Culisele excluderii Dianei Şoşoacă: “Punea în pericol statul globalist neomarxist de tip bolşevic”

Odată cu excluderea din grupul senatorial al AUR, Diana Șoșoacă ar putea deveni lidera unui grup de parlamentari ai unei alte formațiuni politice, Partidul Neamul Românesc, condus de către fostul deputat PSD Ninel Peia.

Într-o declarație pentru FANATIK.ro, Ninel Peia a precizat că sunt un senator și patru deputați care au candidat formal pe listele AUR, însă ei sunt parlamentari ai Partidului Neamul Românesc și vor activa separat de AUR, dacă partidul lui George Simion nu va semna protocolul de colaborare parlamentară cu PNR.

Peia susține că Șoșoacă, membră a PNR, a fost exclusă din grupul senatorial al AUR pentru că ar fi deranjat interesele „statului globalist neomarxist de tip bolșevic” prin activitatea sa în Comisia de cercetare a abuzurilor și petiții din Senat.

Diana Șoșoacă, membru temporar al AUR

„Noi am avut cu AUR un protocol electoral prin care membri ai PNR au candidat pe listele lor. Cei de la AUR au venit la noi de mai multe ori să ne propună să nu candidăm separat. Am decis să candidăm pe listele lor pentru că ei depuseseră deja lista cu candidații din Diaspora și ar fi pierdut voturile de acolo dacă ar fi candidat pe alte liste”, a declarat Ninel Peia.

Astfel candidații din partea PNR, printre care și Diana Șoșoacă, s-au înscris doar temporar în AUR pentru că legea electorală nu permite ca pe lista unui partid să fie membri ai altei formațiuni sau candidați independenți. Cealaltă variantă ar fi fost o alianță electorală înregistrată la tribunal, însă această soluție are dezavantajul că ar fi crescut pragul electoral necesar accederii în Parlament.

Motivul pentru care au recurs AUR și PNR la această soluție este că eventualele liste separate ar fi divizat electoratul naționalist, lucru deja probat la alegerile locale din septembrie. „Vă dau două exemple. La votul politic pentru Consiliul Județean Constanța AUR a avut circa 5.500 de voturi, iar PNR cam 5.000. În Ialomița, noi am avut 3,4% din voturi, iar AUR 3,1%. Dacă am fi candidat împreună, am fi trecut de prag și am fi avut reprezentanți în CJ”, a precizat Peia.

Protocolul încheiat între cele două partide era valabil încă 30 de zile după data alegerilor, cu intenția ca acesta să se transforme apoi într-un protocol de colaborare parlamentară prin care PNR și AUR să se sprijine reciproc în Camera Deputaților și Senat, cu posibilitatea chiar a formalizării unei colaborări pe termen mai lung care să vizeze alegerile europarlamentare și chiar prezidențiale.

AUR a refuzat colaborarea cu partidul lui Ninel Peia

Însă pe 7 ianuarie protocolul electoral a expirat fără ca AUR să semneze protocolul de colaborare parlamentară. „Nu George Simion este de vină, ci alții din spatele lui. Nu am ce să-i reproșez lui George Simion care a fost deschis la dialog (…) Ruptura nu este nouă și este datorată unor persoane din conducerea AUR care nu au fost de acord cu acest proiect politic”, acuză Peia, precizând totodată că încă mai speră ca cei de la AUR să-și reconsidere decizia.

Primul semn al rupturii a apărut imediat după alegeri când AUR i-a retras sprijinul politic lui Francisc Tobă, pe fondul acuzațiilor din presă la adresa acestuia legate de activitatea sa ca ofițer în timpul Revoluției din 1989. „Domnul Tobă a adus toate documentele, toate hotărârile judecătorești la AUR însă cei de acolo nu au vrut să-l asculte. Este vorba inclusiv de o rezoluție a procurorului general din 2010, Laura Codruța Kövesi, prin care a fost infirmat rechizitoriul procurorului de caz”, a spus liderul PNR.

Liderul PNR, despre motivul excluderii lui Șoșoacă

În ce o privește pe Diana Iovanovici-Șoșoacă, Peia susține că cei de la AUR nu au cum să o excludă din partid în condițiile în care ea oricum nu este membră a acestei formațiuni, ci a PNR. Pe de altă parte, el a spus că excluderea lui Șoșoacă are mai puțin de-a face cu diferendul dintre partidul său și AUR, ci cu activitatea senatoarei ca președinte a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și petiții, care ar fi deranjat unele interese politice.

„Ca președinte al comisiei, ea are dreptul să facă subcomisii de anchetă fără să fie nevoie de aprobarea Biroului Permanent al Senatului. De când a devenit președinte, ea a primit nu mai puțin de 600 de sesizări, cu 120% mai multe decât cele depuse pe durata întregului an 2020”, a afirmat Ninel Peia.

Astfel, Șoșoacă ar fi intenționat să instituie o subcomisie de anchetă care ar fi vizat mai mulți politicieni de rang înalt, el nominalizând-o pe Raluca Turcan, ministrul Muncii. Excluderea Dianei Șoșoacă din grupul senatorial al AUR ar fi avut legătură cu activitatea ei la Comisia de cercetare a abuzurilor. „Ea ar fi pus în pericol statul globalist neomarxist de tip bolșevic (…) Considerăm că structurile statului sunt infiltrate de soldați bine instruiți ai unor structuri asociative străine și chiar ale unor state străine”, a spus Peia.

În cazul în care AUR nu va reveni asupra deciziei de a nu semna protocolul de colaborare parlamentară cu PNR, cei cinci parlamentari din partidul lui Peia se vor constitui într-un grup parlamentar separat. Numai că regulamentele Camerei Deputaților și Senatului permit constituirea de grupuri de minim șapte senatori și zece deputați, PNR având un număr insuficient în ambele Camere. În consecință, grupul PNR nu va beneficia de spații special amenajate în Palatul Parlamentului, logistica și stafful de care se bucură celelalte partide parlamentare.

În afară de senatoarea Diana Șoșoacă, din PNR mai fac parte deputații Mircea Chelaru (Argeș), Lucian Feodorov (Botoșani), Sorin-Titus Muncaciu (Galați) și Francisc Tobă (Brașov).