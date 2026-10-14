Sport

Culisele scandalului de la FCSB: „Mustață lovește în Gigi Becali când dă în Meme Stoica!”

Adrian Baciu
14.10.2026 | 16:20
Culisele scandalului de la FCSB Mustata loveste in Gigi Becali cand da in Meme Stoica
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir spune că Mustață lovește în Gigi Becali când dă în Meme Stoica. Sursa foto: colaj Fanatik
Apar informații noi despre culisele scandalului uriaș de la FCSB dintre Gheorghe Mustață și Meme Stoica. Un personaj din fotbalul românesc dezvăluie cine ar fi, de fapt, ținta șefului galeriei.
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Revenirea spectaculoasă a lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) în SuperLiga a fost umbrită parțial de conflictul dintre Gheorghe Mustață și managerul general al roș-albaștrilor, Meme Stoica. Un personaj cu greutate și cu multe cunoștințe în fotbalul românesc vine cu informații extrem de interesante legate de culisele scandalului de la FCSB.

Mitică Dragomir intervine în scandalul de la FCSB: „Lui Mustață nu îi face bine această poziție categorică”

Fosta campioană a României, FCSB, trece printr-o perioadă de acute frământări interne. Instalarea lui Reghecampf pe bancă a adus un respiro din punct de vedere sportiv, prin cele 3 puncte din meciul cu Oțelul Galați, meci contând pentru etapa a 11-a din SuperLiga. La clubul roș-albastru nu a fost însă deloc liniște în ultimele zile.

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Șeful fanilor FCSB, Gheorghe Mustață, a anunțat, în exclusivitate la FANATIK, că Mihai Stoica a devenit indezirabil pentru Peluza Nord. De la liderul de galerie au venit o serie de acuzații extrem de grave îndreptate către președintele Consiliului de Administrație. Culisele acestui uriaș scandal ar fi mult mai adânci, este de părere Dumitru Dragomir (80 de ani), un personaj cu multe cunoștințe în fotbalul intern.

În emisiunea „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre recentul duel al celor de la FCSB cu Oțelul. A spus că a fost un meci interesant, dat fiind și contextul conflictului intern de la acest club. „A fost interesant și meciul lui Gigi (n.r. FCSB – Oțelul). Mai ales că a fost un mic deranj la FCSB între galerie (n.r. liderul Peluzei Nord – Gigi Mustață, MM Stoica, Alin Stoica...”, a spus Mitică.

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Dragomir a punctat apoi faptul că îl cunoaște foarte bine pe Gigi Mustață. Astfel, l-a sfătuit pe acesta să nu mai fie atât de categoric față de cei cu care se confruntă din club, „dacă nu este documentat cu probe”. „Eu am o impresie foarte bună despre șeful galeriei, de Mustață. Este un tip muncitor, un tip care trăiește pe picioarele lui. Și faptul că este categoric într-o chestie ca asta nu-i face bine. Eu, ca bătrân ce sunt, i-aș recomanda, că nu pot să dau sfaturi la nimeni, dau copiilor mei și nepoților mei, să nu fie foarte categoric dacă nu este documentat cu probe. Dacă nu are probe concrete. Nu că a auzit, că îi dă unul un telefon”.

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Dragomir îl apără pe MM Stoica, după atacurile dinspre galerie. „Ce indezirabil, el face parte din istoria FCSB-ului și a Stelei”

Pentru noi s-a terminat! Da, (n.r. MM Stoica) a devenit indezirabil pentru Peluza Nord, s-a încheiat totul”, spunea Gigi Mustață despre oficialul roș-albaștrilor, într-o intervenție recentă la FANATIK SUPERLIGA. Auzind aceste cuvinte, Mitică Dragomir a replicat: „Ce indezirabil, că Meme face parte din istoria FCSB-ului și a Stelei. Și eu m-am certat cu MM de-a lungul timpului. E un tip inteligent”.

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Mitică e convins că, de fapt, Mustață lovește în Gigi Becali când dă în Meme Stoica

Gheorghe Mustață i-a adus numeroase acuzații lui Mihai Stoica în ultima perioadă. Atacurile au venit în rafală. Dumitru Dragomir are o teorie surpriză și spune că nu Meme e ținta liderului de galerie, ci șeful cel mare de la FCSB, patronul Gigi Becali. „Mustață lovește în Gigi Becali când dă în Meme Stoica. Și Gigi se prinde. (n.r. Cum adică dă în Gigi?) Când dă în Meme, ce treabă are cu Meme? Comandă Meme la Steaua?

El, de fapt, dă în Gigi Becali. Nu are nicio treabă cu Mihai Stoica. Dacă avea, mergea la Gigi Becali și îi spunea: ‘Bre, nea Gigi, vezi că Alin ăsta, Stoica, face asta, asta, asta’. Și Gigi îi spunea: ‘Bine, vino cu proba la mine’. El venea cu 3-4 părinți. ‘În ce circumstanțe ați dat (n.r. șpagă)?’ Cu dovezi, înregistrări”.

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Culisele scandalului de la FCSB: „Mustață lovește în Gigi Becali când dă în Meme Stoica!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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