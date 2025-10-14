News

Culisele luptei pentru şefia PSD: „Totul este aranjat!” Ce rol joacă Lia Olguţa Vasilescu şi Gabriela Firea

Dumitru Dragomir a comentat la "Profeţiile lui Mitică" alegerile pentru funcţia de preşedinte al PSD. Cum vede acesta deznodământul congresului din 7 noiembrie.
Daniel Spătaru
14.10.2025 | 09:07
Culisele luptei pentru sefia PSD Totul este aranjat Ce rol joaca Lia Olguta Vasilescu si Gabriela Firea
Dumitru Dragomir este sigur că, dacă ar candida, Lia Olguţa Vasilescu va câştiga şefia PSD Foto: colaj Fanatik

Titus Corlăţean şi-a anunţat luni retragerea din cursa pentru preşedinţia PSD, astfel că Sorin Grindeanu rămâne marele favorit să devină şef cu puteri depline al partidului, în urma congresului programat pe 7 noiembrie.

Dumitru Dragomir: „Dacă ar candida Olguţa, ar ieşi preşedinte al PSD cu 99,99% din voturi”

Dumitru Dragomir a comentat retragerea lui Titus Corlăţean prin prisma faptului că fostul ministru de externe nu ar fi avut forţa să schimbe lucrurile în partid. „Titus Corlăţean nu poate să schimbe nimic, pentru că lucrurile sunt aranjate în PSD. Acum la congres va ieşi Grindeanu şi cred că va fi Claudiu, soţul Olguţei (n.r. – Claudiu Manda), ori vicepreşedinte, ori secretar general al partidului. Părerea mea este că trebuie atrasă din nou în partid pe funcţii mari şi doamna Firea. Altfel nu va fi pace în partid”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Fostul deputat şi om de fotbal consideră încă că, dacă ar candida, fosta sa colegă de partid ar câştiga fără probleme şefia PSD. „Grindeanu rămâne preşedinte, dacă nu candidează Olguţa. Dacă ea concurează iese preşedinte al partidului cu 99,99%. Dar nu vrea ea să candideze. Notorietatea cea mai mare acum în partid, Olguţa o are”, a mai spus Dragomir.

Surse politice afirmă că Sorin Grindeanu i-ar fi fi promis lui Claudiu Manda funcţia de secretar general al PSD, deţinut în prezent de Paul Stănescu. „Nu ştiu ce face Paul Stănescu, că el ţine partidul în mână. Are toţi preşedinţii de Consilii Judeţene şi pe primari. Paul Stănescu a fost – se supără pe mine acum – unul dintre cei mai ai dracului politruci ai partidului. Grindeanu va avea mari probleme dacă se va lega de el. Dacă Grindeanu îl atrage sau îl lasă pe funcție şi îi mai ia pe Claudiu Manda şi pe doamna Firea, o să-i fie bine. Dar eu zic că Grindeanu o s-o joace bine.  Aşa cum am spus-o – şi văd că a luat-o de la mine Grindeanu – când am remarcat că PSD nu a jucat bine vizavi de Ponta”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir: „PSD trebuia să joace altfel cartea cu Ponta. I-a curăţat pe toţi”

Fostul politician consideră că atitudinea PSD faţă de Victor Ponta a adus mari prejudicii partidului. „Ei trebuiau să joace altfel cartea politică cu Ponta. Cu participarea lui la alegeri, Ponta i-a curăţat pe toţi, şi pe Crin Antonescu şi pe Ciolacu. Eu nu sunt de acord cu cei care spun că Ponta a jucat forțat. Adică cum au cântat alții. Nu.

Părerea mea este că el a avut nevoie de o promisiune de viitor. Adică, cu alte cuvinte: ‘Mă fraţilor pe mine mă aşezaţi la masă? Sau mănânc cu servitorii?’. Ăştia nu l-au aşezat la masă. Ei trebuiau să zică: ‘Stai aici. Nu în capul mesei, că în capul mesei stă Ciolacu. Dar e bine să stai aici, pe al treilea sau al patrulea scaun de el?’. ‘Da.’ ‘Ce vrei, ministrul justiţiei?’. Îţi dăm funcţia de ministru al justiţiei. ‘Vrei să fii şef la SRI, te punem şef la SRI’. Şi rămânea şi Ciolacu, partidul avea peste 25-28%, Crin era preşedinte al României, iar unitatea PNL-PSD era de nezdruncinat. Acum alianţa face ca piftia când o zgâlţâi în farfurie. Aşa a pierdut şi Ponta, a pierdut şi PSD-ul, a pierdut şi alianţa”, este concluzia lui Dumitru Dragomir.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
