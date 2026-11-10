Culisele rupturii CSM București – Bojana Popovic! De ce a fost acuzată antrenoarea din Muntenegru

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Cu Bojana Popovic pe bancă, CSM Bucureşti a avut un sezon de coşmar în EHF Champions League, iar ultimul rezultat, 25-40 cu Brest, arată că echipa este foarte departe de obiectivele îndrăzneţe trasate la începutul anului. FANATIK vă prezintă motivele pentru căderea bruscă a „tigroaicelor”. Cireașa de pe tort a fost plecarea

CSM Bucureşti a pierdut 10 jucătoare în vară! Transferurile nu au avut efectul dorit

După o pauză de opt ani, CSM Bucureşti a reuşit calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor. Bojana Popovic reuşea să resusciteze echipa, care elimina Esbjerg şi revenea, în sfârşit, la Budapesta. Acolo unde a obţinut un meritoriu loc 3, după ani de coşmar în care era eliminată mereu în sferturile de finală. Bucuria acestei performanţe nu a fost umbrită nici măcar de pierderea titlului, în faţa Gloriei Bistriţa. Însă, norii negri care veneau pe cerul albastru al CSM-ului erau vizibili încă din vară.

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În primul rând, CSM Bucureşti a pierdut zece jucătoare în vară şi au fost transferate alte zece. O asemenea schimbare de la un sezon la altul nu avea cum să nu zdruncine echipa. Pe lângă asta, au plecat nume grele de la „tigroaice”: Elizabeth Omoregie, Djurdjina Jaukovic sau Trine Ostergaard, care erau piese de bază în echipă. Înlocuirea lor nu avea cum să fie facilă. Într-un interviu acordat înainte de Final Four pentru FANATIK, :

„Desigur că nu sunt fericită. Nu pot spune asta, pentru că multe s-au întâmplat înainte de a veni eu, așa că multe fete aleseseră deja să plece. Am încercat să le aduc înapoi, dar semnaseră deja. Va fi greu, dar ăsta e sportul. Trebuie să ne adaptăm. De data aceasta am pierdut o jucătoare de bază… Lisa (Elisabeth Omoregie), apoi Gina (Djurdjina Jaukovic), care a fost un lider foarte important pe teren. Am pierdut toți cei trei portari, am pierdut extreme… Când schimbi multe pe poziția de inter, este puțin dificil. Va dura până vom construi din nou, dar multe echipe din România au făcut la fel. Nu mi se pare normal, pentru că aceste lucruri trebuie pregătite din timp”, spunea Bojana Popovic.

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Plecările din vară de la CSM Bucureşti:

Jucătoare Echipa la care a plecat de la CSM București Gabriela Moreschi Metz Evelina Eriksson Gloria Bistriţa Daciana Hosu Gloria Bistriţa Djurdjina Jaukovic Buducnost Elizabeth Omoregie Ferencvaros Inger Smits SCM Râmnicu Vâlcea Trine Ostergaard Viborg Mihaela Mihai Dunărea Brăila Merel Freriks Borussia Dortmund Andreea Rotaru retragere

Elizabeth Omoregie se dovedeşte o pierdere foarte importantă de la CSM Bucureşti. Niciuna dintre jucătoarele nou-transferate nu au reuşit să aibă impactul pe care l-a avut fosta jucătoare a „tigroaicelor”. Deşi Daria Dmitrieva se poate dovedi un transfer inspirat, deocamdată nu este la nivelul pe care îl arăta Omoregie. Probabil că cea mai mare problemă în acest moment este omogenitatea. O astfel de problemă era previzibilă în vară, dar au trecut câteva luni şi lucrurile nu s-au îmbunătăţit. Iar până în acest moment, niciun nou transfer din vară nu a rupt gura târgului.

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Toate transferurile celor de la CSM Bucureşti:

Jucătoare Echipa de la care a fost adusă la CSM București Denisa Şandru Rapid Yulia Dumanska Minaur Baia Mare Catherine Gabriel Metz Tyra Axner Metz Jenny Carlson Molde Matilda Forsberg Gloria Bistriţa Daria Dmitrieva Ferencvaros Csenge Kuczora Thuringer Pernille Brandenborg Storhamar Dorottya Faluvégi Ludwigsburg

Poarta, punct vulnerabil! CSM a schimbat toţi portarii în vară

La CSM Bucureşti s-a întâmplat un lucru foarte rar în ceea ce priveşte transferurile. În aceeaşi vară şi-a pierdut toţi cei trei portari. Un post esenţial, care poate face diferenţa la fiecare meci, a rămas descoperit la „tigroaice”. Evelina Eriksson, Daciana Hossu şi Gabriela Moreschi au plecat în vară de la echipă. Primele două la rivala Gloria Bistriţa, iar brazilianca la Metz.

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Oficialii „tigroaicelor” au încercat să se regrupeze şi le-au adus pe Yulia Dumanska şi Denisa Şandru, cu menţiunea că Şandru venea la CSM Bucureşti după o accidentare gravă şi la startul sezonului nu avea cum să fie la cea mai bună formă sportivă. Al treilea portar a venit în luna iunie, când oferta a fost foarte limitată. Catherine Gabriel de la Metz a fost aleasa. Mai mult un pariu, pentru că portarul francez nu mai intra în planurile lui Mayonnade.

Schimbări importante la nivel de conducere

Pe lângă revoluţia din lot, la CSM Bucureşti au avut loc schimbări pe plan administrativ. În iarnă a venit pe . În ultimii ani, la echipă au avut loc mai multe schimbări şi la nivel administrativ. Anul trecut în noiembrie a plecat Cristina Vărzaru, iar în vara acestui an a părăsit conducerea clubului şi managerul operațional al echipei de handbal, Răzvan Socolovici.

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Având în vedere aceste turbulenţe la nivel de conducere, era inevitabil şi că echipa va fi afectată. În acest moment, Aurelia Brădeanu decide tot ce se întâmplă la echipa de handbal, dar şi în acest caz e nevoie de timp. Foarte importantă va fi campania de transferuri pe care o va derula CSM Bucureşti, următoarele luni fiind cruciale pentru modul în care va arăta echipa în sezonul viitor.

Bojana Popovic a pierdut vestiarul! Fosta antrenoare, acuzată de conducere că favoriza unele handbaliste

În acest tablou, presiunea s-a mutat pe umerii antrenoarei Bojana Popovic. Fosta mare jucătoare de handbal a resuscitat echipa în startul anului 2026, reuşind să o ducă în Final Four după un start de sezon ratat, dar e puţin probabil ca echipa să aibă un traseu similar şi în actuala stagiune.

Marți, 10 noiembrie, CSM București a anunțat despărțirea de Bojana Popovic. Deși rezilierea a fost una amiabilă, FANATIK a aflat detalii de culise care conturează un vestiar extrem de înverșunat la CSM București. Din informațiile FANATIK, antrenoarea din Muntenegru se afla în tensiuni cu conducerea clubului CSM București, fiind acuzată că favoriza anumite handbaliste din lot.

Program dificil până la finalul anului!

CSM Bucureşti are un program greu până la finalul anului. „Tigroaicele” mai au de jucat cu Corona Braşov, SCM Râmnicu Vâlcea şi HC Zalău în campionat, respectiv cu Brest, în Champions League. Pe plan european, situaţia nu arată deloc bine, cu trei victorii şi patru înfrângeri, astfel că returul cu Brest poate reprezenta ultima şansă pentru locurile fruntaşe din grupă. În campionat, CSM Bucureşti are şapte victorii şi un egal, obţinut cu noroc la Baia Mare, care plasează echipa pe locul 2, după Gloria Bistriţa.