Culisele dispariției lui Dani Mocanu. Pe cine a sunat manelistul înainte de condamnare și i-a dezvăluit planul său: ”Se aștepta să scape”

Cu doar câteva zile înainte de condamnarea la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, Dani Mocanu a anunțat că are probleme de sănătate și va lipsi o perioadă.

Dani Mocanu, înainte de condamnare: ”Mi-am făcut analizele. Am probleme de sănătate”

Dani Mocanu și-ar fi pregătit fuga cu ceva vreme înainte. Manelistul, condamnat joi la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor, a filmat în avans mai multe clipuri și și-a anunțat fanii că va lipsi o perioadă din mediul online.

Dani Mocanu le-a spus admiratorilor săi că are probleme de sănătate, din cauza cărora va absenta tot restul anului. El a explicat, într-o postare video, că mai înregistrează șapte piese care urmează să fie lansate în perioada următoare.

”Salutare prieteni, am aici analizele mele făcute la Pitești și repetate la Ponderas – Regina Maria. Ce vreau să vă spun: am mici probleme de sănătate. S-au strâns: oboseala, stresul, nopți pierdute, mâncare proastă și așa mai departe. De 15 ani de zile, Dani Mocanu nu doarme și aleargă în stânga și în dreapta, separat de proiectele mele, separat de concerte, de munca pe care o depun în studio în fiecare zi.

La mine s-au strâns și problemele mele care m-au afectat. Real vorbind, chiar m-au afectat. Pentru că suntem oameni, suntem făcuți din carne și oase și cedăm la un moment dat.

Dani Mocanu a anunțat că ia o pauză. Care era planul manelistului dacă scăpa de închisoare

Nu este deloc ușor. Din acest motiv, mă simt obligat să iau o pauză, pentru sănătatea mea. Sănătatea e cea mai importantă”, a declarat Dani Mocanu .

Dacă scăpa de închisoare, Dani Mocanu avea de gând să își schimbe viața și să încerce să transmită doar mesaje pozitive tinerei generații. El a anunțat că va organiza ”un turneu național cu un mesaj educativ”, începând de anul viitor.

Ce planuri avea cântărețul dacă scăpa de pușcărie

Pentru organizarea turneului, Dani Mocanu , cel mai cunoscut impresar al maneliștilor. Acesta a confirmat informația, într-o discuție cu FANATIK.

Bursuc spune că era în discuții avansate cu Dani Mocanu pentru organizarea unui turneu național, începând cu luna ianuarie, însă planul lor era condiționat de sentința din dosarul de omor. El ne-a dezvăluit că a vorbit cu manelistul pe data de 3 noiembrie, cu trei zile înainte de condamnare.

”Noi lucram la acest turneu de o lună și ceva. El mi-a spus că are o situație care nu e bine definită, dar își dorea foarte mult, încă de mic copil, să fie lângă mine. Atunci m-am gândit să-i creez un spectacol național pentru educarea tineretului, urma să se numească ”Stop vicii”.

Ne doream să-l desfășurăm din ianuarie până în iulie, în funcție de rezultatul pe care el îl primea. Urma să avem 50 de spectacole împreună.

Dan Bursuc, despre Dani Mocanu: ”Se consuma foarte mult”

Se consuma foarte mult în legătură cu aspectele astea. Mi-a spus că nu-i convine situația și că îi pare rău de ce se întâmplă. Spunea că nu se simte vinovat, că a participat, într-adevăr, dar nu a ridicat niciun deget. Într-adevăr, probleme avea fratele lui, dar el se aștepta să scape”, a declarat Dan Bursuc pentru FANATIK.

De ce a fost condamnat Dani Mocanu

Dani Mocanu și fratele lui, Nando, sunt dați în urmărire națională și internațională după ce au fost condamnați la 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare iar polițiștii nu i-au găsit la domiciliu. Mocanu a fost acuzat că a participat la o bătaie într-o benzinărie de lângă Pitești, în urma cărora una dintre victime a fost internată cu răni grave în zona capului.

Procurorii spun că bărbatul a fost lovit cu o rangă de fratele lui Dani Mocanu, iar manelistul a participat activ la agresiune. Cântărețul nu a recunoscut niciodată fapta și spune că a fost condamnat doar pe baza unor înregistrări trunchiate surprinse pe camerele de supraveghere din incinta benzinăriei.