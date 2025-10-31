Sport

Culisele dezastrului lui Dan Şucu la Genoa. Ioan Becali: “Sunt foarte răi! Dacă retrogradează, o să-i ceară toţi să plece în România”

Genoa are un start de sezon dezastruos. Dacă va retrograda din Serie A, pierderile financiare ale lui Dan Şucu vor fi uriaşe. În plus, presiunea fanilor va fi foarte greu de suportat.
Marian Popovici
31.10.2025 | 18:15
Culisele dezastrului lui Dan Şucu la Genoa. Ioan Becali: "Sunt foarte răi! Dacă retrogradează, o să-i ceară toţi să plece în România".
Genoa a acumulat doar trei puncte în primele 9 etape, fiind „lanterna roşie” din Serie A. Având în vedere startul dificil, echipa patronată de Dan Şucu e în pericol să retrogradeze în liga secundă.

Dan Şucu, situaţie dezastruoasă cu Genoa! Riscă să retrogradeze în Serie B

Giovanni Becali a dezvăluit că situaţia este foarte dificilă la Genoa. Celebrul impresar spune că a primit multe telefoane de la directori sportivi care vor să se propună la echipa lui Dan Şucu, în momentele de criză:

Cu Torino au condus cu 1-0 şi a pierdut 1-2. Acum au pierdut cu Cremonese. Doar trei puncte, foarte greu. Cred că domnul Şucu este puţin îngrijorat. L-am auzit spunând că Vieira continuă. Anul trecut a avut rezultate bune.

Vieira a făcut anul trecut un campionat extraordinar. Rapid n-a făcut un campionat extraordinar, vine Pederzoli aici, pune echipa pe şine şi e în luptă pentru titlu.

Iar Vieira e la 3 puncte. În ce situaţie e domnul Şucu acum? Sunt mulţi care îl contactează şi îi spune fel de fel de probleme. Nu ştiu dacă trebuie un şoc. M-a sunat un director sportiv şi alţii şi alţii. 

De ce crezi că au făcut-o? Dacă Şucu schimbă directorul sportiv (n.r. Ottolini a plecat oficial), să îl propun… Eu nu pot să fac asta. Campionatul italian e lung. Le trebuie o victorie afară şi două acasă. Nu e simplu”, 

Suma uriaşă pe care o pierde Dan Şucu dacă Genoa retrogradează

Celebrul impresar estimează la 100 de milioane de euro pierderile lui Dan Şucu în cazul în care echipa retrogradează în liga secundă. Ioan Becali susţine că şi presiunea fanilor va fi insuportabilă în acest scenariu:

„O cădere în Serie B înseamnă -100 de milioane. Ei mai au datorie de 100 şi ceva de milioane. Dan Şucu a băgat vreo 60 de milioane. Eu ştiu ce e la Genoa. L-am avut pe Codrea, Niculescu, Mihalcea, pe Sava de la Craiova.

Dus-întors A-B înseamnă minus 100 de milioane. Dacă pică, fanii o să le ceară demisia tuturor. Sunt foarte răi. Îi ştiu pe suporterii din Genoa. Au cel mai mare număr de abonaţi, au 28.000 de abonaţi. Dacă retrogradează, o să-i ceară toţi să plece în România”, a dezvăluit Ioan Becali la Giovanni Show.





Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
