Nicolae Grigore a fost invitatul lui Robert Niță de la . Fostul antrenor al Rapidului a povestit un episod cu Mircea Rednic și cu Dinu Gheorghe.

Culisele „rupturii” dintre Nicolae Grigore și cuplul Mircea Rednic – Dinu Gheorghe: „Ești primul care pleacă!” / „V-am cam încurcat meciul ăsta!”

În cadrul „Suflet de Rapidist”, Nicolae Grigore a povestit că nu a mai vorbit cu Mircea Rednic de când a fost antrenat de dânsul la Dinamo. După trofeele câștigate împreună la Rapid, a preferat să nu se bazeze pe serviciile fostului coleg. Cât despre Dinu Gheorghe, Nicolae Grigore a mărturisit că a fost primul „vizat” să o părăsească pe Dinamo în momentul în care fostul președinte a fost instalat.

ADVERTISEMENT

„Nu am mai vorbit cu Mircea Rednic. Nu a existat nimic, nicio discuție. Istoria ne-a adus să lucrăm împreună la Dinamo. Când eu am avut cele șase luni la Dinamo, mult trâmbițatele șase luni la Dinamo.

Nu Mircea Rednic m-a adus la Dinamo. Pe mine mă adusese atunci Mihai Teja. Și domnul Rednic a venit împreună cu domnul Dinu, a venit la jumătatea campionatului. M-au găsit acolo!

ADVERTISEMENT

Și știi ce mi-a zis domnul Dinu, Dumnezeu să-l odihnească, toată relația noastră frumoasă. Când a venit prima dată și… Prima dată când ne-am intersectat, fiind doar noi doi, pentru că dânsul a venit și ne-a întâmpinat, eram pe aleea la Săftica și eu veneam de la antrenament, dânsul venea spre teren. Mi-a spus atunci ‘Ești primul care pleacă’, fix în ziua în care l-au numit.

„Nu am jucat niciun minut la primul meci cu Rednic pe bancă”

(n.r. – Domnul Rednic a vorbit cu tine?) Am vorbit o singură dată înainte de meci. Înainte de primul joc, ‘Vezi că vreau să joci, să faci, vrem să câștigăm, la Chiajna’, dar n-am jucat niciun minut.

ADVERTISEMENT

Nu, am mai jucat după aceea. Fii atent, am mai jucat un meci. Petrolul Ploiești avea echipa atunci foarte bună. Tocmai câștigase Cupa. Și am avut un meci la Petrolul Ploiești. Am jucat atunci. Eram mai mulți care știam că suntem pe lista. Eram eu și Marian Cristescu. Și am intrat toți la Ploiești.

ADVERTISEMENT

Am intrat titulari și era 3-0 la pauză. Da, și la pauză era o nemulțumire, zicea ‘Că nu e bine, că nu faceți, că ați avut decât trei situații’. Era 3-0 la pauză și așa s-a terminat. În vestiar a avut același discurs ‘Că ăsta nu e dinamoc, eu vreau să construiesc o echipă care să vină în continuu, nu doar să închidă, să se apere’.

„Prefer să rămân cu momentele frumoase”

Și era, îmi amintesc că atunci venise și domnul Dinu, era și eu tocmai ne schimbam să mergem la duș și vorbeau. Și am trecut pe lângă, ești? Când am trecut pe lângă dânsul așa, i-am zis ‘Va ca încurcat 3-0 ăsta’. După nu am mai jucat deloc.

Am plecat și după nu am mai vorbit. Și când am plecat, chiar au fost niște discuții cu jurnaliști. Adică am fost căutat și probabil că lumea s-a așteptat să atac. Și am zis că ‘A fost o alegere a conducerii, fie că e vorba de președinte sau de antrenor.’

Prefer să rămân cu clipele frumoase pe care le-am petrecut și cu domnul Dinu și cu domnul Rednic, cu care am câștigat niște trofee împreună, am avut multe bucurii și n-aș vrea să mă las dominat de aceste trei luni pe care le-am petrecut și de alegerile dânșilor în ceea ce mă privește aici. Și asta e modul în care închidem. Atât au fost și după aceea cineva din anturajul său mi-a spus că pe undeva domnul Rednic chiar a apreciat discuția”, a povestit Nicolae Grigore.