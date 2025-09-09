Sport

Culisele rupturii dintre Dennis Man şi fraţii Becali: “Este un băiat mai ciudăţel! El ne suna să rezolvăm şi când nu îi mergea cablul”. Ce ofertă de Serie A a refuzat

Victor Becali, suporter declarat al „câinilor”, a fost invitatul special al lui Cristi Coste la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK DINAMO. Printre altele, el a vorbit și despre ruptura dintre firma sa de impresariat și Dennis Man
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.09.2025 | 20:55
Culisele rupturii dintre Dennis Man si fratii Becali Este un baiat mai ciudatel El ne suna sa rezolvam si cand nu ii mergea cablul Ce oferta de Serie A a refuzat
EXCLUSIV FANATIK
Victor Becali a vorbit despre ruptura cu Dennis Man. Foto: colaj Fanatik

Întrebat dacă a fost dezamăgit pentru că s-a ajuns în această situație, a răspuns că nu și a explicat că nu a avut o relație personală prea apropiată cu fotbalistul aflat în prezent la PSV Eindhoven, ci a fost vorba deci doar despre raporturi de natură profesională între cele două părți.

ADVERTISEMENT

Victor Becali a vorbit deschis despre încetarea colaborării dintre firma de impresariat pe care o deține împreună cu fratele lui Giovanni și Dennis Man: „Nu pot să spun că sunt dezamăgit”

Pe de altă parte, impresarul de fotbaliști a oferit cu această ocazie și câteva detalii referitoare la modul în care s-a desfășurat colaborarea dintre firma sa și internaționalul român. Astfel, a dezvăluit că jucătorul a refuzat la un moment dat o ofertă de la Como și, de asemenea, a vorbit despre cerințele extra-fotbalistice pe care Man le-a avut când s-a transferat la Parma.

„Nu pot să spun că sunt dezamăgit. Dennis Man a avut ofertă de la Como și a zis: ‘Como joacă la retrogradare’. Como va fi o echipă de top. A fost alegerea lui, nu am avut nicio problemă, nicio discuție. Fiecare om își alege până la urmă drumul lui, nu am de ce să fiu dezamăgit de Man.

ADVERTISEMENT

Nici nu am fost foarte apropiat de el, să spui… Te poate dezamăgit un apropiat, unul de care ești apropiat. Eu spre exemplu cu Generația de Aur, cu Petrescu, cu Hagi, cu Popescu, cu Stelea, Ilie Dumitrescu, am fost foarte apropiat. Eu cu ei numai că nu dormeam prin cantonamente sau nu stăteam în cantonamente cu ei. Am avut cu totul și cu totul altă relație.

Problema întâmpinată în momentul transferului la Parma: „Nu mergea cablul și a sunat”

Cu Mutu am fost apropiat, cu Cosmin Contra, Chivu. Și atunci, când ai o astfel de relație, când jucau, puteai să spui că te dezamăgește. Dar un jucător cu care ai avut mai mult o relație profesională… Când s-a dus Man la Parma, și cu Mihăilă, știți ce a spus directorul sportiv de acolo? Că noi nu am avut până acum o colaborare cu o firmă de impresariat care să se ocupe și de cablu, că trebuie să aibă cablu.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Am avut un băiat, care din păcate a decedat, Robert (n.r. Vișan), care a stat o lună de zile pe acolo. Și de cablu, nu mergea cablu și l-a sunat pe Robert, care nu e obligația noastră. E și un tip mai tăcut el așa, mai ciudățel, ca să spunem. Dar e un băiat cuminte, nu e un jucător problemă. Are viață ordonată”, a spus Victor Becali la FANATIK DINAMO. 

ADVERTISEMENT
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a...
Digisport.ro
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”

După ce a rupt colaborarea cu firma fraților Becali, Dennis Man a semnat un contract de reprezentare cu GR Sports, companie deținută de italianul Giuseppe Riso.

Victor Becali, despre ruptura cu Dennis Man

Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025....
Fanatik
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
Fenerbahce l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Jose Mourinho! Adversara FCSB-ului va fi...
Fanatik
Fenerbahce l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Jose Mourinho! Adversara FCSB-ului va fi pregătită de un nume important
Fanatik SuperLiga, miercuri, 10 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, miercuri, 10 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Cipru – România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul președinte din Liga 1 a izbucnit la adresa lui Mircea Lucescu: 'Ai...
iamsport.ro
Fostul președinte din Liga 1 a izbucnit la adresa lui Mircea Lucescu: 'Ai 80 de ani, stai acasă, să nu distrugi statuia care ești deja! Burleanu îl dădea afară dacă era profesionist'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!