurat locul 6 cu acea remiză pe terenul lui Palace. Problema este că Mourinho avea o astfel de abordare cu toți jucătorii. Mulți nu au agreat-o. Iar pe măsură ce rezultatele nu au mai venit, au apărut și mai mulți nemulțumiți.

În martie 2020, înainte ca sezonul să fie întrerupt din cauza pandemiei, Mourinho l-a scos din meci pe Ndombele la pauză. “Cu el pe teren, echipa pur și simplu nu avea mijloc”, a fost atacul neașteptat al lui Mourinho imediat după meci. Ndombele și-a ridicat apoi nivelul, iar tactica lui Mou părea să dea roade. Doar că portughezul a continuat în același ritm, iar jucătorii nu au mai acceptat.

Defensiva lui Mourinho dădea rateuri pe bandă rulantă. Spurs, egalată de multe ori pe final de meci

Într-un meci din octombrie, în Europa League, Spurs era condusă 1-0 la pauză de Antwerp. Mourinho i-a scos pe Alli, Vinicius, Lo Celso și Bergwijn la pauză. “La cât de slab au jucat acești băieți astăzi, îmi va fi foarte ușor să îmi aleg titulari pe viitor”, spunea Mourinho după meci. Voia să îi motiveze, dar crea noi războaie în vestiar.

Pe 13 decembrie, Spurs juca pe terenul lui Palace și conducea 1-0 la pauză. Jeffrey Schlupp egala pe final și provoca o reacție furioasă a lui Mourinho. “Le-am spus jucătorilor care sunt riscurile și exact acele lucruri s-au întâmplat. Le-am spus că nu trebuie să acceptăm un astfel de joc. Nu știu din ce motiv, dar nu au putut respecta ceea ce eu l-am cerut”, avea să spună Mourinho după meci. Era partida care avea să producă marea ruptură. Care însemna începutul sfârșitului pentru cariera lui Mou la Spurs.

Patru zile mai târziu, alt rezultat slab. 1-1 pe terenul lui Wolves. Tot cu gol încasat pe final, în minutul 86. Conferința de presă a sunat exact la fel. “Jucătorii știau ce le-am cerut să facă la pauză. Dar pur și simplu nu au reușit să îndeplinească sarcinile. Nu am obținut mai mult pentru că jucătorii nu au putut mai mult”, declara Mourinho. Ruptura era deja inevitabilă.

Harry Kane a rămas până la final aliatul lui Mourinho. A și marcat o dublă în poarta celor de la Everton

După anul nou, Spurs a mai ratat o victorie la limită. Fulham a scos un 1-1 în ultimele minute, iar vina a picat din nou pe jucători. “Sunt lucruri care țin de calitățile jucătorilor. Este atât de simplu. Iar problema este defensiva noastră”, a spus din nou Mourinho. Critica era și spre conducere, care îi ratase pe Ruben Dias, ajuns la City, și Milan Skriniar de la Inter. Jucători pe care îi ceruse portughezul

Mourinho a continuat să critice calitatea individuală a fundașilor săi. Deși îi avea pe Toby Alderweireld, cel mai bun fundaș din Anglia în mandatul lui Pochettino, Eric Dier, internațional englez, și pe Davinson Sanchez, văzut de mulți ca unul dintre cei mai buni tineri din fotbalul european în momentul transferului de la Ajax.

Tot mai mulți jucători ai lui Spurs începeau să se îndepărteze de Mourinho. Harry Kane a fost singurul care și-a sprijinit antrenorul până la final. A și marcat o dublă contra lui Everton, în ultimul meci cu portughezul pe bancă, 2-2 la Liverpool. Dar fricțiunile din vestiar nu aveau cum să nu afecteze echipa.

Conducerea i-a transmis lui Mourinho să nu mai critice jucătorii în public. Portughezul nu s-a putut abține

Inclusiv conducerea s-a implicat încă de la începutul lui 2021. Lui Mourinho i s-a transmis să nu mai critice jucătorii în public. Doar că a urmat înfrângerea cu West Ham, de pe 21 februarie, iar portughezul a făcut din nou spectacol la interviul de după meci. “Sunt probleme la echipă pe care eu nu le pot rezolva de unul singur ca antrenor”, a fost concluzia. Jucătorii s-au simțit din nou vizați.

Au urmat câteva săptămâni cu rezultate ceva mai bune. Datorate în special unei creșteri de formă a lui Gareth Bale. Un moment care putea reprezenta punctul de revenire al lui Spurs pentru acest sezon. Doar că avea să vină și cel mai mare coșmar. La Zagreb, pe 18 martie.

După 2-0 acasă, Spurs a mers în Croația cu gândul că totul era deja rezolvat. Dar englezii au pierdut 3-0, în prelungiri, iar pentru Mourinho a fost poate cel mai rușinos rezultat al carierei. Și nu a mai menajat pe nimeni după acel meci.

Explicațiile penibile date de Jose Mourinho după 0-3 la Zagreb, pe terenul lui Dinamo

Le-a explicat jurnaliștilor că le ceruse jucătorilor săi să nu țină cont de avantajul din tur. Și să joace la victorie, ceea ce nu au făcut. Ba mai mult, le-a pus video cu Mislav Orsic și l-au studiat pe atacantul lui Dinamo Zagreb. Și omul care marca un hat-trick în meciul de pomină. Din nou, jucătorii au fost de vină. În schimb, Hugo Lloris, căpitanul echipei, a vorbit deschis despre problemele din vestiar. Despre faptul că lotul este divizat. Atmosfera la echipă s-a deteriorat și mai mult după eșecul de la Zagreb.

Jose a încercat o tactică nouă în meciul cu Aston Villa, înainte de pauza provocată de meciurile naționalelor. A ales o formulă de start inedită, cu Joe Rodon, Japhet Tanganga, Lo Celso și Carlos Vinicius. Și i-a ieșit, cu o victorie clară pe Villa Park, scor 2-0. Schema nu a mers și câteva zile mai târziu, pe stadionul lui Newcastle. Cu aceeași formulă inedită, Spurs pierdea pe St. James. La declarația după acel eșec, Mou explica de ce ideile sale tactice nu mai funcționează ca în trecut. “Sunt aceleași, doar jucătorii sunt diferiți”. Despărțirea era oricum iminentă.

Nici meciul cu Manchester United, fosta echipă, nu a adus nimic bun pentru Mourinho. Spurs a condus din nou, dar a luar trei goluri în repriza secundă. De această dată, portughezul a ales să se certe cu jurnaliștii. A evitat să spună ceva negativ despre jucătorii săi. Dar era deja pre târziu. Avea să fie demis după următorul meci, remiza cu Everton.

Concluzia jurnaliștilor de la The Athletic pune și mai mult sub întrebării viitorul lui Mourinho ca antrenor. Deco, Ricardo Carvalho, John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Diego Milito sunt pe un tipa de jucător care se potrivea perfect cu stilul lui Mourinho de a antrena. Doar că portughezul nu se poate adapta la tot ceea ce înseamnă această nouă generație. Generația Z nu îl vrea pe “Mou”