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Culisele numirii lui Costin Curelea la FCSB! El l-a convins pe Gigi Becali să-l aducă lângă Reghecampf. Exclusiv

Alex Bodnariu, Cristi Coste
10.11.2026 | 17:43
Culisele numirii lui Costin Curelea la FCSB El la convins pe Gigi Becali sal aduca langa Reghecampf Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cine este, de fapt, omul din spatele numirii lui Costin Curelea la FCSB! Gigi Becali a mers pe mâna lui
Costin Curelea a ajuns la FCSB, dar în spatele mutării se află un nume greu din fotbalul românesc. FANATIK dezvăluie cine l-a convins pe Gigi Becali.
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FCSB a făcut o mutare în staff-ul tehnic! Costin Curelea, fostul selecționer al României U21, a fost numit antrenor secund și va lucra alături de Laurențiu Reghecampf. FANATIK a aflat culisele mutării și rolul important pe care l-a avut Dan Petrescu în decizia lui Gigi Becali. Fostul antrenor al CFR-ului este cel care l-ar fi recomandat pe Curelea patronului roș-albaștrilor.

Dan Petrescu, omul din spatele numirii lui Costin Curelea la FCSB! Ce i-a transmis lui Gigi Becali

Gigi Becali continuă schimbările la FCSB și încearcă să găsească soluții pentru a scoate echipa din perioada dificilă pe care o traversează. După ce a analizat mai multe variante pentru întărirea staff-ului lui Laurențiu Reghecampf, patronul roș-albaștrilor a decis să-i ofere o șansă lui Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei de tineret.

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FANATIK a aflat că Dan Petrescu a fost cel care i l-ar fi recomandat pe Costin Curelea lui Gigi Becali. Fostul antrenor al CFR-ului îl cunoaște foarte bine pe tehnicianul în vârstă de 42 de ani, alături de care a colaborat mai multe sezoane. De altfel, Dan Petrescu se numără, alături de Mirel Rădoi, printre oamenii din fotbal cu care Gigi Becali se consultă atunci când trebuie să ia decizii importante.

„L-am luat astăzi și pe Curelea. Va fi antrenor secund! Ionuț Stancu nu vine. În cazul lui Ianovschi (n.r. Mihai Ianovschi), a rămas să vorbească Mirel cu el. O să văd. Acum, mâine, să văd ce a vorbit”, a declarat Gigi Becali la Voyo Sport 1.

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Costin Curelea, omul de încredere al lui Dan Petrescu! Au lucrat împreună la CFR Cluj și în Turcia

Legătura dintre Dan Petrescu și Costin Curelea este una veche. Cei doi s-au cunoscut la Sportul Studențesc, unde Petrescu i-a fost antrenor fostului atacant, în 2003. Relația lor a continuat și după retragerea lui Curelea, care a făcut primii pași în antrenorat la Academica Clinceni.

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În 2020, Dan Petrescu l-a contactat și i-a propus să intre în staff-ul său de la CFR Cluj. Curelea a acceptat imediat, iar colaborarea lor a continuat ulterior la Kayserispor, în Turcia. În vara anului 2021, cei doi s-au reunit în Gruia, unde au lucrat împreună până în 2023. În această perioadă, Curelea a făcut parte din staff-ul cu care CFR Cluj a cucerit titlul de campioană în 2022.

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„Mi-a zis: «Am nevoie de un secund. Nu-ți oferim luna de pe cer, nu e numai lapte și miere, dar uite, asta, asta, asta». L-am oprit: «Mister, nu-mi mai spune nimic. Vin. E de ajuns că m-ai sunat!». M-a întrebat: «Băi, ești sigur?». I-am zis: «Da, nu există!». Am furat multe de la Mister, pentru că nu ne spunea nici nouă gândirea lui. Nici nu cred că o să înțeleagă cineva vreodată. Are ceva al lui, are un simț…”, povestea Costin Curelea, în exclusivitate pentru FANATIK, despre momentul în care Dan Petrescu l-a cooptat în staff-ul său.

Gigi Becali s-a consultat cu Dan Petrescu și după transferurile lui Muhar și Korenica

Nu este prima dată când Gigi Becali apelează la experiența lui Dan Petrescu. În septembrie, după transferurile lui Karlo Muhar, Meriton Korenica și Denis Drăguș, patronul FCSB a dezvăluit că intenționa să discute cu fostul tehnician al CFR-ului pentru a afla cum îi poate folosi cel mai bine pe noii jucători.

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În special, Becali era interesat de poziția ideală a lui Korenica, fotbalist pe care Petrescu îl cunoștea din perioada petrecută la CFR Cluj. „O să-l întreb pe Dan Petrescu unde este mai bun Korenica: atacant în stânga sau inter”, declara Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK, în septembrie.

Cine este Costin Curelea, noul antrenor secund de la FCSB! A pregătit naționalele U20 și U21 ale României

În vârstă de 42 de ani, Costin Curelea va lucra alături de Laurențiu Reghecampf la FCSB. În cariera de fotbalist, fostul atacant a îmbrăcat tricourile unor echipe precum Sportul Studențesc, Dinamo Minsk, Universitatea Craiova și FC Voluntari. A înscris aproape 100 de goluri în competițiile interne și a bifat inclusiv o selecție la prima reprezentativă a României, într-un amical cu San Marino, disputat în 2011.

După retragere, Curelea și-a început cariera de antrenor în 2018, la Academica Clinceni, unde a fost secundul lui Ilie Poenaru. Au urmat colaborările cu Dan Petrescu, iar în august 2023 a primit șansa de a conduce naționala U20 a României. Doi ani mai târziu, în iulie 2025, a fost promovat la reprezentativa U21, însă mandatul său s-a încheiat la finalul lunii octombrie 2026, după ratarea calificării la Campionatul European din 2027.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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