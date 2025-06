Culisele războiului din ANPC. Piedone reacționează după atacurile lansate Horia Constantinescu: ”Nu-mi pune nimeni pumnul în gură”

Tensiunile din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ies la iveală într-un conflict cu accente tot mai vizibile. După acuzațiile lansate public de șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, Horia Constantinescu, Cristian Popescu Piedone, a reacționat ferm, în exclusivitate pentru FANATIK.

Piedone, replică dură pentru Horia Constantinescu în scandalul de la ANPC

Horia Constantinescu, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, a fost transferat temporar, pentru o perioadă de șase luni, la conducerea instituției similare din județul Ialomița. Decizia a fost luată printr-o dispoziție semnată de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, și urmează să intre în vigoare joi, 1 iulie 2025.

În urma mutării, Horia Constantinescu a reacționat public, calificând decizia drept „un atac direct asupra celor care deranjează sistemul, a celor care aleg să spună adevărul și să lupte împotriva corupției și incompetenței”. Mutarea vine într-un context tensionat, pe fondul mai multor luări de poziție publice ale lui Constantinescu, în care a semnalat disfuncționalități din cadrul ANPC și a lansat acuzații privind lipsa de acțiune și profesionalism în instituție.

În replică, a respins categoric acuzațiile și a precizat că mutarea are scop administrativ, nu politic. Piedone a subliniat că are nevoie de oameni competenți în teritoriu și a negat că ar fi vorba despre o „reducere la tăcere.

„De trei ori exclus așa ceva. El trebuie să înțeleagă, că este un profesionist, care a condus această instituție ca un profesionist. A ridicat gradul de profesionalism la excelență, a excelat în județul Constanța ca și comisar șef. Este detașat doar pe o perioadă de șase luni pentru revigorarea comisariatului județean Ialomița.

Cum a făcut treaba la Constanța, am nevoie de profesioniști și în alte zone. Nu este nici reducere la tăcere. Probabil poate fi o obsesie a domniei sale. Asta nu înseamnă că ceea a început el nu se continuă. Asta nu înseamnă că odată începând comandamentul de la 1 iulie, sub coordonarea alcuiva, lucrurile se schimbă. I-aș aduce aminte domnului Horia, când a fost președinte, tot el a coordonat și comandamentul ANPC de la mare.”, declarat Piedone, pentru FANATIK.

„Eu nu abandonez și nu îmi pune mie nimeni pumnul în gură”

Totodată, în urma deciziei de detașare, conducerea CJPC Constanța a fost preluată temporar de Cătălina Oprea, care va exercita atribuțiile funcției până la revenirea lui . Cristian Popescu Piedone a ținut să sublinieze că detașarea lui Constantinescu este o decizie administrativă, aplicată și în cazul altor comisari care au dat randament. Potrivit acestuia, măsura vizează revitalizarea unor județe mai slabe din punct de vedere al activității ANPC.

„Asta nu înseamnă că nu-l respect, dar trebuie să respecte și el instituția. Și tot ce a făcut în Constanța, și aici mă refer la transpot, locuri de joacă, prevenție, va continua în perioada următoarea. Eu nu abandonez și nu îmi pune mie nimeni pumnul în gură sau să credeți că am vreun război cu domnul Horia Constantinescu.

Repet, profesionalismul domniei sale ne-a determinat să luăm această decizie și nu este doar cazul lui. Și alți comisari sunt detașați dintr-o parte în alta, vorbim de cei care au dat randament. Trebuie să resurcităm anumite județe. Fiind foarte aproape de Constanța, de aceea am ales, Ialomița.”, a mai menționat președintele ANPC.

Este mutarea lui Horia Constantinescu o sancțiune sau un pas spre avansare?

Președintele ANPC a mai transmis că va superviza personal activitatea din Constanța în perioada următoare, pentru a demonstra că nu există interese ascunse sau protejarea unor agenți economici. Totodată, a admis că detașarea lui Horia Constantinescu nu este o sancțiune, ci dimpotrivă, o formă de recunoaștere a profesionalismului său.

„În perioada celor două luni voi sta în Constanța și voi coordona personal acest lucru și veți vedea dacă ocolesc sau nu pe cineva. Dacă acopăr sau nu acopăr pe cineva, la mine nu există așa ceva.

Domnul Horia Constantinescu poate avea orice fel de viziune în afara instituției, atâta timp cât respectă instituția și instituția îl respectă pe el. Nu intru în polemici distractive, nu intru în polemici visătoare, nu intru în polemici, se zice că, se aude că, faptele vor vorbi.

Eu spun că este o avansare nu este nici măcar o scădere. Are aceiași funcție, are același salariu, are aceleași merite. Am nevoie de profesionalismul lui și nu eu. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului.”, a mai punctat Cristian Popescu Piedone, pentru FANATIK.

Mutarea lui Horia Constantinescu, act administrativ sau strategie de intimidare orchestrată de Piedone și primarul Chițac?

Horia Constantinescu a renunțat la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în aprilie 2024 pentru a candida la Primăria Constanța. Ulterior, președinția instituției a fost preluată de Cristian Popescu Piedone, iar Constantinescu a rămas să se ocupe de protecția consumatorilor din Constanța. Odată cu venirea sezonului estival, când acțiunile ANPC pe litoral sunt extrem de mediatizate, Piedone a luat decizia de se ocupa personal de activitatea din Constanța, în timp ce Constantinescu a fost ”exilat” la Ialomiția.

Pe de altă parte, Horia Constantinescu sugerează că detașarea sa la CJPC Ialomița nu este una administrativă, ci face parte dintr-un plan coordonat de intimidare, ca reacție la numeroasele nereguli semnalate public de-a lungul timpului. Fostul șef al ANPC susține că mutarea sa ar fi fost precedată de o întâlnire între primarul Constanței, Vergil Chițac, și actualul președinte al ANPC, Cristian Popescu Piedone, ceea ce ridică semne de întrebare privind motivațiile reale ale acestei schimbări

„Toate sesizările şi avertizările publice pe care le-am făcut de-a lungul timpului – de la neregulile din transportul public constănţean, la starea din trenuri şi gări, capacele de canal nealiniate, stâlpii de iluminat periculoşi, până la furtul din mâncarea copiilor şi pericolul locurilor de joacă din incinta unităţilor de învăţământ – nu sunt întâmplătoare.

„O acţiune coordonată de intimidare şi reducere la tăcere, nu mai poate fi tratat ca simplă speculaţie”

Am adus în atenţia publicului şi autorităţilor ilegalităţile tolerate sau ascunse de pe litoralul românesc: Construcţii improvizate în zonele de plajă; Activităţi comerciale desfăşurate fără documente; Construcţii nedeclarate care aduc prejudicii directe statului. Am vorbit deschis despre conivenţa administraţiilor locale cu grupuri de interese, despre avize date cu bună ştiinţă în afara cadrului legal şi despre lipsa de reacţie a unor instituţii cheie.

Faptul că toate aceste semnale publice, urmate de întâlnirea „de taină” dintre VC (n.r. – primarul Constanţei, Vergil Chiţac) şi CP (iniţialele sunt bine cunoscute) (n.r. – şeful ANPC, Cristian Piedone), par să fi declanşat o acţiune coordonată de intimidare şi reducere la tăcere, nu mai poate fi tratat ca simplă speculaţie. Este un atac direct asupra celor care deranjează sistemul, a celor care aleg să spună adevărul şi să lupte împotriva corupţiei şi incompetenţei”, a dezvăluit Horia Constantinescu.