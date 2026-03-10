Culisele plecării lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB: “M-a anunțat după meciul cu UTA Arad că mai stă trei etape! A fost cel mai surprinzător cuplu de antrenori!”

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au despărțit de FCSB imediat după eșecul categoric cu Universitatea Cluj, 1-3, din ultima rundă a sezonului regular. Managerul campioanei oferă informații de culise despre plecările celor doi.

Care a fost filmul plecărilor lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit, marți, la FANATIK SUPERLIGA, informații de culise în legătură cu plecările lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii de la FCSB. Se pare că decizia plecării ar fi fost luată indiferent de meciul cu ”Șepcile Roșii”, cel puțin în cazul fostului căpitan.

Meme dezvăluie faptul că Mihai Pintilii i-a spus, încă după victoria echipei de la Arad, 4-2, că va mai sta la club doar trei etape. În ceea ce-l privește pe cipriot, .

”(n.r. Se gândeau Charalambous şi Pintilii să plece înaintea meciului cu U Cluj sau decizia a fost luată după înfrângere?) Pintii mi-a spus după meciul nostru de la Arad, pe care l-am câștigat cu UTA, că mai stă meciul cu Universitatea Cluj și încă două etape. A gândit-o că, fiind întreruperea ocazionată de meciurile echipei naționale, avem timp să ne gândim ce facem și cu cine mergem mai departe.

Apoi, cu Elias n-am vorbit absolut nimic. După aceea, i-a spus lui Cătălin Făiniși, eu eram sus în lojă după meciul cu Universitatea Cluj, că va demisiona. Apoi se știe ce s-a întâmplat. Ieri (n.r. luni) mi-am luat rămas bun de la Eli, pentru că azi a plecat. De la Pintii nu, pentru că Pintii rămâne omul nostru și ne vom mai întâlni, adică va veni în bază pentru că-i casa lui, deci nu se pune problema”, a spus MM.

Cum descrie Mihai Stoica mandatul lui Elias Charalambous: ”Cea mai neașteptată perioadă pe care am trăit-o la Steaua/FCSB”

Pus să facă o caracterizare a mandatului lui Elias Charalambous, MM Stoica spus că a fost cea mai neașteptată perioadă pe care el a trăit-o vreodată la Steaua/FCSB. este ”responsabil” de ultimii doi ani de succes ai echipei în SuperLiga și în Europa.

”Poate cea mai neașteptată perioadă pe care am trăit o vreodată la Steaua/ FCSB. Nu am crezut niciodată că în formula asta putem să ajungem să jucăm în două sezoane consecutive 36 de meciuri în Europa. Ok, repercusiuni au fost. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, reculul ăsta care a avut ca principală cauză campionatul ăsta pe care l-am jucat într-un an jumate în Europa.

Vreau să spun că în opinia mea sunt cel puțin ca 72 de meciuri în campionatul nostru. Iar urmări n-au cum să nu lase. Eli a fost ceva de excepție. Mulți au fost foarte răutăcioși la adresa lor.

Dar nu Gigi Becali, făcând schimbări din fotoliu, a bătut de trei ori PAOK. Nu Gigi Becali a bătut Midtjylland fără drept de apel. Și sunt foarte multe meciuri pe care băieții noștri le-au câștigat sub directa îndrumare a antrenorilor. Tactica aproape perfectă de multe ori adoptată de ei. E meritul lor indiscutabil”, mai spune Stoica.