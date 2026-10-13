Culisele rupturii de la FCSB Mihai Stoica – Gigi Mustață. De ce Meme a insistat la liderul Peluzei Nord să-l convingă pe Reghe. Exclusiv

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Nu este liniște la FCSB, în ciuda victoriei cu Oțelul, scor 1-0, la aproape două luni de la precedentul succes în SuperLiga. Gheorghe Mustață a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că și a lansat o serie de acuzații la adresa președintelui Consiliului de Administrație. Printre acestea și că Meme nu l-ar fi vrut pe Laurențiu Reghecampf la echipă.

Mihai Stoica, acuzat de Gheorghe Mustață că nu l-ar fi dorit pe Reghecampf la FCSB. Cum au stat, de fapt, lucrurile

„Dacă vă citesc mesajele pe care le-am schimbat cu Mustaţă… Doamne, iartă-mă! Probabil că Mustaţă o să meargă mai departe, probabil că GDPR, s-ar putea să nu ai voie să divulgi convorbiri private. L-am vrut foarte tare pe Reghe şi el ştie foarte bine chestia asta”, explica Mihai Stoica la Prima Sport.

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FANATIK a mers pe firul evenimentelor și a obținut toate culisele numirii lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Mihai Stoica face referire la un schimb de mesaje pe care l-a avut cu Gheorghe Mustață în care chiar insista la liderul Peluzei Nord să îl convingă pe Reghe să accepte să revină la FCSB. Stoica și Mustață au marșat pe varianta Reghe din același motiv. Niciunul dintre ei nu ar fi vrut ca Ianis Zicu să fie antrenorul ales în locul lui Marius Baciu.

Adevăratul motiv pentru care Mihai Stoica și Gheorghe Mustață au insistat pentru varianta Laurențiu Reghecampf. Nu îl voiau pe Zicu la FCSB!

Iar la momentul acelui schimb de mesaje, . Așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate! Fostul antrenor de la Metaloglobus și Farul era alesul lui Gigi Becali, iar patronul FCSB nici nu voia să mai țină cont de avizul negativ pe care îl primise de la Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.

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În criză de timp pentru a stopa numirea lui Ianis Zicu la FCSB, Mihai Stoica și-a dat seama că Becali ar putea fi convins să renunțe la această variantă dacă una dintre opțiunile Mirel Rădoi sau Laurențiu Reghecampf ar deveni disponibile. Rădoi era imposibil de accesat, deci practic Reghe devenea cea mai bună variantă. Meme a apelat la Gheorghe Mustață și chiar l-a rugat să îl convingă pe Reghe să revină. De aici și schimbul de mesaje la care face referire. Se întâmpla chiar în timpul meciului de la Craiova, Universitatea – FCSB 5-0!

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Din acel moment, lucrurile au evoluat foarte repede. Laurențiu Reghecampf și-a dat în cele din urmă acordul să o lase pe Esperance Tunis pentru a se întoarce la FCSB. Când a auzit de varianta Reghe, Gigi Becali a acceptat să renunțe la Ianis Zicu. Adică exact ce își doreau atât Meme, cât și Peluza Nord. Tocmai din acest motiv, Meme Stoica a fost total uimit la acuzele lui Mustață că nu l-ar fi vrut pe Reghe.

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