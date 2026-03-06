Culisele refuzului lui Nicușor Dan privind armele nucleare în România. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe: „E mai aproape de Trump decât de Macron”

ADVERTISEMENT

Președintele Nicușor Dan a făcut primele declarații cu referire la planul șefului statului francez, Emmanuel Macron, însă nu a oferit foarte multe detalii. Acesta a reamintit faptul că România este, în continuare, sub protecția NATO, și nu vom avea, „în viitorul mediu”, arme nucleare pe teritoriul nostru. Cum vede fostul ministru de externe, Adrian Cioroianu, fermitatea afișată de Nicușor Dan.

Nicușor Dan spune „nu” armelor nucleare pe teritoriul național

În cadrul conferinței de presă din Polonia, președintele Nicușor Dan a spus și câteva cuvinte referitor la discursul lui Emmanuel Macron privind mărirea arsenalului nuclear și colaborarea cu celeltalte state europene, în vederea unei „umbrele nucleare”. Astfel, șeful statului a ținut să puncteze faptul că România este deja protejată de NATO și, în același timp, nu se pune problema de arme nucleare pe teritoriul nostru.

„Încă din momentul în care România a intrat în NATO, este protejată de umbrela nucleară NATO, asigurată de Statele Unite. Foarte important, pentru că am văzut această întrebare în spaţiul public, a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezenţa unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României, ca să fie foarte clar, şi în viitorul mediu nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă susţinută în Polonia.

De asemenea, Nicușor Dan a adus în discuție și , spunând că avem soldați francezi în țara noastră, lucru pentru care este recunoscător. Cu toate acestea, el a menționat faptul că va exista o comunicare publică în cazul în care „vor exista elemente excepționale care depășesc sfera militară”.

„În ceea ce priveşte discuţia cu Franţa, nu pot să vă spun mai mult decât că este o relaţie care vine de demult, avem soldaţi francezi în România, suntem recunoscători pentru asta, e o relaţie care se dezvoltă în contextul acesta de securitate complicat şi în momentul în care vor exista elemente excepţionale care depăşesc sfera militară, o să fie comunicate public”, a subliniat Nicuşor Dan, la Varșovia.

La conferință a fost prezent și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care a criticat dur ideea „umbrelei nucleare” propusă de Franța. Acesta a afirmat a catalogat planul liderului francez drept „complet neserios”.

Nicușor Dan încearcă să nu-și compromită o vizită la Washington

Pe baza acestor declarații, FANATIK a stat de vorbă cu fostul ministru de externe, profesorul Adrian Cioroianu. Acesta a susținut că, în opinia sa, Nicușor Dan a fost atât de ferm pe ideea de a nu pentru a nu rata o întâlnire la Washington, pentru a menține relațiile cu președintele american. Astfel, profesorul a subliniat faptul că decizia e una politică, șeful statului fiind mai aproape de Donald Trump decât de Emmanuel Macron.

„În opinia mea, cred că mai curând e dorința președintelui Nicușor Dan de a nu își compromite o vizită la Washington, pentru că nu se pune problema deplasării unor arme nucleare franceze în alte țări, adică nu despre asta e vorba. Și cred că, ideologic vorbind, președintele Nicușor Dan e mai aproape de Donald Trump. E conservator, cred. E mai aproape de Donald Trump decât de Emmanuel Macron. Și cred că e o alegere politică.

Pentru că nu se pune problema deplasării unor arme nucleare pe teritoriul României, cum nu se pune nici pe teritoriul Poloniei, sau a Greciei, sau a țărilor care au intrat în acel soi de parteneriat. Dar e o alegere politică, e o decizie politică a președintelui. Nu-mi dau seama dacă a luat-o singur, dacă s-a discutat subiectul în CSAT”, a declarat Adrian Cioroianu.

Subiectul „umbrelei nucleare” nu este unul transparent

În același timp, fostul ministru susține că subiectul „umbrelei nucleare” a Franței n-a fost un subiect transparent, dovadă că nimeni nu a spus concret despre ce implicații ar avea planul lui Macron. Cu toate acestea, propunerea francezilor este una interesantă.

„Eu cred că este o propunere foarte interesantă, asta a Franței. Aș vrea să văd argumentele pentru care alte țări au acceptat. Unele nu au acceptat, altele da. Nu vedem reacția Statelor Unite, adică nu am văzut o reacție de opoziție a SUA la acest proiect. Mie nici nu mi se pare a fi în competiție unul cu altul. Adică nu înseamnă că dacă acceptăm ideea asta a lui Macron, renunțăm la garanțiile NATO sau la garanțiile americane. Nu mi se par deloc în contradicție. Mai ales în condițiile în care președintele Trump ne împinge de la spate să investim mai mult în securitate.

Dar mă surprinde că nu pare că ar fi fost o consultare între noi și francezi pe tema asta. Sau n-am aflat noi de ea Am fost invitați, în ce condiții? Se pune problema de plasări de arme, de staționări de arme franceze pe un teritoriu. Nu a spus nimic președintele. Mai ales cum a luat această decizie, dacă a luat-o singur sau s-a discutat la vreun nivel cu cineva, cu armata, cu CSAT-ul”, a mai punctat fostul ministru Adrian Cioroianu, pentru FANATIK.