Culisele dezbaterii prezidențiale: semnificația reală a buchetului de flori primit de Lasconi de la Simion. Cum au fost compromiși candidații

Prima dezbatere electorală, organizată de Digi 24 pe 28 aprilie 2025, este analizată în exclusivitate pentru FANATIK de analistul politic Cristian Pîrvulescu.

Prima dezbatere electorală pentru președinția României, analizată în termeni fermi de Cristian Pîrvulescu

Profesorul de la susține că niciunul dintre cei trei candidați nu a punctat decisiv și că, în mod neașteptat, Simion a ieșit câștigător prin neparticipare. De asemenea, suveranistul a reușit să puncteze insistând pe tema anulării alegerilor de anul trecut și a făcut un gest aparent galant, oferindu-i un buchet cu flori Elenei Lasconi. În realitate, gestul lui Simion față de Lasconi are o semnificație ascunsă, crede Cristian Pârvulescu.

„Nu am impresia aceea a dezbaterii văzute, căci eu eram la Bruxelles, doar am citit ce s-a întâmplat. Cei care au lipsit, au câștigat, căci i-au lăsat pe ceilalți să se canibalizeze și în felul acesta au reușit să puncteze. Este cât se poate de simplu ceea ce s-a întâmplat. Simion a vrut să accentueze o dată în plus tema anulării alegerilor și să sensibilizeze electoratul georgist.

Cei trei candidați rămași în studio s-au atacat vehement și, în felul acesta, au decredibilizat mesajul în fața electoratului nehotărât. Câștigător prin absență mi s-a părut Simion, în primul rând. Mai ales că a făcut acel gest care părea să fie de curtoazie. De fapt, Simion îi mulțumea Elenei Lasconi că a rămas în poziția să-i atace cu vehemență pe ceilalți doi candidați. El s-a detașat ca un candidat de tur doi sigur, care nu e preocupat de certurile mărunte ale celor care luptă pentru un loc în finală”, a declarat Pîrvulescu, pentru FANATIK.

Analistul politic a mai observat că Nicușor Dan a încercat să recupereze electoratul fidel pe care îl avea Traian Băsescu, dar care s-a dispersat în timp. Pe de altă parte, în timp ce unii sunt de părere că Elena Lasconi ar fi singura perdantă, Pîrvulescu spune că optica trebuie schimbată ușor, pentru că nu e atât de sigur că lucrurile stau chiar așa în realitate.

Nicușor Dan a încercat să atingă coarda sensibilă a fostului electorat al lui Traian Băsescu

„Este evidentă confruntarea dură dintre Crin Antonescu și Nicușor Dan. Nicușor e pe pozițiile vechiului băsescism. Vrea să recupereze alegătorii lui Traian Băsescu din 2009-2012, reactivând amintiri care au contat în perioada respectivă, suspendarea din 2012 și alegerile dramatice din 2009. Antonescu a fost defensiv, încercând să atace fără să fie cât se poate de clar.

Marea problemă a lui Dan este finanțarea campaniei electorale. Dar nu există un câștigător dintre cei trei. Unii spun că a existat egalitate între Nicușor și Crin, că Lasconi e perdantă. Nu sunt atât de sigur că lucrurile au stat atât de simplu. Cred că n-au reușit să convingă electoratul indecis. N-au luat în calcul strategia pe care extrema dreapta a folosit-o în această dezbatere. În realitate, dezbaterea i-a compromis prin absența candidaților de extremă dreaptă. Antonescu n-a sesizat riscurile de a participa la această dezbatere”, a analizat Pîrvulescu.

Prima dezbatere electorală a dus, mai adaugă politologul, la o situație ciudată, la o răfuială între trei candidați care ar fi uitat de relevanța Uniunii Europene, încercând să îmbrățișeze din temele suveraniste. În continuare, Pîrvulescu a spus care e , și a lui una care ar putea provoca reale surprize la urne, pe 4 mai.

Dezbatere electorală cu semne de întrebare: „Ieri nu au spus nimic despre Europa. Au avut răspunsuri la întrebările simple profund antieuropene”

„Chiar comentariile care se fac în mass-media vorbesc de lovituri, de duritate. Se creează impresia că e o confruntare pe viață și pe moarte, pe când ceilalți doi își consolidează electoratul. Electoratul important pentru candidații de extremă dreapta e pe TikTok și pot pierde în dezbaterile televizate.

Extrema dreaptă refuză dezbaterea în numele adevărului pe care îl deține. Acel adevăr nu poate fi dezbătut, asta nu înțeleg ceilalți. Ei refuză dezbaterea, refuză democrația, căci dezbaterea e despre adevăruri parțiale. Când s-a retras, Simion a spus că au fost anulate în mod abuzive și a câștigat fără să fie acolo.

Problema este că nimeni nu apără Uniunea Europeană acum. Ieri, cei care au participat la dezbatere nu au spus nimic despre Europa. Au avut răspunsuri la întrebările simple profund antieuropene. Au dovedit că sunt tentați de discursul de extremă dreapta. Noi nu mai avem democrați în România, dar ei cred că așa câștigă acum”, a încheiat Pîrvulescu.