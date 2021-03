Culisele dezastrului de la Liverpool. Dezvăluiri din vestiarul lui Jurgen Klopp

Liverpool și-a entuziasmat milioanele de fani din întreaga lume după ce a cucerit titlul în precedenta ediție a Premier League. Numai că actuala stagiune este una de uitat pentru suporterii „cormoranilor”.

Seria de șase înfrângeri consecutive pe Anfield Road reprezintă o pată neagră în istoria clubului de pe Merseyside, însă problemele lui Liverpool sunt mai multe și mai profunde decât ar sugera un simplu record negativ.

Nu doar hazardul și ghinionul stau la baza unui sezon atât de slab pentru campioana Angliei, ci și neinspirația lui Jurgen Klopp, inconștiența unor jucători sau activitatea deplorabilă de pe piața transferurilor.

Explicațiile dezastrului de la Liverpool. Lipsa fanilor și timpul scurt, primul pas spre decădere

Jurgen Klopp a adus pe Anfield Road un entuziasm nemaiîntâlnit în ultimii ani. După ce a reușit să câștige Liga Campionilor în 2019, neamțul s-a concentrat exclusiv pe cucerirea titlului în Premier League. Un astfel de trofeu ar fi fost echivalent cu primul succes de acest fel după nu mai puțin de 30 de ani! Conștient de pasiunea fanaticilor suporteri ai lui Liverpool și de dorința uriașă a acestora de a scăpa de ironiile rivalilor de la Manchester United, care i-au depășit la numărul trofeelor interne, din cauza secetei de pe Anfield, Klopp și-a pus în practică toate cunoștințele și toată inspirația.

A construit pe Merseyside o trupă fabuloasă, căreia nu părea să îi lipsească nimic. Centrul apărării era tare ca o stâncă, cu van Dijk pe post de lider, în vreme ce fundașii de bandă erau două invenții ale lui Klopp, care funcționau impecabil. Trent Alexander-Arnold și Andy Robertson s-au metamorfozat în cei mai buni apărători laterali din Anglia și, poate, chiar din Europa. Mijlocul era și el solid, iar inspirația și strălucirea atacului format din Salah, Firmino și Mane genera aprecierile și din partea celor mai pretențioși fani ai fotbalului, nu doar ai lui Liverpool.

Doar că lucrurile au încetat să mai meargă atât de bine odată cu începutul infamei pandemii de coronavirus. Dispariția fanilor de pe stadioane a făcut ca bucuria „cormoranilor” pricinuită de cucerirea titlului din 2020 să fie una lipsită de substanță. Deși câteva mii au ieșit în străzi, spre furia opiniei publice și a autorităților, majoritatea suporterilor lui Liverpool nu s-au putut bucura decât din fața televizoarelor. Nici măcar nu și-au putut vedea favoriții de aproape, la tradiționala paradă de final de sezon.

După un sezon intens și bazat pe celebrul „heavy metal football” propus de Klopp, Liverpool pare că nu a avut nici timpul, nici inspirația să își calculeze cu înțelepciune pașii pentru actuala stagiune. Nu puțini manageri susțin că gestionarea succesului este mai dificilă decât cea a eșecului. Iar neamțul fost la Dortmund pare că s-a lovit puternic de incapacitatea de a controla reacția propriilor jucători la reușita istorică din 2020. De asemenea, neamțul a fost incapabil să își motiveze echipa să mențină ritmul și fără sprijinul formidabilului public de pe Anfield Road. Deși toate echipele au suferit în absența fanilor, Liverpool a părut să fie mai afectată decât oricare alta.

18 puncte a fost diferența finală dintre Liverpool și locul 2, în 2020;

a fost diferența finală dintre Liverpool și locul 2, în 2020; 99 de puncte au strâns oamenii lui Klopp în ediția trecută a Premier League.

Transferurile au fost neinspirate. Thiago Alcantara dezamăgește, fundașii centrali sunt de mâna a doua

Deși Klopp a dovedit de-a lungul anilor că este un manager inspirat pe piața transferurilor și că poate inventa soluții fabuloase atunci când nimeni nu se așteaptă, neamțul a ales prost pentru acest sezon. Venirea lui Thiago Alcantara a fost una care a părut firească pentru „cormorani” la momentul transferului. Câștigător al Ligii Campionilor cu Bayern Munchen în sezonul precedent, spaniolul părea a fi singurul jucător care ar fi putut aduce un plus într-un mecanism ce părea perfect.

Numai că timpul și realitatea au dovedit că Thiago are mari dificultăți în a se adapta ritmului din Premier League. Nu doar accidentările și infectarea cu coronavirus l-au împiedicat să ofere prea multe echipei, ci și lentoarea, incapacitatea de a gândi fazele suficient de repede. Aceste calități, atât de importante pentru un mijlocaș creativ ce trebuie să funcționeze eficient într-un campionat cu un ritm atât de intens, n-au făcut parte din arsenalul unui fotbalist care nu a oferit niciun gol și nicio pasă decisivă în 14 apariții în Premier League. Deși ar putea invoca lipsa timpului de adaptare, Alcantara are suficientă experiență la 29 de ani pentru a se aștepta de la el un impact imediat. În fotbalul britanic, timpul nu prea mai are răbdare cu nimeni.

Nici transferurile din iarnă nu au fost inspirate pentru Klopp. Lovit crunt de accidentări în prima parte a sezonului, neamțul aprope că nu a mai avut cu cine să joace în apărare. Singurul punct fix a rămas Andy Robertson, pentru că restul fundașilor au început să se rupă pe rând. Și nu doar primele variante, precum van Dijk sau Joe Gomez. Ci și alternativele. Ba chiar și alternativele alternativelor. În centrul defensivei a fost încercat și Jordan Henderson, doar că și căpitanul a ajuns să se accidenteze grav.

În iarnă, Klopp a recunoscut nevoia de a se acoperi prin transferuri, dar conducerea nu i-a asigurat fonduri suficiente pentru a aduce nume sonore, soluții cu adevărat realiste. Au fost aduși Ben Davies, de la Preston North End și Ozan Kabak, de la Schalke 04. Două soluții atât de bune încât, la precedentul meci jucat de Liverpool pe Anfield Road, Klopp a recurs la perechea de fundași centrali formată din Rhys Williams și Nathaniel Phillips, jucători de 20, respectiv 23 de ani. Singurul transfer inspirat făcut de Liverpool pentru acest sezon a fost aducerea lui Diogo Jota, de la Wolves. Atacantul s-a accidentat, însă, și a lipsit mai multe luni de pe teren.

0 pase decisive și 0 goluri a oferit Thiago Alcantara în 14 apariții în Premier League;

și a oferit Thiago Alcantara în 14 apariții în Premier League; 83 de milioane de euro a investit Liverpool în transferuri, în acest sezon.

Accidentările, o piatră de moară. Fundașii au căzut pe capete

Mulți experți și analiști susțin că fotbalul a devenit o adevărată știință. De altfel, complexitatea structurii cluburilor care activează la cel mai înalt nivel dovedește cât de mult contează tratarea cu maximă atenție a fiecărui aspect. Iar atunci când un model de joc bazat pe agresivitate și efort fizic extrem nu este dublat și de măsuri de precauție direct proporționale, dezastrul este garantat. O simte pe pielea lui Jurgen Klopp, care se confruntă cu un adevărat „focar” de accidentări în acest sezon.

Într-adevăr, totul a plecat de la ieșirea din schemă a olandezului Virgil van Dijk. Acesta nu a suferit vreo întindere din senin, nu s-a rupt atunci când făcea duș și nici nu s-a lovit la antrenament. El a fost grav accidentat de Jordan Pickford, în derby-ul orașului Liverpool, fiind scos total din joc până la finalul stagiunii. A fost startul coșmarului pentru Klopp, care s-a văzut apoi rămas fără aproape toți oamenii pe care se putea baza în centrul apărării. Au căzut, pe rând, și Joe Gomez, Fabinho, Joel Matip sau Jordan Henderson. La fel ca van Dijk, Gomez va rata tot restul sezonului.

În schimb, Fabinho, Matip și Henderson au revenit după accidentări, dar s-au confruntat constant cu recidive și au trebuit să intre din nou la refacere. Nu doar ghinioanele au fost la baza acestor accidentări. Jurgen Klopp a fost deseori acuzat, chiar și pe când o pregătea pe Borussia Dortmund, că apelează la metode ce uzează prea mult jucătorii. Totodată, oamenilor precum Henderson li s-a reproșat că au dat dovadă de inconștiență atunci când și-au forțat revenirea pe gazon, deși nu erau complet refăcuți.

Cât e ghinion și cât e strategie deficitară?

Deși ghinionul a jucat un rol important în seria incredibilă de accidentări care au pus pe butuci apărarea și jocul de construcție al lui Liverpool, nu doar hazardul este de blamat. Deciziile neinspirate ale lui Klopp din multe momente, dar și incapacitatea jucătorilor de a se proteja și de a-și păstra gândirea limpede, au condus la o criză care amintește de ce se întâmpla la Arsenal, în perioada declinului lui Arsene Wenger.

„Accidentările pot fi rezultatul ghinionului. De regulă, însăm acestea sunt excepțiile de la regulă. În sporturile de contact, se poate întâmpla uneori ca accidentările să apară pur și simplu din ghinion, dar majoritatea sunt rezultatul suprasolicitării organismului. Metodele de antrenament greșite, făcute la momentul inportonun sau cu sincronizări nefericite stau la baza acestor fenomene”, spunea Raymond Verheijen, fost preparator fizic la Barcelona, Chelsea sau Manchester City, criticând astfel metodele lui Arsene Wenger. Comentariile sale par a fi aplicabile și în cazul lui Liverpool.

Jucătorii lui Liverpool au fost cei mai accidentați din Premier League în accest sezon. Nu doar pe ghinion a dat vina Klopp, ci și pe programul extrem de aglomerat. Ce e drept, sezonul 2020-2021 a fost unul oribil pentru fotbaliștii de pe aproape întreg continentul, aceștia fiind nevoiți să joace constant din 3 în 3 zile. Însă nu mai puțin adevărat este faptul că și Chelsea, Tottenham sau Manchester City au avut parte de un sezon la fel de infernal. Și, totuși, s-au lovit de mult mai puține probleme medicale.

Joe Gomez și Virgil van Dijk sunt fundașii centrali de bază ai lui Liverpool. Ambii au ratat aproape tot sezonul;

și sunt fundașii centrali de bază ai lui Liverpool. Ambii au ratat aproape tot sezonul; 5 meciuri a apucat să joace van Dijk pentru Liverpool, în actuala ediție a Premier League.

Categoria „și altele”. Nemulțumirea lui Salah și problemele personale

Dacă transferurile și strategia legată de pregătirea fizică, precum și potențiala corelație dintre aceasta și numărul mare de accidentări sunt elemente ce se pot imputa managerului, problemele din viața personală a sa și a jucătorilor sunt subiecte diferite. Însă pot cântări la fel de greu. Jurgen Klopp și-a pierdut mama pe parcursul acestui sezon, în vreme ce portarul Alisson s-a confruntat cu dispariția tatălu său. Ambii au fost forțați să rămână în Anglia, neputând să asiste la înmormântarea unor persoane dragi.

Din punct de vedere al moralului, situația din vestiarul lui Liverpool pare aproape imposibil de rezolvat în acest moment. Doar timpul poate vindeca unele răni, oricât de mult și-ar dori „cormoranii” să lase în urmă aceste probleme. Din nefericire pentru ei, dificultățile personale par să afecteze cumplit randamentul din teren, dar și rezistența la stres. Jurgen Klopp a cedat de multe ori nervos la interviurile de după meciurile din actuala stagiune, creând tot mai mult impresia că tipul pe care îl plăceau toți jurnaliștii și fanii lasă locul unei versiuni irascibile și veșnic nemulțumite.

La fel de tensionat a fost, pe parcursul acestui sezon, și atacul lui Liverpool. În afară de Firmino, „Sfânta Treime” a dat constant semne de nemulțumire și nervozitate. Salah și Mane au îndrăznit să gesticuleze și să vocifereze când au fost schimbați, subminând astfel autoritatea lui Klopp, deși neamțul a susținut că nu este dezamăgit de reacțiile fotbaliștilor săi. Despre Salah se spune chiar că ar dori să plece de pe Anfield în această vară, astfel că există încă un motiv de îngrijorare pe Merseyside.

Pentru fanii lui Liverpool, miza nu mai este de mult reprezentată de actuala ediție a Premier League, de la care așteaptă doar o eventuală clasare în top 4. Miza reală este modul în care va fi pregătită viitoarea stagiune. Desigur, încă există speranțe în Liga Campionilor, Liverpool fiind deja calificată în sferturi. În condițiile în care Jurgen Klopp pare mai degrabă preocupat de identificarea unor scuze, se anunță un viitor dificil pentru „cormorani”, iar vara lui 2021 s-ar putea dovedi a fi hotărâtoare pentru viitorul neamțului pe Anfield Road. Deși a susținut că nu este interesat să îl înlocuiască pe Joachim Low la naționala Germaniei, Klopp ar putea fi nevoit să se reorienteze, dacă lucrurile nu se îndreaptă.