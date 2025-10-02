Sport

Culisele numirii lui Ovidiu Mihăilă la naţionala României! Pe ce perioadă a semnat selecţionerul şi ce acuzaţii au fost aduse conducerii FRH

Ovidiu Mihăilă a fost ales selecţioner după demisiile lui Pera şi Burcea de la naţionala de handbal feminin. Numirea preşedintelui Constantin Din a creat valuri în lumea handbalului.
Marian Popovici
02.10.2025 | 19:55
Culisele numirii lui Ovidiu Mihaila la nationala Romaniei Pe ce perioada a semnat selectionerul si ce acuzatii au fost aduse conducerii FRH
EXCLUSIV FANATIK
Culisele numirii lui Ovidiu Mihăilă la naţionala României! Pe ce perioadă a semnat selecţionerul şi ce acuzaţii au fost aduse conducerii FRH. Sursa: sportpictures.eu

Florentin Pera şi Bogdan Burcea şi-au înaintat demisiile după meciurile amicale cu Franţa, invocând probleme personale, dar şi lipsa susţinerii din partea oficialilor din federaţie. Conducerea FRH a fost surprinsă de decizia selecţionerului şi a secundului său, încercând să îi întoarcă din drum, dar cei doi au fost de neînduplecat.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Mihăilă, contract pe trei luni la echipa naţională! Depinde de rezultatele de la Mondiale

Aşa cum FANATIK a anunţat, Ovidiu Mihăilă a fost alesul lui Constantin Din pentru banca naţionalei României. Din informaţiile noastre, antrenorul lui SCM Craiova a semnat un contract valabil trei luni cu naţionala României.

Asta înseamnă că a primit mandat până la finalul Campionatului Mondial din noiembrie-decembrie, unde naţionala „tricoloră” are o misiune dificilă încă din grupa preliminară, unde va evolua cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie).

ADVERTISEMENT

În funcţie de rezultatele pe care naţionala feminină a României le va obţine la Campionatul Mondial din Olanda şi Germania se va stabili şi viitorul lui Mihăilă pe banca primei reprezentative, existând posibilitatea prelungirii până în 2028, când se va încheia acest ciclu olimpic.

Acuzaţii de abuz după numirea lui Ovidiu Mihăilă!

Numirea lui Ovidiu Mihăilă a creat valuri în lumea handbalului. Preşedintele Constantin Din este acuzat de mai mulţi membrii din Consiliul de Administraţie al FRH că l-a numit abuziv pe selecţioner.

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Digi24.ro
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”

Nemulţumirile constau în faptul că nu a fost întrunită o Comisie Tehnică, menită să vină cu propuneri pentru postul de selecţioner, ca apoi aceste variante să fie votate în cadrul Consiliului de Administraţie.

ADVERTISEMENT
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și...
Digisport.ro
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri

Faptul că preşedintele Constantin Din nu s-a consultat cu antrenorii, membri ai Comisiei Tehnice, a creat tensiuni suplimentare în lumea handbalului. Cert este că noul selecţioner nu va avea o misiune uşoară.

Perioadă de foc pentru noul selecţioner! Debut cu campioana mondială şi olimpică

Debutul va fi de foc, pe 15 octombrie la Larvik, împotriva Norvegiei, în primul meci din Euro Cup. Apoi urmează meciul împotriva Poloniei de la Craiova, iar înaintea turneului final România va organiza „Trofeul Carpaţi”, unde va evolua cu Portugalia, Cehia şi Austria.

ADVERTISEMENT

România este într-o grupă dificilă la Campionatul Mondial. La Rotterdam, vom întâlni Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie). Mai departe, în grupele principale se califică primele trei clasate.

  • 2022 este anul în care Florentin Pera a preluat echipa naţională
  • 52 de ani are Ovidiu Mihăilă
Rakow – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 1. Mirel...
Fanatik
Rakow – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 1. Mirel Rădoi, fără surprize în primul ”11”. Cum arată echipele de start
Gigi Becali s-a ținut de promisiune! FCSB, 3 schimbări la pauză cu Young...
Fanatik
Gigi Becali s-a ținut de promisiune! FCSB, 3 schimbări la pauză cu Young Boys. Cine a intrat pe teren
Răzvan Burleanu va îndeplini încă un rol în cadrul FIFA. Vești extraordinare pentru...
Fanatik
Răzvan Burleanu va îndeplini încă un rol în cadrul FIFA. Vești extraordinare pentru alți doi membri FRF
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își...
iamsport.ro
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își abandoneze cariera: 'Era de o calitate rar întâlnită, nu am văzut în viața mea așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!