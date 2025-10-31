Culisele dezastrului lui Dan Şucu la Genoa. Ioan Becali: “Sunt foarte răi! Dacă retrogradează, o să-i ceară toţi să plece în România”

ADVERTISEMENT

Genoa a acumulat doar trei puncte în primele 9 etape, fiind „lanterna roşie” din Serie A. Având în vedere startul dificil, echipa patronată de Dan Şucu e în pericol să retrogradeze în liga secundă.

Dan Şucu, situaţie dezastruoasă cu Genoa! Riscă să retrogradeze în Serie B

Giovanni Becali a dezvăluit că situaţia este foarte dificilă la Genoa. Celebrul impresar spune că a primit multe telefoane de la directori sportivi care vor să se propună la echipa lui Dan Şucu, în momentele de criză:

„Cu Torino au condus cu 1-0 şi a pierdut 1-2. . Doar trei puncte, foarte greu. Cred că domnul Şucu este puţin îngrijorat. L-am auzit spunând că Vieira continuă. Anul trecut a avut rezultate bune.

Vieira a făcut anul trecut un campionat extraordinar. Rapid n-a făcut un campionat extraordinar, vine Pederzoli aici, pune echipa pe şine şi e în luptă pentru titlu.

Iar Vieira e la 3 puncte. În ce situaţie e domnul Şucu acum? Sunt mulţi care îl contactează şi îi spune fel de fel de probleme. Nu ştiu dacă trebuie un şoc. M-a sunat un director sportiv şi alţii şi alţii.

De ce crezi că au făcut-o? Dacă Şucu schimbă directorul sportiv (n.r. Ottolini a plecat oficial), să îl propun… Eu nu pot să fac asta. Campionatul italian e lung. Le trebuie o victorie afară şi două acasă. Nu e simplu”,

Suma uriaşă pe care o pierde Dan Şucu dacă Genoa retrogradează

Celebrul impresar estimează la 100 de milioane de euro pierderile lu în liga secundă. Ioan Becali susţine că şi presiunea fanilor va fi insuportabilă în acest scenariu:

„O cădere în Serie B înseamnă -100 de milioane. Ei mai au datorie de 100 şi ceva de milioane. Dan Şucu a băgat vreo 60 de milioane. Eu ştiu ce e la Genoa. L-am avut pe Codrea, Niculescu, Mihalcea, pe Sava de la Craiova.

Dus-întors A-B înseamnă minus 100 de milioane. Dacă pică, fanii o să le ceară demisia tuturor. Sunt foarte răi. Îi ştiu pe suporterii din Genoa. Au cel mai mare număr de abonaţi, au 28.000 de abonaţi. Dacă retrogradează, o să-i ceară toţi să plece în România”, a dezvăluit Ioan Becali la Giovanni Show.