Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul bani în acest club: ”Tot cu arabii”

Știrea săptămânii în fotbalul mondial a venit din zona iberică. Joi, 26 februarie, Cristiano Ronaldo, starul lui Al Nassr, a anunțat oficial că a achiziționat 25% din acțiunile echipei Almeria. E vorba de o echipă aflată pe podium în La Liga 2 și cu șanse mari de a promova în primul eșalon.

Culise interesante despre investiția lui Cristiano Ronaldo la Almeria

Giovanni Becali a vorbit despre acest subiect extrem de interesant din fotbalul european în emisiunea ”Giovanni Show” de vineri, 27 februarie. Cel mai cunoscut impresar român de după Revoluție a spus că, alături de starul lui Al Nassr, în tranzacție ar fi și Jorge Mendes, considerat a fi unul dintre cei mai influenți și puternici agenți de fotbaliști din lume.

”A cumpărat Almeria. Almeria, 25%. Și probabil e cu Jorge Mendes, probabil. Cred, nu știu. Că au plecat de la Famalicao și au venit aici. Almeria e o piață extraordinară. Au 25-30 de mii de spectatori la orice mergi. E un oraș frumos, climă frumoasă”, a spus Becali.

Moderatorul emisiunii, Cristi Coste, a explicat faptul că proprietarii de la Almeria iau acțiuni și la .

În acel moment, Giovanni Becali a făcut o paralelă și a adăugat faptul că acesta ar fi, de fapt, motivul pentru care Cristiano Ronaldo a investit în fotbalul spaniol, adică ar fi sprijinit de arabi. ”Păi de asta s-a și băgat Ronaldo, cred. Cred că tot cu arabii lui. O combinație”, a afirmat impresarul român.

Ce a spus Cristiano Ronaldo după ce a cumpărat 25% din clubul Almeria

Pe data de 26 februarie, . Este o tranzacție finalizată prin CR7 Sports Investments, o nouă subsidiară a companiei CR7 SA, prin intermediul căreia internaționalul portughez își gestionează afacerile și investițiile.

Până în acest moment, valoarea financiară nu a fost dezvăluită public. Ea a fost doar descrisă ca o investiție strategică pe termen lung. Clubul din liga secundă a Spaniei este deținut de un grup saudit – SMC Group – condus de Mohammed Al-Khereiji, care a preluat pachetul majoritar de acțiuni în mai 2025.

”Am avut de mult timp ambiția de a contribui la fotbal dincolo de teren. UD AlmerIa este un club spaniol cu ​​o fundație solidă și un potențial clar de creștere. Îmi doresc să lucrez cu cei din conducerea echipei pentru a sprijini clubul în noua sa fază de creștere”, este comunicatul emis de Cristiano Ronaldo după achiziție.