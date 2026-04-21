Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un proţap: “A rupt pactul chiar de Paşte!”

Plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani) de la FCSB după doar cinci meciuri a fost confirmată oficial în cursul zilei de marți, 21 aprilie. Antrenorul a bătut palma cu Gaziantep, care îi oferă un salariu anual de 1,6 milioane de euro, cu tot cu bonusuri. Rădoi pleacă deci de la echipa roș-albastră după victoria de luni seară din deplasare cu Farul Constanţa, scor 3-2, ceea ce înseamnă doar 41 de zile de mandat.

Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali la FCSB, explicate pe larg

Horia Ivanovici a dezvăluit în direct Antrenorul a avut o discuţie, la proţap, cu Cosmin Olăroiu prin care s-a declarat foarte nemulţumit de faptul că patronul FCSB l-a criticat foarte dur în mod public pe Vlad Chiricheş, chiar de Paşte, după victoria cu 4-0 în faţa Oţelului Galaţi.

„Sunt convins că a fost profund deranjat de declaraţiile lui Gigi Becali despre Chiricheş. Ştim sigur, la Fanatik, că a fost foarte deranjat, nu i-au picat bine şi au contribuit, chiar decisiv, în luarea deciziei. A fost o masă mare, un proţap, dat de Olăroiu la care au fost mai mulţi oameni de fotbal. Au fost Rădoi şi alţii.

Au fost milionari, oameni de fotbal. A fost o petrecere dată de Oli. Iar Rădoi s-ar fi exprimat că nu îi vine să creadă că Gigi Becali şi-a încălcat pactul şi a făcut-o şi de Paşte. Cum va decurge în continuare relaţia cu Gigi Becali dacă deja şi-a încălcat pactul (n.r. Aceasta a fost ideea exprimată de Rădoi atunci)? Şi asta l-a deranjat profund pe Mirel Rădoi. Lucrul ăsta a contribuit decisiv în decizia lui Rădoi”, a dezvăluit Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA.

În cursul zilei de marți, anunțul oficial referitor la despărțirea de Rădoi a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare de către cei de la FCSB.

Cosmin Olăroiu și Cristi Borcea au încercat să-l oprească pe Rădoi să plece la Gaziantep

Auzind de ofertă, Cosmin Olăroiu, mentorul lui Mirel Rădoi în antrenorat, l-a îndemnat pe tehnician să nu plece la Gaziantep, din informațiile aflate de FANATIK. Mediul volatil din campionatul Turciei și poziția pe care se află clubul l-au făcut pe „Oli” să aibă rezerve. De aceeași părere a fost și Cristi Borcea. Fostul acționar de la Dinamo a încercat să-l convingă pe Rădoi că îi va fi dificil să aibă continuitate.

Numai că, aceste argumente nu l-au convins pe finul lui Gigi Becali. Mirel Rădoi le-a replicat că și-a dat deja cuvântul că va accepta postul și că nu se va abate de la promisiunea făcută.

Ce a spus Marius Șumudică despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

Marius Şumudică este de părere că Mirel Rădoi exagerează, în condiţiile în care Gigi Becali a ieşit din viaţa echipei şi nu s-a mai implicat de când a venit noul antrenor. „Şumi” a apreciat că e o decizie ciudată a lui Mirel Rădoi, mai ales că e vorba de :

„Din punct de vedere al FCSB-ului este o lovitură cruntă de imagine. Să îţi plece Mirel Rădoi, stelist… Nu ştiu ce e în spatele acestei decizii. Că nu merge după bani. Se gândeşte la viitor că face performanţă la Gaziantep? Mie mi se pare chiar un Gigi Becali ieşit din filmul ăsta, decent, n-a comentat de jocul echipei. Nu suntem obişnuiţi cu asta în ultimii 10-12 ani. Chiar a ieşit din poziţia de actor principal şi a trecut în spatel cortinei. Cum făcea cu Elias Charalambous, cu ceilalţi, acum nu mai apare. Cred că a respectat acest pact”, a spus Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, uimit de decizia lui Mirel Rădoi

Adrian Mutu s-a arătat extrem de surprins de decizia lui Mirel Rădoi de a părăsi atât de repede FCSB. „Briliantul” crede că fostul său coechipier de la echipa națională riscă să îşi şifoneze imaginea ca antrenor odată cu plecarea de la echipa roș-albastră după doar cinci meciuri, mai ales că el a explicat cu această ocazie și că nu înţelege ce poate face Rădoi până în vară la Gaziantep.

„Se ştia o viitoare plecare de la început. Nu era cel mai profesional mod de a face un lucru. Impactul va fi foarte mare. Ce poţi să faci tu la Gaziantep o lună şi jumătate? Mirel Rădoi ţine la imaginea lui. Nu poţi să stai pe bancă, ce să faci acolo? Probabil va reveni Gigi Becali la butoane, ca să îşi reia parcursul normal. Dar Gigi are dreptate când zice că s-a supărat pentru că s-a luat de Chiricheş.

Şi Mirel are dreptate aici. Că i-ai promis, dar tu ai zis că Vlad Chiricheş nu trebuie să joace în ultimul meci. Mirel Rădoi e urmărit de mulţi alţi oameni. Profesional nu e ok, abia a venit. FCSB a avut o mare problemă. Moralul lor a fost zdruncinat”, a spus și Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.