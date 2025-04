Culisele războiului din USR. Ionuț Moșteanu dezvăluie unde a greșit Elena Lasconi: ”Nu are nicio rațiune să continue”

Conflictul din USR, în urma căruia Elena Lasconi a pierdut susținerea partidului, a fost explicat de Ionuț Moșteanu la Testul Puterii, emisiune difuzată în exclusivitate, live, pe FANATIK.ro, în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00.

Culisele războiului din USR, de ce a fost ales Nicușor Dan pentru cursa prezidențială

Invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, Ionuț Moșteanu a declarat că, după alegerile din iarna anului trecut, când deși a intrat în turul doi al prezidențialelor, , a început să se contureze ideea ca aceasta să își cedeze locul lui Nicușor Dan.

„Odată intrat în cursă Nicușor am văzut cum opțiunile de vot ale electoratului USR se duc spre el. Au fost discuții și cu Elena că la un moment dat să facă un pas în spate și să facă ce e corect din moment ce era clar că nu mai avea șanse. Așteptarea a fost că va înțelege realitatea pe care o arătau și cifrele și feedback-ul de la partid, de la prieteni, de la familie. Elena se bate pe locul 5-6, iar Nicușor are șanse să intre în turul doi și am făcut, deși dureros, ceea ce trebuia să facem. Ne așteptăm să facă un pas în spate. Și atunci ar fi fost aplaudată de întreaga societate.

Lucrul corect de făcut pentru societate, pentru oamenii cu care ai aceleași valori care ți-au dat încrederea odată, pentru partid, pentru oamenii care au votat partidul ăsta USR, este să-l susții pe omul cel mai apropiat ca valori de tine. Nicușor Dan, e atât de simplu. Asta a spus 75% din conducerea partidului. Nu are nicio rațiune să continue această luptă. Singurii candidați pe care îi ajută prin această încăpățânare sunt Crin Antonescu și Victor Ponta”, a explicat Moșteanu în emisiunea moderată de Denise Rifai.

Ionuț Moșteanu dezvăluie unde a greșit Elena Lasconi

Întrebat cu ce a greșit Elena Lasconi de a ajuns să fie renegată de propriul partid, Moșteanu a spus că nu ea a greșit, ci toată situația cu anularea alegerilor a afectat opinia publică în ceea ce o privește pe aceasta. Mai mult, USR a „luat pulsul” electoratului și a aflat că Nicușor Dan ar avea mult mai multe șanse să ajungă președinte decât ar mai avea, la acel moment, Elena Lasconi.

„Cred că nu a greșit cu nimic. Cred că pur și simplu, șocul anulării alegerilor și sperietura pe care a avut-o românii a fost atât de mare, încât cumva, acum nu sunt psiholog, dar încerc să înțeleg vorbind și sedimentând mai multe informații și încercând să fac niște concluzii, vorbind cu foarte mulți oameni în ultima perioadă, uitându-mă și la cifre, vorbind și cu sociologii, noi am făcut un sondaj cred că în jur de 17 – 18 decembrie să vedem un pic care e starea după anularea alegerilor și deja se dusese la 10%.

O legau cu acel moment, cu acea frică. Atunci mulți au avut frica că dacă mergem în finală ne vom trezi cu Georgescu președinte și că Elena poate n-are suficiente șanse și n-are suficientă forță politică să-l învingă pe Georgescu. Și frica aia de a veni din nou într-un scenariu de genul ăsta a făcut ca, în momentul în care a apărut și Nicușor ca opțiune, electoratul nostru să se ducă rapid către Nicușor”, a mai afirmat politicianul.

Cine a vrut ca Lasconi să plece din cursa pentru Cotroceni

Moșteanu a mai fost chestionat inclusiv cu privire la persoana care a venit prima cu . El a susținut că discuțiile aveau loc de mai mult timp, însă nu se luase o hotărâre concretă, timp în care alți membri USR au început să susțină această ipoteză în spațiul public.

„Au fost discuții, am discutat cu colegii și ușor, ușor, ușor, ușor. Am avut o discuție joi aia, eu cu Dominic, cu Elena. Am zis nu e bun sondajul, mai facem unul, am mai făcut unul, am mai avut o discuție marți și miercuri am luat decizia. Nu pot să zic că a fost unul sau altul sau că am fost doar noi.

N-am fost singuri în povestea asta. 16 colegi din Birou Național și 225 din Comitetul Politic au fost de acord cu noi. Cred că Allen Coliban a fost primul, că a ieșit public. Allen Coliban, Irineu Darău, Emanuel Ungureanu. Emanuel Ungureanu a zis primul public, cred că prin februarie. A ieșit public pe Facebook. Ungureanu, Coliban, Darău, chiar și Clotilde”, a explicat invitatul lui Denise Rifai la Testul Puterii, emisiune ce poate fi vizionată și pe canalele oficiale de și Facebook ale FANATIK.ro.