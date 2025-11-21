Culisele plecării lui Edi Iordănescu de la naționala României. „A fost o decizie de bărbat adevărat, de cap de familie”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În urmă cu mai bine de un an, Edi Iordănescu a decis să plece de la cârmele echipei de seniori a naționalei României. Fostul selecționer a șocat pe toată lumea, având în vedere performanțele pe care le-a avut la EURO, însă Horia Ivanovici a explicat care au fost motivele antrenorului.

Edi Iordănescu a plecat de la națională după ce a dus România în optimi la EURO

România, sub comanda lui Edi Iordănescu, a ajuns până în optimi la Campionatul European de fotbal. Tricolorii au avut rezultate de excepție în preliminarii și au impresionat și la iar multă lume se aștepta ca aventura selecționerului să continue.

Doar că Edi Iordănescu a ales să nu își prelungească contractul. Postul său a fost preluat de Mircea Lucescu, care a dus România în barajul pentru Cupa Mondială și a reușit să întinerească serios lotul în vederea următoarelor preliminarii pentru turneele finale.

Motivul real pentru care Edi Iordănescu a plecat de la naționala României

Horia Ivanovici a explicat motivele pentru care Ed de seniori. Se pare că antrenorul a ales să judece rațional, în favoarea familiei, întrucât copiii săi aveau de suferit în relațiile de la școală.

„Eu nu-l acuz pe Edi că a plecat. El e un tip care a înțeles că s-a încheiat un ciclu. El, la rândul lui, suferise foarte mult. Nu știu dacă știți. Unul dintre motivele pentru care a plecat de la națională a fost bullyingul pe care îl primeau copiii lui la școală. Edi ne calificase.

Asta e unul dintre motivele pentru care Edi a plecat. El a plecat de la națională cu inima frântă. Și-a sacrificat parcursul pentru familia lui. El avea rezultate. Unul dintre motive a fost bullyingul împotriva copiilor lui la școală”.

Cum s-a comportat presa cu Edi Iordănescu

Horia Ivanovici a precizat că jurnaliștii au avut o atitudine diferită față de Edi Iordănescu în comparație cu Mircea Lucescu pentru că fiul lui „Tata Puiu” a reușit să ducă România până în faza optimilor la EURO 2024.

Când pierdea naționala, îi ironizau pe copii la școală. El a avut motive foarte serioase să plece. Eu știu lucrurile care s-au întâmplat. El nu a abandonat naționala. El nu a mai continuat pentru familia lui. E o decizie de bărbat, de cap de familie. Asta înseamnă să ai putere. Lui nu i-ar fi plăcut să rămână? Și-a protejat familia. Asta e adevărul.

Edi a avut o presă mai bună decât Lucescu pentru că a dus naționala la EURO. Burleanu, înțelept, i-a prelungit contractul. Și Edi a fost făcut praf, dar a avut rezultate. De aia a avut presă bună”, a explicat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.