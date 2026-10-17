Culisele rupturii Nsimba-Coelho. Pariul pe care l-a făcut în direct șeful de la Craiova. Exclusiv

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Situația lui Steven Nsimba la Universitatea Craiova continuă să ridice semne de întrebare, în contextul discuțiilor despre relația atacantului cu Filipe Coelho și al speculațiilor privind o posibilă plecare la FCSB. Pavel Badea a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA și a explicat de ce francezul merită mai multă încredere, dar și ce trebuie să facă pentru a reveni în prim-plan. Oficialul din Bănie a mers chiar mai departe și a făcut o predicție înaintea meciului cu Farul.

Pavel Badea îi ia apărarea lui Steven Nsimba după discuțiile despre relația cu Filipe Coelho

Pavel Badea consideră că discuțiile apărute în jurul lui Steven Nsimba nu îl ajută pe atacantul Universității Craiova. Oficialul oltenilor a evidențiat calitățile fotbalistului și contribuția sa din sezonul precedent, când a marcat goluri importante pentru echipa din Bănie: „Este o discuție care iar nu-l ajută pe jucător. Are calități, forță, tehnică bună raportată la înălțimea lui. Este foarte util, care anul trecut a dat goluri foarte importante. Merită și el mai multă încredere de la antrenor și de la suporteri”, a declarat Pavel Badea, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

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Pavel Badea a comentat și . În opinia sa, o asemenea variantă ar fi provocat nemulțumire în rândul suporterilor Universității Craiova, mai ales dacă transferul s-ar fi produs în timpul campionatului. Oficialul consideră că atacantul a procedat corect prin declarațiile făcute și că trebuie să își demonstreze valoarea în tricoul echipei oltene.

„Trecerea asta la FCSB creează o discuție interminabilă. A demonstrat că are caracter și că este un jucător valoros, pentru că a vorbi să pleci la echipa X la jumătatea campionatului ar crea doar un disconfort celor care iubesc Universitatea Craiova, iar pe el l-ar discredita. S-ar duce lângă Baiaram, în rândul jucătorilor care, dacă nu demonstrează, ar fi contestați. A luat o decizie corectă prin ce a spus”, a mai explicat Badea.

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Pavel Badea crede că Nsimba va fi titular cu Farul

Oficialul Universității Craiova a subliniat că deciziile privind alcătuirea echipei îi aparțin antrenorului și staffului tehnic. Nsimba trebuie să respecte interesele formației și să lupte pentru un loc în primul „11”, în condițiile în care concurența din atac este puternică. Badea l-a menționat și pe Elisor, despre care a spus că are un raport foarte bun între minutele jucate și golurile marcate. Chiar și așa, oficialul îl consideră pe pentru Universitatea Craiova și crede că acesta poate reveni în echipă dacă își arată calitățile la antrenamente și în meciurile oficiale.

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„Antrenorul și cei din staff decid cine joacă și cine va continua. Nsimba este jucătorul echipei și trebuie să se subordoneze intereselor echipei. Să ne gândim că are o concurență acerbă. Elisor are un raport minute jucate-goluri marcate fantastic. De câte ori a intrat a reușit să marcheze. Eu îl văd foarte util pe Nsimba.

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Și eu trăiesc acest sentiment, că nu mai este pe placul antrenorului, dar trebuie să demonstreze că e bun și că se poate baza pe el. Cum? Prin implicarea de la antrenamente, prin atitudine. Cred că duminică, cu Farul, va juca titular. Așteptăm să demonstreze nu prin atitudine negativă, ci prin joc, implicare în antrenamente și așa mai departe”, a afirmat Pavel Badea.

Pariul lui Pavel Badea: „Nsimba va juca duminică și va și marca”

Pavel Badea și-a încheiat intervenția cu o predicție clară pentru următoarea partidă a Universității Craiova. Oficialul din Bănie este convins că Steven Nsimba va primi o șansă în meciul cu Farul și va reuși să înscrie, mizând astfel pe revenirea atacantului într-un moment în care situația sa este intens discutată: „Să ne demonstreze că este jucătorul necesar în următoarele etape. Pot face chiar și o predicție. Cred că Nsimba va juca duminică și va și marca. Ne auzim săptămâna viitoare”, a încheiat președintele.

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