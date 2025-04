Culisele rupturii Claudiu Târziu – George Simion și demisiei din AUR: ”Sondajele publice nu au cifre reale! Lui Simion îi este teamă că nu intră în turul 2!”

Claudiu Târziu, fost senator AUR, a decis să se retragă din partid chiar în prima săptămână de campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Decizia lui a fost neașteptată ținând cont de poziția importantă pe care Târziu o ocupa în formațiune și influența pe care o avea în cadrul polului suveranist din România. La „Testul Puterii cu Denise Rifai”, de pe FANATIK.ro, politicianul a explicat care sunt motivele pentru care a părăsit partidul.

Ce reacții a primit Claudiu Târziu după ce a anunțat că va demisiona din AUR

Claudiu Târziu a dezvăluit că reacțiile primite după anunț au fost extrem de numeroase. Politicianul a fost abordat de sute de persoane, membri de partid și simpatizanți care i-au transmis că îl vor susține și îl vor sprijini, dar și de partide politice care i-au oferit oportunități de colaborare sau chiar conducerea unor formațiuni.

ADVERTISEMENT

„După ce am făcut public anunțul retragerii, am primit foarte multe mesaje. Am stat trei ore doar ca să le citesc și să răspund oamenilor. Mi s-au făcut oferte din partea a zece partide politice, inclusiv de la două partide importante, dintre care unul parlamentar. Mulți colegi și prieteni din AUR și-au exprimat intenția de a mă urma într-o eventuală nouă construcție politică”, a mărturisit Claudiu Târziu.

Politicianul a explicat că decizia sa vine ca rezultat al unui conflict intern major declanșat de către conducerea AUR, în special de președintele George Simion. Reamintim că recent, și i-a interzis să candideze la viitoarele alegeri interne dacă George Simion nu câștigă alegerile prezidențiale. Această hotărâre a fost interpretată de Târziu ca o încercare deliberată de eliminare politică.

ADVERTISEMENT

Claudiu Târziu: „Evoluția mea politică în cadrul AUR a fost practic anulată”

„A fost o decizie profund nedreaptă și abuzivă. Mi-au fost încălcate drepturile, iar evoluția mea politică în cadrul AUR a fost practic anulată. Ei nu au avut curajul să mă excludă în mod direct, însă au creat o situație care m-a obligat să plec. Este tipic lui George Simion să evite confruntarea directă și să rezolve conflictele pe ocolite”, a explicat Claudiu Târziu.

Mai mult, politicianul a acuzat conducerea AUR că a degenerat într-o structură totalitară, asemănătoare unei secte. „Atmosfera din Consiliul Național a devenit toxică. Există o adulare aproape unanimă a liderului, iar orice formă de opoziție sau critică este imediat reprimată agresiv. Nu doresc să fac parte dintr-o astfel de organizație nedemocratică”, a mai declarat Târziu.

ADVERTISEMENT

Claudiu Târziu a abordat și subiectul poziției lui George Simion în sondajele pentru alegerile prezidențiale, susținând că cifrele vehiculate public, care îl poziționează pe liderul AUR ca favorit cert pentru turul doi, ar putea fi o manipulare menită să influențeze electoratul.

ADVERTISEMENT

Ce spune fostul membru AUR despre sondajele pentru alegerile prezidențiale: „Nu reflectă realitatea”

„Simion știe că aceste sondaje nu reflectă neapărat realitatea. Ele au scopul clar de a demobiliza electoratul nostru și de a mobiliza electoratul globalist. Există alte sondaje interne, care arată o situație diferită, unde Simion se află uneori pe locul doi, alteori chiar pe locul trei, fiind la limită cu alți candidați precum Nicușor Dan. Acțiunile lui recente demonstrează că, de fapt, el se teme că nu va reuși să intre în turul doi și că astfel eu aș putea prelua conducerea partidului”, a subliniat europarlamentarul, în cadrul emisiunii „Testul Puterii cu Denise Rifai”, live în fiecare zi de marți, miercuri și joi de la ora 18:00, numai pe Fanatik.ro.

De asemenea, Claudiu Târziu a vorbit și despre câteva decizii pe care le-a luat George Simion, care au afectat organizațiile județene ale formațiunii și au stârnit tensiuni interne mari. El a acuzat conducerea AUR că a încheiat înțelegeri ascunse cu partide precum PSD, deși public susținea contrariul.

„După alegerile locale, au existat multe cazuri în care au fost făcute înțelegeri locale cu PSD. Unii membri au fost obligați să renunțe la mandatele lor, iar alții au fost puși în poziții favorabile PSD-ului. Aceste acțiuni contrazic total discursul public al AUR și valorile pe care le-am promovat împreună inițial”, a declarat Târziu.

și că intenționează să lanseze un nou partid, fidel valorilor democratice și suveraniste autentice, cu scopul de a continua lupta politică în interesul României și al cetățenilor săi. De asemenea, politicianul a transmis clar că nu a fost niciodată păcălit de George Simion și că a fost conștient încă de la început de limitările și ambițiile acestuia, dar a considerat necesar să construiască partidul împreună pentru a atinge anumite obiective comune politice.

Culisele rupturii Claudiu Târziu - George Simion și demisiei din AUR: ”Sondajele publice nu au cifre reale! Lui Simion îi este teamă că nu intră în turul 2!”