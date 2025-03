Culisele războiului dintre David Pușcaș și mama lui, Luminița Anghel. Ce nu s-a spus până acum: „Atârnă foarte greu moștenirea asta”. Exclusiv

Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a reizbucnit în spațiul public, la 10 ani de când artista și fiul ei își împărțeau vorbe grele în studiourile show-urilor tabloide de la noi.

Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel, văzut dintr-un alt unghi

La fel ca acum o decadă, tot David Pușcaș a ațâțat-o pe mama lui adoptivă, spunând vrute și nevrute la adresa ei, pe alocuri amenințând și vorbind nepoliticos față de ea. FANATIK expune cazul despre care vorbește din nou, toată lumea, în ultimele ore, după ce Luminița Anghel apărându-se pentru a nșpea oară în fața declarațiilor fiului ei adoptiv, însă dintr-o perspectivă cu totul nouă.

Psihologul Cristina Zaharia ne-a explicat cum este posibil ca un copil căruia nu i-a lipsit nimic, crescut de la vârsta de doi ani în condiții mai mult decât bune, să ajungă să sară la gâtul propriei sale mame.

„Atârnă foarte greu moștenirea ontogenetică”

Specialista în relații interumane, cu expertiză în psihologie, dar și parapsihologie, ne-a spus că în cazul lui David iese în evidență moștenirea ontogenetică. Sunt situații în care, oricât de multă grijă ar avea un părinte în creșterea unui copil, și vorbim aici despre cei adoptați, la un moment dat își vor pune amprenta trăsăturile genetice. Aceste trăsături pot fi observate, spune psihologul, în perioada de pre-adolescență și apoi în adolescență.

Cristina Zaharia crede că Luminița Anghel a făcut tot ce a fost omenește posibil pentru ca fiul ei să nu ducă lipsă de nimic. I-a oferit nu doar sprijin material, ci și emoțional, însă, tot universul ei s-a dărâmat din cauza lui David Pușcaș atunci când avea să vină pe lume primul ei copil biologic. Geloziile lui David au crescut, atât față de partenerul Luminiței, cât și față de frații lui. Nota bene: Luminița a mai avut, în paralel cu David, doi copii, pe Filip, născut de ea, și pe Măriuca, pe care a îngrijit-o după ce a fost abandonată. În timp, a rămas doar cu fiul ei natural, Filip, Măriuca întorcându-se la mama biologică, Angelica Constantin.

Revenind la situația tensionată dintre David Pușcaș și Luminița Anghel, care parcă nu se mai termină, interpreta de muzică ușoară a cutremurat pe toată lumea descriind calvarul prin care a trecut din cauza lui David Pușcaș, azi în vârstă de aproape 30 de ani. A spus, printre altele, că David a fost violent cu frații lui și că pe ea o jignea constant, iar pentru a atrage atenția, se automutila și făcea circ din senin.

„Este o loterie atunci când înfiezi un copil”

„Să știi că nu ne putem raporta neapărat la permisivitatea parentală, deși am putea să ne legăm de acest aspect. Luminița Anghel e un om exact așa cum îl vedem pe micile ecrane. Este un om cu foarte mult bun simț, o femeie cu o educație deosebită. Este o loterie atunci când înfiezi un copil, dar bineînțeles că este și o binecuvântare. Depinde de fiecare. Aș merge un pic și pe un palier de parapsihologie, pentru că sunt licențiată și în parapsihologie și atunci trebuie să mă leg de niște aspecte care țin și de pseudo-știință, nu doar de chestiuni care țin de psihologie exactă.

Moștenirea aceasta ontogenetică, studiată de mulți specialiști, atârnă foarte greu. Oricât de bine îngrijit ar fi un copil care provine dintr-o mamă, care la rândul ei provine dintr-o altă familie și tot așa, trebuie să știm că fiecare dintre noi vine cu niște moșteniri transgeneraționale. O parte dintre copii, un mic procent, sunt înfiați. Părinții, oricât de mult s-ar strădui, la un moment dat, trăsăturile caracteristice de bază ale familiei biologice își fac apariția mai devreme sau mai târziu, de regulă în perioada pre-adolescenței și adolescenței.

Unde trebuie să fie atenți părinții adoptivi pentru a evita un caz similar cu ce a trăit Luminița Anghel

Familia biologică din care provine un copil, care este ulterior adoptat, își va pune amprenta mai devreme sau mai târziu pe structura lui de caracter. Acolo trebuie părinții adoptivi să fie atenți, când aceștia încep să derapeze. La început pot fi nostimi în atitudinea lor. Sunt drăgălași fiind mititei și pot avea excese de gelozie vizavi de tatăl adoptiv sau frați. Acolo trebuie urgent corectat. Poate să escaladeze acest timp de comportament și uite la ce se ajunge”, este analiza făcută de psihologul Cristina Zaharia legată de comportamentul lui David Pușcaș față de mama lui, Luminița Anghel, pentru FANATIK.

Atunci când apar anumite semne de derapaj, psihologul spune că părintele care a înfiat un copil trebuie să se impună, să aibă o mână de fier. Doamna Zaharia mai precizează, un lucru foarte important, și anume că orientarea sexuală a lui David nu are nicio legătură cu faptul că acesta se simțea nedreptățit în familia în care a crescut, mai ales că Luminița i-a fost alături mereu. Problemele lui comportamentale nu au nicio legătură cu preferințele sale sexuale, cum unii ar putea să creadă.

„David Pușcaș nu a dus lipsă de nimic, e foarte puțin probabil ca Luminița Anghel să fi greșit în educația pe care i-a dat-o”

„Atunci părinții trebuie să aibă o mână de fier, să fie atenți la nevoile acelui copil, trebuie să îl învețe ce înseamnă normele familiei în care crește și se dezvoltă. E puțin probabil ca Luminița să fi greșit în educația pe care i-a dat-o lui David. Din câte am văzut eu, personal, în ce s-a difuzat în mass-media, el și-a schimbat radical temperamentul de la apariția copilului biologic al Luminiței. Era firesc ca atenția părinților să se îndrepte atenția către copil. Asta nu înseamnă că David a fost neglijat.

David nu a dus lipsă de nimic, dar pe parcursul adolescenței, nu știu în ce măsură a avut o contribuție și anturajul pe care acesta l-a avut, s-a schimbat. Nu aș vrea să mă leg nicio secundă de preferințe sexuale ale lui. Pentru că nu au niciun fel de legătură cu temperamentul pe care îl are și lipsa de respect pe care o afișează vizavi de mama lui. Cred că este un tânăr care poate fi salvat. Are nevoie de îndrumare. Se poate corecta foarte mult și poate să vadă dincolo de orgoliile pe care le are, dincolo de nedreptățile pe care el simte că le-a trăit într-o familie care i-a oferit tot sprijinul”, a completat Cristina Zaharia, pentru FANATIK.

David Pușcaș nu este un caz pierdut, deși a dezamăgit-o profund pe mama lui adoptivă, Luminița Anghel, care, după cum a spus, pentru siguranța ei, a trebuit să întrerupă orice legătură cu el, în urma amenințărilor repetate și a vulgarităților cu care i se adresa.

Psihologul Cristina Zaharia: David Pușcaș încă se poate schimba

Cristina Zaharia spune că e foarte probabil ca David Pușcaș să nu își fi găsit vocația, motiv pentru care nu îi convine niciun loc de muncă, deși i s-au oferit multe oportunități de angajare. De asemenea, psihologul ne-a mai spus că nu există o vârstă standard, că nu există un criteriu de vârstă la care o persoană se poate schimba în bine, pornind de la situația în care se află David Pușcaș.

„Din ce am înțeles, el nu are un loc de muncă, deși se află la vârsta la care ar fi trebuit să aibă un traseu, fie școlar, să meargă la o facultate, fie la un loc de muncă sau la niște cursuri. Sunt aproape convinsă că Luminița i-ar fi avut tot sprijinul. Probabil nu și-a descoperit încă vocația. Probabil nu și-a descoperit încă drumul, talentele pe care le are. Sunt multe persoane care se prezintă la psiholog pentru o reorientare carieristică. Sunt persoane absolvente de facultate, și nu orice fel de facultăți, greu de absolvit. Și, cu toate acestea, nu s-au regăsit pe tiparul anumitor domenii. David trebuie orientat, trebuie ajutat. Dar să nu uităm un lucru foarte important: trebuie să își dorească și el acest lucru.

„Dacă el consideră că mergând la emisiuni și denigrând-o pe femeia care l-a salvat va avea niște beneficii, se înșală”

Trebuie să respecte îndrumările unui specialist, să empatizeze cu acel specialist și să înțeleagă că viața nu e făcută doar din favoruri, ci și din muncă. Dacă nu ai un traseu constant pe parcursul vieții și te împiedici de detalii și te simți privilegiat de soartă și crezi că cineva are obligații față de tine, e greșit. Oamenii nu sunt datori cu nimic celorlalți din jur doar pentru că există. Trebuie să existe un sistem de recompensă și unul de decompensă. Acolo unde există plusuri, există și minusuri. El trebuie să își găsească echilibrul.

La orice vârstă se poate schimba în bine orice om. Vârsta nu e un criteriu. Maturitatea emoțională apare în funcție de dezvoltarea personală. Toți evoluăm. Sunt foarte puține persoane care stagnează sau involuează. Depinde de direcția pe care și-o dorește un om în viață. În cazul lui David, dacă el consideră că mergând la emisiuni și denigrând-o pe femeia care l-a salvat va avea niște beneficii, se înșală. Nu va obține decât oprobriul public”, a încheiat Cristina Zaharia, pentru FANATIK.