ADVERTISEMENT

Relația dintre Ionuț Radu și Gică Hagi s-a răcit în ultimele săptămâni. Absența portarului de la Celta Vigo la acțiunea naționalei României din noiembrie a alimentat și mai mult discuțiile. Din informațiile FANATIK, nemulțumirile au început după meciul pierdut cu Bosnia și Herțegovina, 2-4 la București, când selecționerul a decis să schimbe titularul dintre buturi.

Ionuț Radu, convocat și apoi retras din lotul României! Anunțul FRF a ridicat semne de întrebare

Ionuț Radu s-a aflat inițial pe lista jucătorilor convocați de Gică Hagi pentru ultimele două meciuri ale României din Nations League, împotriva Poloniei și Bosniei și Herțegovinei. Portarul de la Celta Vigo nu a mai ajuns însă în cantonamentul tricolorilor, după ce Federația Română de Fotbal a anunțat că acesta acuză probleme medicale. De fapt, FRF a anunțat după ce a fost „notificată” de Radu și Celta Vigo!

ADVERTISEMENT

Situația a devenit cu atât mai dubioasă după ce Radu a evoluat, a doua zi după anunț, pentru Celta Vigo! Asta în ciuda problemelor fizice invocate în momentul retragerii de la echipa națională. Au apărut inevitabil întrebări despre absența sa. Portarul a intervenit ulterior pentru a lămuri lucrurile și a respins categoric ideea că ar putea refuza convocările României. Radu a transmis că nu se pune problema să întoarcă spatele echipei naționale.

Dincolo de explicațiile legate de starea sa medicală, povestea are însă un episod mai vechi. Relația dintre portar și selecționer a fost afectată de o decizie luată de Gică Hagi în actuala campanie din Nations League. Radu a fost extrem de dezamăgit după ce și-a pierdut locul de titular în urma unei greșeli evidente comise în meciul cu Bosnia.

ADVERTISEMENT

Culisele tensiunilor dintre Ionuț Radu și Gică Hagi! Totul a pornit de la meciul cu Bosnia

Momentul care a schimbat relația dintre cei doi s-a petrecut pe 28 septembrie, la partida Ionuț Radu a fost titular pe Arena Națională, însă a avut o seară de coșmar. În minutul 40, la scorul de 2-1 pentru oaspeți, portarul a scăpat în față un șut expediat de Karim Alajbegović, iar Haris Tabaković a profitat și a înscris pentru 3-1. Radu a avut o ezitare și la prima reușită a bosniacilor.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei, Gică Hagi a făcut o declarație care avea să capete importanță. Selecționerul a recunoscut public că regretă faptul că nu l-a titularizat pe Otto Hindrich, portarul celor de la Legia Varșovia. „Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Otto Hindrich în poartă, merita, a apărat foarte bine cu Țara Galilor”, a spus Hagi, care și-a cerut scuze pentru anumite alegeri făcute la alcătuirea echipei.

ADVERTISEMENT

Declarația a fost urmată de o schimbare neașteptată în ierarhia portarilor. La următoarea partidă, pierdută de România cu 0-6 în Polonia, între buturi a apărut Otto Hindrich. Acesta și-a păstrat locul și la înfrângerea cu Suedia, scor 0-1, iar Radu a urmărit ambele confruntări de pe banca de rezerve.

Ionuț Radu s-a supărat foc după ce a fost scos din poartă!

Din informațiile FANATIK, tocmai această decizie a provocat nemulțumirea lui Ionuț Radu. Portarul celor de la Celta Vigo a fost extrem de dezamăgit de faptul că Hagi a renunțat la serviciile sale după partida cu Bosnia. Radu a considerat că a fost judecat prea aspru pentru greșeala comisă și că nu era corect să-și piardă atât de ușor locul de titular. „Aștepta să i se acorde încredere, nu să fie criticat public de Hagi”, e dezvăluirea FANATIK.

ADVERTISEMENT

Nemulțumirea a fost cu atât mai mare cu cât portarul evoluează constant în La Liga, unul dintre cele mai puternice campionate din Europa. Din perspectiva sa, o singură prestație slabă nu ar fi trebuit să cântărească atât de mult în alegerea titularului echipei naționale. Schimbarea făcută de Hagi a lăsat urme în relația dintre cei doi.

Ionuț Radu nu a mai apărat pentru România! Otto Hindrich a devenit favoritul lui Hagi

Radu nu a mai bifat niciun minut pentru echipa națională după înfrângerea cu Bosnia din septembrie. La următoarea acțiune, cea din octombrie, a fost rezervă în ambele partide, iar în noiembrie nu s-a mai prezentat la lot, din cauza problemei medicale de la umărul drept.

Între timp, Otto Hindrich a devenit principala opțiune a selecționerului. Portarul Legiei Varșovia a apărat și în victoria României cu Polonia, scor 2-1, din 14 noiembrie. Va fi titular și la Zenica, la partida revanșă împotriva celor din Bosnia și Herțegovina.

Situația a fost comentată inclusiv la nivelul Federației Române de Fotbal. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA, că există semne de întrebare în privința absenței lui Ionuț Radu.

Informarea pe care o avem este că are o accidentare. Nu știu ce accidentare are! Nu mai este obligație să vii la echipa națională și să confirmăm noi accidentarea. Eu pot spune altceva decât spune Gică Hagi? El a avut o reacție clară. Eu ce să spun despre Ionuț? E puțin cam echivocă situația asta” – Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA

De altfel, selecționerul a avut o reacție directă când a fost întrebat despre absența portarului de la acțiunea din noiembrie. „Fiecare ia decizii. Trebuie să vorbiți cu el”, a transmis Hagi, fără să intre în detalii.