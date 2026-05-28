Culisele plecării lui MM Stoica de la FCSB: „Nu mă mai înțelegeam cu Gigi Becali! Am avut un episod de depresie severă”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți conducători de fotbal din România. Acesta a evoluat la FCSB în trei perioade, iar în prima a plecat oarecum surprinzător, în contextul în care echipa avea rezultate foarte bune atât pe plan intern, cât și internațional. La aproape 20 de ani distanță, „MM” explică ce a fost în spatele acelei decizii.

Culisele plecării a lui Meme Stoica de la FCSB în 2007

După ce a plecat de la FCSB în 2007, Mihai Stoica a semnat cu Unirea Urziceni, club care avea să facă performanțe notabile: titlu în SuperLiga și calificare în primăvara europeană. În cadrul „MM la FANATIK”, , Bănel Nicoliță având o ofertă de nerefuzat, însă strategia patronului stătea diferit. Totodată, Mihai Stoica a amintit și de celebrul FCSB – Dinamo 2-4, disputat în ziua de Paște, pe Ghencea.

ADVERTISEMENT

„Poate că lipsa de experiență își spune cuvântul la unii, așa am fost și eu. Am plecat în 2007, deși aveam suficient de multă experiență în spate. Atunci aveam și alte chestii în cap, mă credeam mai bun decât sunt. Sunt bun, dar câteodată am impresia că sunt prea bun.

În 2007 nu mă mai înțelegeam cu Gigi. Eu aveam o strategie, el alta, așa a fost să fie. Eram altfel atunci, nu prea îmi conveneau multe chestii. Au trecut anii și uite că acum îmi convin multe. Atunci câștigasem două campionate la rând, jucasem în Champions League, fusesem buni, au fost rezultate foarte, foarte bune. Mie mi-a pus capac meciul acela cu Dinamo, de pe 7 aprilie, înainte de Paște. Elton juca singur și ratam ocazie peste ocazie. Avusese 19 intervenții Lobonț, Dinamo marcaseră goluri senzaționale prin Dănciulescu. Am pierdut 4-2, se strânseseră multe.

ADVERTISEMENT

Eu aveam o chestie în cap, era o ofertă de 3 milioane de dolari pentru Bănel Nicoliță de la Dinamo Moscova. Cred că ajungeam la 3,5 milioane de euro. Oferta era clară, i-am spus lui Gigi că am un fundaș dreapta în Polonia, Pawel Golanski, am un jucător pe poziția lui Nicoliță cu alte calități, un brazilian, Rosinei. Făceam și bani, dar Gigi a zis că nu îl vinde pe Nicoliță, ci o să ia 15 jucători din România. A zis că nu mai ia străini, dar după a luat o grămadă. Câți bani a băgat Gigi în acea campanie de transferuri… Peste 20 de milioane de euro! Au venit atunci Rada, Emeghara, Pleșan, Surdu, Dayro Moreno. Semedo a fost și el spre un milion de euro”, a povestit Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu, mână de ajutor pentru Mihai Stoica

În continuare, Mihai Stoica a ținut să precizeze că , iar Dan Petrescu i-a oferit o mână de ajutor. Totuși, părăsirea clubului favorit l-a afectat foarte mult pe „MM”, iar preț de o lună, înainte să meargă la Urziceni, s-a închis în casă, nevorbind cu nimeni.

ADVERTISEMENT

„Gigi mi-a spus să nu plec, că o să regret. A avut dreptate! Mi-am închis telefonul atunci, nu am vorbit cu nimeni o lună. O lună n-am ieșit din casă! Eram supărat că plecasem. Acela a fost primul episod de depresie severă la mine. Am avut trei episoade de depresie severă, primul a fost în 2007, al doilea în 2010, iar ultimul în 2014.

Am trecut peste cu ajutorul lui Dan Petrescu. El m-a propus la Urziceni, am început acea colaborare, m-a salvat munca. La Urziceni am avut liniște, am putut să-mi fac meseria și au venit și rezultatele. Cu toate acestea, eu mă simțeam neîmplinit”, a adăugat oficialul FCSB.

ADVERTISEMENT

Cum a trecut Mihai Stoica peste depresie

Mihai Stoica a recunoscut faptul că a fost dependent de medicamente peste 20 de ani, însă a reușit să treacă peste. După cele trei episoade severe de depresie, oficialul FCSB a mai întâmpinat și alte greutăți, însă a evitat să mai folosească produse medicale pentru a se calma. Lupta lui „MM” nu a fost deloc ușoară, acesta apelând chiar și la un psihiatru pentru a-și reveni.

„Depresia e groaznică! Sunt cazuri de oameni care nu au reușit să o doboare. Eu am avut șansa ca al treilea episod să fie ultimul, deși problemele cu adevărat mari le-am avut după. Au fost probleme mari cu fata mea, cu pierderea tatălui. Eu din 2015 sunt curat, am fost dependent de medicamente 20 și ceva de ani. Mi s-a spus că mai mult de doi ani nu pot lua Cipralex, am luat patru ani! M-am luptat, a fost greu! Nu am apelat la psihoterapie, poate că am greșit. Am apelat la un psihiatru, m-a ajutat!

Problema este alta, trebuie să le explici altora, care nu au trecut prin boala asta, să se comporte cu tine într-un anumit fel. Lumea nu te înțelege, eu aveam niște reacții necontrolate. Mă comport groaznic și acum la anumite meciuri, după victoria cu Botoșani eram atât de nervos… Am făcut zob un colaborator la care țin! Oamenii care lucrează cu mine de foarte mulți ani știu că trebuie să mă lase în pace”, a conchis Mihai Stoica.