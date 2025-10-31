Sport

Culisele despărțirii lui Edi Iordănescu de Legia Varșovia: are ofertă din Golf! Exclusiv

FANATIK a aflat în exclusivitate toate culisele despărțirii lui Edi Iordănescu de Legia Varșovia. Fostul selecționer al României nu duce lipsă de oferte și ar putea ajunge în Golf
Cristi Coste, Cristian Măciucă
01.11.2025 | 00:19
EXCLUSIV FANATIK
Edi Iordănescu (47 de ani) a plecat după doar patru luni de la Legia Varșovia. FANATIK a aflat în exclusivitate toate culisele despărțirii. Fostul selecționer al României deja are oferte și ar putea semna cu o echipă din Golf.

De ce a plecat, de fapt, Edi Iordănescu de la Legia Varșovia

Edi Iordănescu a stat doar 24 de meciuri pe banca celor de la Legia Varșovia. Ultima partidă i-a fost fatală fostului selecționer. Legia a fost eliminată din Cupa Poloniei după ce a pierdut meciul cu echipa lui Valentin Cojocaru, Pogon Szczecin.

FANATIK a aflat în exclusivitate că Edi Iordănescu nu a fost dat afară de Legia Varșovia. Fostul selecționer a cerut deja de trei ori rezilierea contractului. Mai întâi, Edi s-a lovit de refuzul ferm al șefilor. Apoi, fotbaliștii, în frunte cu liderii vestiarului, i-au cerut atât tehnicianului, cât și conducerii, să rămână la echipă, deoarece încrederea lor în antrenorul român era totală.

Din informațiile FANATIK, Iordănescu a cerut rezilierea și a treia oară, imediat după eșecul din cupă cu Pogon Szczecin. Fostul selecționer al României le-a transmis clar șefilor că de această dată nu mai e cale de întoarcere și că vrea să fie lăsat să plece.

Edi Iordănescu are ofertă să antreneze în Golf

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a anunțat că Edi Iordănescu are o clauză în oglindă cu Legia și că dacă vreuna din părți dorește rezilierea, trebuie să plătească 500.000 de euro. Antrenorul în vârstă de 47 de ani nu vrea să primească însă clauza, singura lui grijă fiind ca staff-ul său să fie recompensat.

Din informațiile FANATIK, Edi Iordănescu are deja o ofertă concretă. Site-ul nostru a aflat că fostul selecționer este dorit în Golf, el urmând să dea în zilele următoare un răspuns.

Edi Iordănescu nu se întoarce la echipa națională

FANATIK a aflat în exclusivitate și că nu se pune și nici nu s-a pus vreodată problema ca Edi Iordănescu să revină la echipa națională, echipă pe care a pregătit-o în perioada 26.01.2022 – 22.07.2024.

Antrenorul în vârstă de 47 de ani este ultimul tehnician care a calificat naționala României la un turneu final. Cu el pe bancă, „tricolorii” au ajuns până în optimile Euro 2024, acolo unde au fost eliminați de Olanda (0-3).

  • 1 titlu de campion al României are Edi Iordănescu alături de CFR Cluj
  • 1 trofeu, Supercupa Poloniei, a câștigat Edi Iordănescu pe banca celor de la Legia
Cristi Coste
Cristi Coste
