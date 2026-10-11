Culisele discuțiilor Reghecampf – Gigi Becali! Patronul FCSB a dezvăluit în direct ce-i va impune antrenorului: „Joacă ăia în 10 și nu le dăm gol!?”

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a debutat cu victorie în noul mandat la FCSB, însă Gigi Becali a observat mai multe probleme în jocul echipei. Nu din cauza antrenorului, ci din cauza jucătorilor. Omul de afaceri a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA ce i-a plăcut, dar și ce nu i-a plăcut în partida echipei sale împotriva Oțelului Galați. Totodată, el a explicat că Garita nu mai are viitor la FCSB, iar Pădurariu se va transfera în viitor pe zeci de milioane de euro.

Cum a văzut Gigi Becali debutul lui Reghecampf și ce fotbaliști l-au dezamăgit total

Chiar dacă FCSB a jucat în superioritate numerică timp de 40 de minute, echipa antrenată de Reghecampf nu a reușit să-și facă viața ușoară împotriva Oțelului Galați, câștigând doar cu 1-0 prin golul cu capul al lui Stoian. însă atitudinea și agresivitatea jucătorilor sunt clar amprentele antrenorului asupra echipei. Gigi Becali s-a arătat mulțumit de aceste aspecte, însă trei fotbaliști l-au dezamăgit profund.

ADVERTISEMENT

„Debutul lui Reghe este unul extraordinar datorită agresivității echipei. Știi unde s-a văzut cel mai mult? La Dawa și la Cisotti. Agresivitatea și pressingul. Noi, aseară, am jucat fără doi oameni, să zicem. Să nu zic fără mulți. Fără benzi. Korenica și Miculescu nu au fost fotbaliști. Am uitat și de Garita. Am jucat fără atacant și fără benzi. Miculescu mort, Korenica, nici chiar mort, dar nici ăla n-a făcut nimic. Pe Garita n-ai ce să-l mai pui. Este pe dinafară. Nu este fotbalist, ce să mai. Reghe să joace cu cine vrea el, noi vorbim de ce a fost aseară. Aseară i-am îmbrățișat pe Drăguș și Ngezana după meci… ăștia sunt stânci de oameni. Parcă sunt munți de piatră. Când îi iei în brațe parcă iei o stâncă”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Cine sunt fotbaliștii în care Gigi Becali își pune baza la FCSB

Patronul FCSB a luat deja decizia ca Momentan, Reghecampf trebuie să se descurce cu ce are la dispoziție, iar Gigi Becali a enumerat fotbaliștii pe care el îi consideră valoroși. Perla coroanei este Ricardo Pădurariu, fundașul stânga de 19 ani pe care omul de afaceri vrea să încaseze o avere:

ADVERTISEMENT

„Ascultă ce spun, momentan nu sunt jucători. La fotbal este pe fapte. Dacă aveam ocazii și nu voia să intre mingea în poartă, recunoșteam. Ce a făcut Reghe bine este că mingea rămâne la noi. Când joci cu Oțelul o repriză în 11 contra 10 și tu nu-i dai goluri, este o problemă. Nu avem valoare. Poate să zică oricine, acum zic eu. Nu avem valoare. Avem Cisotti, Muhar, Drăguș, Pădurariu, care este numărul unu. O să vezi dacă nu iese mai tare decât Contra și Dan Petrescu. Are dexteritate mare cu mingea și vede bine jocul. Nu mai spun de sume, dar ăsta va fi jucătorul care se va vinde de 4-5 ori mai scump decât tot ce s-a vândut până acum. Dacă Man a fost 11 milioane, la Pădurariu pune 44 de milioane. Tu îți dai seama ce oameni? Cum să avem echipă națională dacă Pădurariu a jucat 10 minute la U21. O să-l ia Gică acum, o să vezi”, a mai declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Ce discuție va avea Gigi Becali cu Reghecampf? Târnovanu este vizat direct

Chiar dacă intervenția sa salvatoare, ce a dus imediat la cartonașul roșu primit de Sylla, a adus cele trei puncte roș-albaștrilor, Gigi Becali a fost nemulțumit de un aspect în ceea ce-l privește pe Ștefan Târnovanu și a explicat că va discuta cu Reghecampf despre asta: „Reghe a adus rigorizitate. Mai greșește Dawa? Nici nu poți să mai atingi mingea de el. Singurul lucru care nu-mi place e prostia aia, că l-a învățat pe Târnovanu să paseze central. El nu poate să verticalizeze. O să-i spun eu lui Reghe. Portarul trebuie să fie născut ca să verticalizeze.

ADVERTISEMENT

Nu poți să pui un ciung să paseze. Nu e de așa ceva. Mai merge stânga-dreapta, dar nu vertical. Ce rost are să-i fac eu schimbări, dacă l-am chemat să facă el. Să vedem ce face. Ce a făcut până acum, a făcut bine. Ce schimbări a făcut el, le făceam și eu. Pe Cisotti nu-l schimbam decât dacă voia el. Ce a făcut el cu Garita și cu Arad, dar eu le făceam la pauză, ca să nu mai pierd un timp de schimbare”, a mai dezvăluit patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

Se va mai băga Gigi Becali peste Reghecampf? Deciziile care l-au impresionat pe patronul FCSB

Momentan, Gigi Becali a dezvăluit că îi va da mână liberă lui Laurențiu Reghecampf. Dacă rezultatele bune continuă, iar jocul este unul plăcut de patron, atunci el nu va mai interveni asupra schimbărilor. Mai mult decât atât, latifundiarul din Pipera l-a lăudat pe Reghe pentru ideea „genială” de a-l numi căpitan pe Muhar:

ADVERTISEMENT

„Momentan, dacă îmi place jocul, n-am ce să zic. O să vină și Drăguș și o să vedem. Garita nu mai are unde să joace de acum. Avem Stoian în locul lui, de ce să mai intre Garita? Dacă vine Drăguș și cu Boutoutaou, care zice Reghe că are valoarea de Champions League, nu mai avem probleme. Oricum ar fi, în iarnă iau 4-5 jucători că nu mai vreau așa, să joc în 11 contra 10 și să mă chinui să dau gol.

La Reghecampf e bine că jucătorii acceptă chinul. Mi-a plăcut la el că m-a sunat să-mi zică să-l pună pe Muhar căpitan. Eu i-am zis că este o idee genială, eu așa am văzut fotbalul mereu. Căpitanul de echipă trebuie să fie mereu mijlocaș central. Dacă este un mare fotbalist, nu ai ce să-i faci. Mi-a zis că o să-i mai schimbe. Când Muhar, când Drăguș… i-am zis că asta este o idee și mai genială. Ăștia sunt doi jucători valoroși”, a conchis Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.