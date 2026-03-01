Sport

Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul bani în acest club: ”Tot cu arabii”

Informații interesante din culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la clubul spaniol de ligă secundă Almeria. Cu cine ar fi alături lusitanul în această tranzacție.
Adrian Baciu
01.03.2026 | 23:15
Culisele investitiei lui Cristiano Ronaldo la Almeria De ce baga de fapt portughezul bani in acest club Tot cu arabii
EXCLUSIV FANATIK
Informații de culise despre investiția lui Cristiano Ronaldo la Almeria. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Știrea săptămânii în fotbalul mondial a venit din zona iberică. Joi, 26 februarie, Cristiano Ronaldo, starul lui Al Nassr, a anunțat oficial că a achiziționat 25% din acțiunile echipei Almeria. E vorba de o echipă aflată pe podium în La Liga 2 și cu șanse mari de a promova în primul eșalon.

Culise interesante despre investiția lui Cristiano Ronaldo la Almeria

Giovanni Becali a vorbit despre acest subiect extrem de interesant din fotbalul european în emisiunea ”Giovanni Show” de vineri, 27 februarie. Cel mai cunoscut impresar român de după Revoluție a spus că, alături de starul lui Al Nassr, în tranzacție ar fi și Jorge Mendes, considerat a fi unul dintre cei mai influenți și puternici agenți de fotbaliști din lume.

ADVERTISEMENT

”A cumpărat Almeria. Almeria, 25%. Și probabil e cu Jorge Mendes, probabil. Cred, nu știu. Că au plecat de la Famalicao și au venit aici. Almeria e o piață extraordinară. Au 25-30 de mii de spectatori la orice mergi. E un oraș frumos, climă frumoasă”, a spus Becali.

Moderatorul emisiunii, Cristi Coste, a explicat faptul că proprietarii de la Almeria iau acțiuni și la ultima clasată din Arabia Saudită, Al Najma, ”Lanterna roșie” din campionatul asiatic.

ADVERTISEMENT
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și...
Digi24.ro
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump

În acel moment, Giovanni Becali a făcut o paralelă și a adăugat faptul că acesta ar fi, de fapt, motivul pentru care Cristiano Ronaldo a investit în fotbalul spaniol, adică ar fi sprijinit de arabi. ”Păi de asta s-a și băgat Ronaldo, cred. Cred că tot cu arabii lui. O combinație”, a afirmat impresarul român.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Digisport.ro
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!

Ce a spus Cristiano Ronaldo după ce a cumpărat 25% din clubul Almeria

Pe data de 26 februarie, Cristiano Ronaldo a cumpărat oficial 25% din acțiunile clubului UD Almeria. Este o tranzacție finalizată prin CR7 Sports Investments, o nouă subsidiară a companiei CR7 SA, prin intermediul căreia internaționalul portughez își gestionează afacerile și investițiile.

Până în acest moment, valoarea financiară nu a fost dezvăluită public. Ea a fost doar descrisă ca o investiție strategică pe termen lung. Clubul din liga secundă a Spaniei este deținut de un grup saudit – SMC Group – condus de Mohammed Al-Khereiji, care a preluat pachetul majoritar de acțiuni în mai 2025.

ADVERTISEMENT

”Am avut de mult timp ambiția de a contribui la fotbal dincolo de teren. UD AlmerIa este un club spaniol cu ​​o fundație solidă și un potențial clar de creștere. Îmi doresc să lucrez cu cei din conducerea echipei pentru a sprijini clubul în noua sa fază de creștere”, este comunicatul emis de Cristiano Ronaldo după achiziție.

Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul bani în acest club: ”Tot cu arabii”

SuperLiga, live blog etapa 29. UTA – FCSB 2-4. Victorie cu gust „amar”...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 29. UTA – FCSB 2-4. Victorie cu gust „amar” pentru bucureșteni, după ce au ratat play-off-ul din cauza lui FC Argeș. Cum arată clasamentul
Probleme mari pentru FCSB: Darius Olaru a ieșit accidentat la Arad! Colțescu a...
Fanatik
Probleme mari pentru FCSB: Darius Olaru a ieșit accidentat la Arad! Colțescu a dat „roșu” direct
Suporterii FCSB fac haz de necaz după ratarea play-off-ului. Fanii virali ai campioanei...
Fanatik
Suporterii FCSB fac haz de necaz după ratarea play-off-ului. Fanii virali ai campioanei au avut puterea să-și „înțepe” rivalii: „Mai avem nevoie de vreo zece sezoane de play-out”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
'Blestemul FCSB te va urmări!'. Fostul finanțator din Liga 1, convins că o...
iamsport.ro
'Blestemul FCSB te va urmări!'. Fostul finanțator din Liga 1, convins că o candidată la titlu se va 'scufunda definitiv'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!