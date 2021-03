Culisele plecării lui Emil Ursu de la Dinamo. „DDB m-a forțat să bag în teren un jucător care nu merită!”

Antrenorul echipei Dinamo 2 și-a anunțat plecarea de la clubul din Ștefan cel Mare, nu înainte să-și motiveze gestul. Antrenorul ”câinilor mici” spune că suporterii-acționari l-au forțat să folosească un jucător.

Schimbarea lui Emil Ursu din funcția de antrenor al echipei secunde a fost luată în calcul de suporterii din Programul DDB imediat după primul meci al echipei din Liga 3, din această primăvară.

Dinamo 2 a pierdut primul joc al anului, scor 1-2 cu Progresul Spartac, și tot atunci s-a vehiculat și numele celui care ar urma să-i ia locul lui Ursu pe banca satelitului.

Emil Ursu explică ruptura de fani: „Nu pot folosi jucători care nu merită!”

Însă, tehnicianul echipei a doua a ținut să lămurească cum stau lucrurile și de ce ”el” va renunța la poziția de antrenor la Dinamo 2.

„DDB m-a forțat să folosesc un jucător. Pe Cătălin Hîldan. Eu sunt crescut la Dinamo, iubesc Dinamo, nu o să vorbesc niciodată urât de Dinamo. Am fost în galeria lui Dinamo timp de 6 ani, am crescut în acest club și clubul Dinamo m-a ridicat ca om. Acolo m-am realizat. Nu pot folosi jucători care nu merită să joace. Am avut o discuție cu unul dintre cei care conduc DDB acum două săptămâni, a venit pentru o discuție în particular cu mine.

Mi-a spus că trebuie să îl forțez pe Cătălin Hîldan să joace. Eu îl stimez pe nea Marin Hîldan, am jucat contra lui Cătălin Hîldan, l-am și antrenat, am respect pentru el din toate punctele de vedere. Dar ca un jucător să joace la echipa a doua, trebuie să fie cel mai bun la juniori. Atunci cu drag îl promovez și îl bag la echipa a doua. Am zis că în momentul de față nu poate să joace la echipa a doua, dar ce pot să fac pentru el este să îl las să se antreneze cu mine la echipa a doua și dacă mă ajută rezultatele, să îl debutez și să îi dau drumul ușor-ușor, să prindă încredere în el.

Eu vă spun, e un copil care mi se pare foarte timid, foarte trist când vine la antrenament, e puțin marginalizat, mai ales de când l-au chemat să se antreneze cu prima echipă. Eu înțeleg, Cătălin Hîldan e simbolul lui Dinamo, cei din DDB, din galerie, știu asta. Dar cei născuți în 2002, 2003, 2004 nu interpretează așa. Ei vor să joace, se consideră mai buni decât el și vor să fie ei luați la antrenamentul primei echipe”, a declarat Emil Ursu, pentru Gsp Live.

Emil Ursu spune că a primit amenințări din partea suporterilor dinamoviști

Fostul antrenor al echipei secunde a lui Dinamo spune că a decis să renunțe de bună voie la funcție, mai ales că a primit și amenințări.

„Eu nu vreau să dau în Dinamo. Am primit foarte multe amenințări pe telefon. Nu e în regulă, de ce să am stresul ăsta? Am zis că renunț eu, să aducă pe altcineva. Ăsta este motivul pentru care plec. Le-am spus cu o săptămână înainte că dacă nu le convine de mine, să mă cheme, să îmi dea banii la zi – pentru că eram neplătit de 7 luni – și plec. S-au dat salariile tuturor de la Centrul de Copii și Juniori, pe mine m-au lăsat la o parte.

Până la urmă mi-au dat banii, mai aveam încă un an și jumătate contract cu ei, dar am cerut doar pentru munca prestată. Am primit telefoane să renunț la 3-4 salarii. Oricum depusesem memoriu și câștigasem”, a mai spus Emil Ursu.

Florentin Petre este dorit de suporterii-acționari în locul lui Emil Ursu

Omul pe care suporterii-acționari vor să-l convingă să preia echipa a doua a clubului Dinamo este Florentin Petre, fost fotbalist emblematic pentru clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

În vârstă de 45 de ani, Petre are un palmares impresionant în tricoul ”câinilor”, alături de care a cucerit 3 titluri de campion, 5 Cupe și o Supercupă a României. În plus, Dinamo ar mai avea o mică datorie către Petre din vremea în clubul era finanțat de Ionuț Negoiță.

Florentin Petre a debutat în cariera de antrenor pe banca celor de la Dinamo 2, ca secund al lui Ion Marin, iar în 2015 a fost instalat principal în locul lui Florin Bratu. Foresta Suceava și Dacia Unirea Brăila sunt celelalte echipe de seniori pregătite de Petre.