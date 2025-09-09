Culisele rupturii dintre Dennis Man şi fraţii Becali: “Este un băiat mai ciudăţel! El ne suna să rezolvăm şi când nu îi mergea cablul”. Ce ofertă de Serie A a refuzat

Întrebat dacă a fost dezamăgit pentru că s-a ajuns în această situație, a răspuns că nu și a explicat că nu a avut o relație personală prea apropiată cu , ci a fost vorba deci doar despre raporturi de natură profesională între cele două părți.

ADVERTISEMENT

Victor Becali a vorbit deschis despre încetarea colaborării dintre firma de impresariat pe care o deține împreună cu fratele lui Giovanni și Dennis Man: „Nu pot să spun că sunt dezamăgit”

Pe de altă parte, impresarul de fotbaliști a oferit cu această ocazie și câteva detalii referitoare la modul în care s-a desfășurat colaborarea dintre firma sa și internaționalul român. Astfel, a dezvăluit că jucătorul a refuzat la un moment dat o ofertă de la Como și, de asemenea, a vorbit despre cerințele extra-fotbalistice pe care Man le-a avut când s-a transferat la Parma.

„Nu pot să spun că sunt dezamăgit. Dennis Man a avut ofertă de la Como și a zis: ‘Como joacă la retrogradare’. Como va fi o echipă de top. A fost alegerea lui, nu am avut nicio problemă, nicio discuție. Fiecare om își alege până la urmă drumul lui, nu am de ce să fiu dezamăgit de Man.

ADVERTISEMENT

Nici nu am fost foarte apropiat de el, să spui… Te poate dezamăgit un apropiat, unul de care ești apropiat. Eu spre exemplu cu Generația de Aur, cu Petrescu, cu Hagi, cu Popescu, cu Stelea, Ilie Dumitrescu, am fost foarte apropiat. Eu cu ei numai că nu dormeam prin cantonamente sau nu stăteam în cantonamente cu ei. Am avut cu totul și cu totul altă relație.

Problema întâmpinată în momentul transferului la Parma: „Nu mergea cablul și a sunat”

Cu Mutu am fost apropiat, cu Cosmin Contra, Chivu. Și atunci, când ai o astfel de relație, când jucau, puteai să spui că te dezamăgește. Dar un jucător cu care ai avut mai mult o relație profesională… Când s-a dus Man la Parma, și cu Mihăilă, știți ce a spus directorul sportiv de acolo? Că noi nu am avut până acum o colaborare cu o firmă de impresariat care să se ocupe și de cablu, că trebuie să aibă cablu.

ADVERTISEMENT

Am avut un băiat, care din păcate a decedat, Robert (n.r. Vișan), care a stat o lună de zile pe acolo. Și de cablu, nu mergea cablu și l-a sunat pe Robert, care nu e obligația noastră. E și un tip mai tăcut el așa, mai ciudățel, ca să spunem. Dar e un băiat cuminte, nu e un jucător problemă. Are viață ordonată”,

ADVERTISEMENT

După ce a rupt colaborarea cu firma fraților Becali, Dennis Man a semnat un contract de reprezentare cu GR Sports, companie deținută de italianul Giuseppe Riso.