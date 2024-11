Culisele ”plecării” lui Aurelian Temișan de la Antena 1: ”Am întrebat conducerea și mi s-a spus că pot merge liniștit”. Ce va face la TVR

A plecat sau nu Aurelian Temișan de la Antena 1?! FANATIK a stat de vorbă cu actorul, după ce informațiile referitoare la plecarea lui de la emisiunea ”Te cunosc de undeva” au ajuns în presă.

Adevărul despre plecarea lui Temișan de la Antena 1

Vineri, 1 noiembrie 2024, informația referitoare la plecarea lui de la Antena 1 a stârnit reacții vii. Toată presa a vuit că prezentatorul a renunțat la familia ”Te cunosc de undeva”, în favoarea unei alte emisiuni de la TVR.

Este vorba despre alăturarea artistului la cel de-al cincilea sezon al emisiunii ”Vedeta Familiei”, jurizată de Crina Mardare, Radu Ștefan Bănică și Sanda Ladoși. Acest anunț a venit ca un fulger, mai ales că Andreea Bălan a plecat definitiv de la , renunțând la contractul cu Antena.

Ei bine, FANATIK a vrut să lămurească acest zvon, motiv pentru care am contactat chiar persoana în cauză, pe Aurelian Temișan. Într-un interviu exclusiv, FANATIK a aflat adevărul chiar din gura marelui artist.

„Mă întorc la următoarea zi de filmare”

Temi, se zvonește că “ai făcut pasul cel mare” și ai plecat de la Antenă?

Da, de fiecare dată plec de la Antenă, când termin o zi de filmare, (râde) dar mă întorc la următoarea zi de filmare. Nu! Suntem între sezoane și pentru că am fost solicitat pentru acest juriu minunat la o emisiune cu copii, din care am mai făcut parte cu ani în urmă, am întrebat conducerea Antenei și mi s-a spus că pot merge liniștit!

De ce TVR?

Pentru că acolo se face această minunată emisiune, “Vedeta familiei”, de aproape 15 ani.

Dacă ai avut undă verde de la Antena să filmezi la TVR și să fii în juriu, înseamnă că te vor vedea fanii tăi în continuare la Antenă, din ianuarie 2025, când reîncep filmările?

Fanii emisiunii “Te cunosc de undeva” mai au un pic de așteptat până când vom începe filmările la sezonul 21. Până atunci mă pot găsi în diverse proiecte de teatru sau concerte, cum ar fi spectacolele companiei de teatru Concordia.

Toate detaliile în acest sens apărând pe paginile mele personale de pe rețelele de social media, dar și concertul pe care îl am și îl pregătesc pe data de 18 noiembrie, la Teatrul Național, Sala Ion Caramitru.

Este un concert omagiu pentru unul dintre cei mai prolifici compozitori ai României, Marius Țeicu. De asemenea, este un concert cu multă lume bună atât pe scenă cât și în sală, și cu fani ai muzicii românești.

“De 12 ani fac parte din juriul “Te cunosc de undeva”

De cât timp ești în juriu la Te cunosc? Ce ți-ai dori să se schimbe sau ce concurenți ai vrea să vezi mai departe în showul transformărilor?

Sunt în juriu de la prima emisiune “Te cunosc de undeva”. Barry White a fost primul personaj pe care l-am întruchipat atunci când ne numeau ca jurați, pe mine, pe Ozana, Andrei Aradits și Andreea Bălan, deci de acum 12 ani. “Te cunosc de undeva” este emisiunea mea de suflet!

S-a zis că ai plecat imediat după Andreea Bălan. Cumva că ați fi “complotat”?

Plecarea Andreei Bălan este definitivă din acest proiect și este decizia ei, împreună cu conducerea Antenei. La mine este doar o vacanță în care am făcut acest proiect la TVR. Va fi terminat și pe post până să începem noi filmările la noul sezon “Te cunosc de undeva”.