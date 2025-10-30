Culisele rupturii Ilie Bolojan – Sorin Grindeanu: „Poporul vrea scandal!”

ADVERTISEMENT

Liderii din coaliția de guvernare nu au fost niciodată „prieteni” în spațiul public, însă în ultima perioadă, tensiunile au atins cote alarmante. De aproape două săptămâni, relația dintre premierul Ilie Bolojan și liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a devenit subiectul cel mai discutat de pe scena politică românească. Și Mitică Dragomir a vorbit despre neînțelegerile pe care le au cei doi politicieni, în direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Culisele rupturii Ilie Bolojan – Sorin Grindeanu. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir

De câteva zile, premierul Ilie Bolojan și liderul social-democraților Sorin Grindeanu par prinși într-un schimb continuu de replici. Nu ajung la niciun numitor comun în privința niciunui subiect, ba chiar își aruncă vorbe grele de fiecare dată când prind ocazia. Fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, a explicat care sunt

Principala vină în acest scandal o are chiar președintele României Nicușor Dan, spune Mitică Dragomir. Din punctul lui de vedere, șeful statului ar fi trebuit să iasă încă de la primele și să bată cu pumnul în masă, lucru care nu s-a întâmplat.

„Pentru că președintele n-a dat cu pumnul în masă niciodată să ceară liniște, iar poporul, ce vrea? Scandal. Tu nu te uiți? Orice scandal la televiziune are rating ieșit din comun. Așa și în politică”, a spus fostul conducător al LPF.

Care este strategia din spatele scandalului dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu

Din punctul lui de vedere, atât liderul PSD Sorin Grindeanu cât și premierul Ilie Bolojan sunt politicieni buni, însă fiecare dintre ei are propria strategie: „Grindeanu nu e prost. Nu e prost nici Bolojan. Dar Bolojan duce o povară europeană în spate pe care nu o va termina niciodată. S-a angajat la ceva și va rămâne în istorie o pată neagră. El crede că face lucruri bune pentru țară”, a explicat el.

Din păcate, spune Mitică Dragomir, nu există „lucruri bune pentru țară”, dându-l exemplu chiar pe fostul președinte dictator Nicolae Ceaușescu care, deși a scos țara din datorii, a fost ucis.

„Păi Ceaușescu a scăpat țara de datorii. Ce vrei mai mult de atât? Și totuși lumea l-a dat jos. Făcuse țara să înflorească, iar la final, n-au putut să-i numere gloanțele din el. Pentru că o parte din populație a suferit, o mare parte din populație a suferit. Așa cum acum o mare parte din populație suferă. Domnule, lumea a progresat. Nu mai e sărăcia de acum 45 de ani, acum 70 de ani, în care am trăit eu. Atunci, dacă aveam o bucată de mămăligă îi mulțumeam lui Dumnezeu. Lumea a progresat. Unii s-au descurcat, alții au învățat carte”, a precizat Dumitru Dragomir.

Ce se întâmplă cu Sorin Grindeanu dacă Bolojan demisionează

Cât despre lupta dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Mitică Dragomir spune că liderul social-democraților nu prea are cum să iasă învingător din tot acest scandal. Potrivit acestuia, dacă actualul premier al României va pleca de la conducerea Guvernului, cel care va pierde va fi tot Sorin Grindeanu: „Ce o să câștige, mă? O să îl pună pe el premier și o să intre într-o groapă cu draci, vorba lu’ Gigi Becali, cu draci, unde toți îl perpelesc și îl bagă în ceaunul cu smoală”, a încheiat fostul șef al LPF.