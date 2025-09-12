Sport

Culisele numirii lui Cristi Chivu ca antrenor la Inter Milano: “O mare influenţă a avut Zanetti!”. Exclusiv

Victor Becali a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Javier Zanetti a avut o influență în numirea lui Cristi Chivu pe banca lui Inter.
Iulian Stoica
13.09.2025 | 00:23
Victor Becali, detalii despre culisele numirii lui Chivu la Inter. Sursă foto: Colaj Fanatik

Victor Becali a fost invitatul lui Cristi Coste în ediția de marți, 9 septembrie, a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Printre subiectele abordate de impresarul de jucători a fost și numirea lui Cristi Chivu pe banca lui Inter în această vară.

Cristi Chivu a dat „lovitura verii” și a fost instalat pe banca tehnică a lui Inter. În ciuda lipsei de experiență la nivel de seniori, clubul din Milano a avut încredere în tehnicianul român și l-a numit pe postul de antrenor principal.

În cadrul „FANATIK Dinamo”, Victor Becali a mărturisit că e de părere că antrenorul român s-a bucurat de încrederea lui Javier Zanetti, care a pus o „vorbă bună”, iar conducerea clubului a ascultat de părerea fostului jucător.

„Cristi Chivu a lăsat întotdeauna ușile deschide peste tot. Ca dovadă e și acest moment prin care trece. În momentul în care l-au pus antrenor la Inter avea puțină experiență, 7-8-10 meciuri la Parma, în Seria A.

“O mare influenţă a avut Zanetti în numirea lui Chivu la Inter”

Este un jucător care face parte din istoria lui Inter. Eu cred că o mare influență a avut Zanetti, asta cred eu. Nu știu sigur, dar asta este părerea mea. S-au înțeles bine, iar Zanetti este Zanetti. Când spune ceva Zanetti, contează! Asta este convingerea mea. Nu știu asta din nicio sursă.

Nu am vorbit cu el de când e la Inter. I-am trimis un mesaj, dar el nu prea răspunde. Nu e că nu-mi răspunde mie, nu răspunde în general”, a transmis Victor Becali la „FANATIK Dinamo”.

