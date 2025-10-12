Sport

Culisele farsei colosale făcute de Teodora Stoica tatălui său. MM Stoica: “Râdea şi Angelescu de la Rapid de Gelu din Galaţi”

Teodora Stoica i-a făcut tatălui ei o farsă pe care managerul general nu o va uita în curând. Mihai Stoica a dezvăluit că şi rivalii de la Rapid au râs de această întâmplare.
Marian Popovici
12.10.2025 | 16:00
În urmă cu câteva zile, Teodora Stoica i-a făcut o farsă tatălui ei. A creat, cu ajutorul inteligenţei artificiale, un om al străzii chiar la ea în apartament, spunând că îl cheamă Gelu şi că a venit de la Galaţi să îl vadă pe Meme Stoica.

Mihai Stoica, despre farsa pe care i-a făcut-o Teodora! A râs şi Victor Angelescu de la Rapid

Managerul general de la FCSB a dezvăluit în emisiunea „MM la Fanatik” că s-a speriat, iar pe seama acestei întâmplări s-a amuzat şi Victor Angelescu, preşedintele rivalilor de la Rapid:

Nu cred că am făcut vreo glumă cu Andrei Nicolescu vreodată. Cu Angelescu eram la întâlnirea cu Vassaras, Nicolescu n-a fost şi chiar îmi zicea Angelescu: „Bă, dar ce ţi-a făcut fiică-ta, te-a spart cu AI-ul ăla”.

AI-ul a creat o porcărie, un tip care arată a homeless, poţi să îl pui în fotografii în casa ta, să stea pe canapea, să stea în uşă. Parte foarte real. Şi fiica mea mi-a trimis:

„A venit unul la tine, Gelu din Galaţi, spunea că vă ştiţi de când eraţi mici”. Când am văzut îmi venea să îi spun: „Eşti inconştientă?”. Am sunat-o şi n-a răspuns. Mi-a spus că a venit cu maxi taxi, că i-a dat apă.

M-am urcat în maşină. Eu eram acasă, ea stă în altă parte. Şi apoi mi-a spus că m-a păcălit. Făcea mişto de mine Angelescu. Apoi când m-am uitat mai atent nu putea să stea aşa la poze”, a spus Mihai Stoica.

