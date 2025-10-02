Culisele numirii lui Ovidiu Mihăilă la naţionala României! Pe ce perioadă a semnat selecţionerul şi ce acuzaţii au fost aduse conducerii FRH

după meciurile amicale cu Franţa, invocând probleme personale, dar şi lipsa susţinerii din partea oficialilor din federaţie. Conducerea FRH a fost surprinsă de decizia selecţionerului şi a secundului său, încercând să îi întoarcă din drum, dar cei doi au fost de neînduplecat.

Ovidiu Mihăilă, contract pe trei luni la echipa naţională! Depinde de rezultatele de la Mondiale

Aşa cum FANATIK a anunţat, . Din informaţiile noastre, antrenorul lui SCM Craiova a semnat un contract valabil trei luni cu naţionala României.

Asta înseamnă că a primit mandat până la finalul Campionatului Mondial din noiembrie-decembrie, unde naţionala „tricoloră” are o misiune dificilă încă din grupa preliminară, unde va evolua cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie).

În funcţie de rezultatele pe care naţionala feminină a României le va obţine la Campionatul Mondial din Olanda şi Germania se va stabili şi viitorul lui Mihăilă pe banca primei reprezentative, existând posibilitatea prelungirii până în 2028, când se va încheia acest ciclu olimpic.

Acuzaţii de abuz după numirea lui Ovidiu Mihăilă!

Numirea lui Ovidiu Mihăilă a creat valuri în lumea handbalului. Preşedintele Constantin Din este acuzat de mai mulţi membrii din Consiliul de Administraţie al FRH că l-a numit abuziv pe selecţioner.

Nemulţumirile constau în faptul că nu a fost întrunită o Comisie Tehnică, menită să vină cu propuneri pentru postul de selecţioner, ca apoi aceste variante să fie votate în cadrul Consiliului de Administraţie.

Faptul că preşedintele Constantin Din nu s-a consultat cu antrenorii, membri ai Comisiei Tehnice, a creat tensiuni suplimentare în lumea handbalului. Cert este că noul selecţioner nu va avea o misiune uşoară.

Perioadă de foc pentru noul selecţioner! Debut cu campioana mondială şi olimpică

Debutul va fi de foc, pe 15 octombrie la Larvik, împotriva Norvegiei, în primul meci din Euro Cup. Apoi urmează meciul împotriva Poloniei de la Craiova, iar înaintea turneului final România va organiza „Trofeul Carpaţi”, unde va evolua cu Portugalia, Cehia şi Austria.

România este într-o grupă dificilă la Campionatul Mondial. La Rotterdam, vom întâlni Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie). Mai departe, în grupele principale se califică primele trei clasate.