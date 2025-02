Culisele incredibile ale transferului lui Dănuț Lupu la Rapid. „M-am considerat fotbalist. Nicăieri nu am fost iubit ca în Giulești!”

, iar mijlocașul a fost pur și simplu divinizat în Grecia, unde a evoluat la Panathinaikos, PAS Korinthos și OFI Creta. Dezvăluiri despre transferul la Rapid.

Dănuț Lupu, transferat la Rapid într-un moment în care voia să se lase de fotbal: „Am venit acasă”

Dănuț Lupu că s-a gândit la retragere după un conflict cu conducerea lui OFI Creta: „Am venit în România. I-am cerut transferul și nu a vrut să mi-l dea. Mai aveam un an contract și nu au vrut să îmi dea drumul. Am venit acasă și am zis că mă las”.

Fostul mijlocaș a vrut să revină în Ștefan cel Mare, însă „câinii” l-au alungat: „M-am dus la Dinamo și nu m-au primit la antrenament. M-au dat afară. Își făcuse domnul Taher un restaurant la Băneasa în care nu plăteai. Aveai o cartelă ca un card bancar, îți făcea notă, dar nu plăteai. Dădeai banii la sfârșit de lună”.

Lupu a dezvăluit cum au decurs negocierile: „Și acolo l-am întâlnit pe domnul Copos. L-am cunoscut pentru prima oară. Și el îmi spune: ‘Hai, mă, nu vii la Rapid?’. Zic: ‘Vin, dar nu vrea să îmi dea drumul…’. Și Taher se uită la mine: ‘Cine mă? Domnul președinte de la OFI Creta’. ‘Du-te, mă, mâine la antrenament că o rezolvăm’”.

Dănuț Lupu a fost șocat: „În 10 zile mi-a dat transferul și așa am venit la Rapid

de influența fostului acționar al Rapidului: „Bă, așa puternic și domnul Taher? Îți dai seama că lu’ ăla era greu să îi afli numărul de telefon, da’ să vorbești cu el”.

Dănuț Lupu nici el nu a crezut inițial că lucrurile se vor rezolva: „Mâncați-aș ochii tăi. N-am crezut! În 10 zile mi-a dat transferul și așa am venit la Rapid”.

Robert Niță l-a completat: „Păi nici eu nu cred nici acum când povestești tu”. Dănuț Lupu a răspuns și mai convingător: „George Copos e martor. Taher e băiat”.

Dănuț Lupu, despre a doua revenire în Giulești. Mircea Lucescu a condiționat întoarcerea sa la Rapid de aducerea sa

cum au decurs negocierile dintre Copos și Mircea Lucescu: „A plecat nea’ Mircea, m-am întors înapoi la Rapid. A făcut apoi un schimb Borcea, dăduse vreo 5 de la Dinamo ca să mă duc acolo. M-am dus la Dinamo și după aceea l-a convins Copos pe nea’ Mircea să vină la Rapid”.

Și George Copos a făcut eforturi în acest sens: „A spus: ‘Mă întorc doar dacă mi-l aduci pe Dan înapoi. Eu vin la Rapid, dar mi-l aduci pe Lupu’. Eu eram mai greu de adus. Neluțu Sabău era rezolvat, nu avea contract. Și Rednic la fel. Eu eram singurul care aveam contract cu Dinamo. Nu știu ce a făcut Copos că a dat tot așa vreo 4-5 de la Rapid și m-a luat înapoi”.

La peste 25 de ani distanță, Dănuț Lupu a recunoscut: „Am avut ăia trei ani în care pot să spun că a fost a doua oară în viața mea când m-am considerat fotbalist. De-aia am spus-o și o repet: cum am fost iubit în Giulești n-am fost iubit nicăieri”.

Fostul jucător al Rapidului, mesaj acid: „Sunt mulți care se dau rapidiști și spun că sunt iubiți”

e convins că nu a rămas dator: „Mama tot mamă rămâne, dar ceea ce a făcut Rapidul pentru mine eu cred că i-am răsplătit pe măsură. Nu pot să o spun cu răutate, dar sunt mulți care se dau rapidiști și spun că sunt iubiți”.

Lupu a fost în continuare extrem de tăios: „Dar n-au văzut niciodată un stadion să țipe 20,000: ‘Lupu, Lupu, Lupu!’. Și eu să nu ies, să îmi beau cafeaua sau să îmi fumez țigara. Să mă scuze acuma. Niciodată pe culoar, dar mă duceam în toaletă.

Prima dată n-am ieșit pentru că nu am fost atent că echipa ieșise și eram la baie. Și am auzit de-odată: ‘Lupu! Lupu! Lupu!’. Drăguț, hai mai stau puțin. Ai cuvântul meu de onoare: un an de zile nu ieșeam la încălzire până nu striga tot stadionul. Chiar începuse să îmi placă”.

„Cu 45 de minute înainte de meci fumam o țigară și beam o cafea”

Dănuț Lupu nu a avut însă niciun clinci cu „Il Luce” pe această temă: „Nu mi-a zis niciodată nea’ Mircea nimic. Să știi că de-aia ți-am spus că în afară că e un foarte bun antrenor, e un mare pedagog. Repet. Atâta timp cât își făcea treaba… Și până la urmă e nebuneala omului. Fumam o țigară și beam o cafea. Care era problema? Era o superstiție, așa îmi încărcam eu bateria.

Cred că în anul în care am luat campionatul ieșeam să fac stretching, dar mai mult de gura lui nea Mircea. Ieșeau toți ăia… Ei când se schimbau să iasă pe culoar, eu mă duceam la toaletă. Știau și maseurii, știau toți”.

Cifrele lui Dănuț Lupu la Rapid

Dănuț Lupu are 92 de meciuri în tricoul Rapidului, pentru care a marcat 19 goluri. Mijlocașul ofensiv a evoluat pentru „alb-vișinii” în trei perioade diferite: 1994, 1995 și 1997-2000.

În tricoul Rapidului a reușit să devină campionul României în sezonul 1998-1999, cu Mircea Lucescu antrenor. A cucerit și Supercupa României în același an.

