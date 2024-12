Culisele dezastrului de la Mioveni. Un jucător a vorbit despre problemele financiare de la echipă: „Nu am luat salariu din iunie! Ce credeți că le duceam pe masă acasă copiilor?”

Situația de la Mioveni este una extrem de complicată. Clubul pare că se îndreaptă mai mult spre dispariție decât spre revenirea în Superliga României. Un jucător care, recent, a decis să-și rezilieze contractul a vorbit despre problemele prin care trece echipa din liga a doua.

CS Mioveni, în derivă

Nici pe teren lucrurile nu arată deloc bine. Argeșenii au încasat 17 goluri în ultimele două partide.

ADVERTISEMENT

Flavius Croitoru a vorbit despre situația de la Mioveni. El și-a reziliat contractul cu echipa, însă mai are de primit foarte mulți bani. Ultimul salariu l-a încasat în luna iunie. Fotbalistul nu înțelege de ce o echipă cu asemenea datorii poate fi primită în competiție.

„Vă dați seama că eu, ca și fotbalist activ, nu sunt în măsură să comentez cum de o echipă care are datorii și nu plătește salariile jucătorilor de atâtea luni este primită în competiție, dar eu vă pot spune că ultimul salariu de la Mioveni l-am văzut în iunie. Iar acum suntem în decembrie. De atunci și până acum nu am mai văzut niciun ban. În cele din urmă, am reziliat contractul, dar am de primit de la Mioveni 10.000 de euro din timpul în care echipa era în Liga 1, mă refer la acel concordat, și 18.000 de euro din restanțele din ultimele luni.

ADVERTISEMENT

Deci, am de primit de la Mioveni 28.000 de euro. Însă, vă spun sincer că am început să le cam pun cruce acestor bani. Dacă Mioveni intră în faliment – că o să intre – cine credeți că o să îmi mai dea mie acești bani? Nimeni! Adio! Și este normal? Cum credeți că noi mai puteam rezista neplătiți atâtea luni de zile? Și vă spun eu că, și dacă intram în prima ligă, tot aici ajungeam”, a spus Flavius Croitoru.

Portarul și-a continuat discursul manifest. Jucătorii care au contract cu gruparea argeșeană sunt nevoiți să se descurce așa cum pot, întrucât nu primesc niciun fel de suport financiar. Mulți au decis să plece, și cel mai probabil echipa va dispărea.

ADVERTISEMENT

„Avem și noi familii, copii. Ce credeți că le duceam pe masă acasă?”

„Sunt multe datorii. Dar la jucători oare se gândește cineva? Eu, unul, am avut noroc că sunt din Pitești, dar alți colegi nu mai aveau nici pe unde să se împrumute ca să-și plătească chiriile. Alții dintre noi aveau, la început, două mese asigurate la club, apoi s-a tăiat o masă și au rămas cu una. Dar, în final, s-au tăiat ambele mese.

Poftim! Ce mâncau acești fotbaliști care stăteau pe acolo? Noi am tras de noi cât am putut ca să jucăm. Ne tot încurajam, dar totul a avut o limită. Avem și noi familii, copii. Ce credeți că le duceam pe masă acasă? Am fost la domnul primar să discutăm cu dânsul. Am cerut să ni se dea măcar un salariu restant acum, de sărbători. Măcar cu un salariu restant l-am rugat să ne ajute ca să avem și noi bani de sărbători. Dar ne-a zis că nu are cum să mai dea bani la fotbal. Măcar dacă se mai găseau niște sponsorizări, dar nimic.

ADVERTISEMENT

Clubul ăsta nu are cum să mai continue competiția. Noi, care am fost acolo în interior, știm bine cum stă treaba. Eu, acum, sunt liber de contract. Am niște discuții la Liga 1 și la Liga 2. Sper să semnez cât mai repede cu o altă echipă. Eu îi înțeleg pe cei care sunt afectați la puncte, că Mioveni nu va mai juca în campionat, dar și pe noi lumea trebuie să ne înțeleagă. Din iunie și până în prezent nu am mai încasat niciun salariu. Nu se mai putea așa”, a mai declarat fostul jucător de la Mioveni conform .

Acum e greu de spus cum și dacă se va rezolva situația de la Mioveni. . Acum doar câteva sezoane, argeșenii jucau în Superliga, însă acum o posibilă revenire în primul eșalon pare imposibilă în aceste condiții.