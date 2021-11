Culisele rupturii din „Generația de Aur”, după scandalul Ilie Dumitrescu – Florin Prunea. Cum și când s-au format „bisericuțele”. Exclusiv

Anunțul că a surprins pe toată lumea. Discuția celor doi a lăsat urmări grave în „Generația de Aur”. .

Deși conflictul pare la fel de surprinzător ca negocierile dintre Burleanu și Hagi, „răceala” dintre Florin Prunea și Ilie Dumitrescu s-a produs cu mult timp în urmă. FANATIK îți prezintă culisele scandalului dintre cei doi membri ai „Generației de Aur”.

Florin Prunea și Ilie Dumitrescu, culisele conflictului apărut pe urma negocierilor dintre Burleanu și Hagi

Deși au obținut cea mai mare performanță din istoria naționalei României, sfert de finală la Campionatul Mondial din 1994, Prunea și Dumitrescu nu mai sunt de ceva timp în cele bune relații. Cei doi fac parte din

ADVERTISEMENT

Într-una din tabere se află Gică Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea și Dan Petrescu. În alta, Florin Prunea, alături de Ionuț Lupescu, Dorinel Munteanu și Tibor Selymes. De-a lungul timpului, Miodrag Belodedici și Jean Vlădoiu au fost acuzați că fac parte din altă „bisericuță”, ei fiind doi apropiați ai președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

„Din păcate au trecut anii şi peste noi, iar unele lucruri nu au cum să nu fie evidente. Totuşi, eu spun sincer că mă consider un bun prieten al lui Hagi şi cred că am o relaţie ok cu el. Însă trebuie să recunosc că au fost unele meciuri caritabile la care am lipsit eu, Ionuţ Lupescu şi Dorinel Munteanu, iar lucrul ăsta nu a avut cum să nu vă atragă vouă, jurnaliştilor, atenţia.

ADVERTISEMENT

Nu era un lucru normal. Mai mult, recunosc că în ultimii ani am avut poate şi o altă viziune în legătură cu mersul fotbalulului românesc faţă de cea a lui Gică Popescu, iar acest lucru poate că i-a deranjat pe o parte dintre foştii mei colegii. Sau poate că pe Hagi l-a deranjat şi faptul că după un meci cîştigat de Viitorul în Ghencea, în urmă cu un an, eu am tras un semnal de alarmă asupra corectitudinii jocului respectiv”, declara Florin Prunea, pentru FANATIK, în 2014.

Sunt însă și membri neutri ai generației care a scos România în stradă de-a lungul anilor ’90. Două exemple sunt , și Gică Mihali, care s-a ferit de fiecare dată să se implice în vreun conflict.

ADVERTISEMENT

Povestea amicalului de la Salonic. Florin Prunea și Ionuț Lupescu nu au fost invitați

Supărarea lui Florin Prunea pe unii dintre colegii din „Generația de Aur” datează din 2013, atunci când România a jucat la Salonic un meci demonstrativ cu naționala Greciei care reușea în 2004 să câștige Campionatul European.

„La Salonic eu nu am fost invitat. Au fost invitaţi ca portari Stelea şi Preda, deşi în SUA am apărat şi eu. Nu aş vrea să comentez asupra faptului că probabil convocările au fost făcute de cineva anume, dar vreau să cred că nu am fost invitat acolo din ordin politic. Le vremea respectivă ne aflam înaintea alegerilor FRF, iar eu nu eram în barcă cu Gică Popescu”, și-a spus Prunea oful.

ADVERTISEMENT

Lotul „Generației de Aur” pentru demonstrativul din 2013, Grecia – România

Meciul dintre Grecia și România s-a jucat pe 16 decembrie 2013, selecționerul Anghel Iordănescu având și doi asistenți, pe Ilie Dumitrescu și pe Gabi Balint. Deși l-a omis pe Prunea, „Generalul” a convocat atunci nu mai puțin de 27 de jucători, printre care și camerunezul Nana Falemi.

Portari: Stelea, Şt. Preda;

Fundaşi: Belodedici, G. Popescu, D. Petrescu, Prodan, Selymeş, Doboş, Ogăraru, Miu, G. Kiriţă, Falemi;

ADVERTISEMENT

Mijlocaşi: Hagi, Sabău, D. Munteanu, I. Rotariu, Gîlcă, Panduru, L. Marinescu, G. Paraschiv;

Atacanţi: V. Moldovan, Răducioiu, A. Ilie, Craioveanu, Vlădoiu, Mara, Fl. Bratu;

Selecționer: Anghel Iordănescu.

Ilie Dumitrescu: „Au fost invitați mereu”

După ce Prunea și-a exprimat nemulțumirea, Ilie Dumitrescu a fost contactat atunci și el de FANATIK și i-a răspuns de la distanță celui care a apărat poarta României în sfertul cu Suedia din 1994.

„Eu nu ştiu ce conflict vedeţi voi între noi şi nu vreau să comentez prea mult pe acest subiect. Nu mă interesează ce v-a spus Prunea, însă meciul de la Salonic nu a fost o acţiune a Generaţiei de Aur. Înainte de dispuratea acestui joc, Hagi fost sunat din Grecia şi a fost rugat să dăm şi noi o mînă de ajutor umanitar.

Acţiunea s-a făcut în patru-cinci zile. Însă, în afară de meciul de la Salonic eu ştiu că Prunea şi Lupescu au fost invitaţi mereu şi la alte partide, dar nu au venit, în rest nu mai am nimic de comentat”, a declarat Ilie Dumitrescu, în 2014, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gică Popescu, „trădat” de Anghel Iordănescu

. Fostul căpitan al Barcelonei a declarat în numeroase rânduri că s-a simțit trădat de fostul selecționer.

„Tata Puiu” a făcut parte din echipa lui Popescu în campania electorală pentru alegerea președintelui FRF în 2013, dar după ce a „Baciul” a intrat la închisoare, „Generalul” a întors armele și i s-a alăturat lui Răzvan Burleanu. Iordănescu a fost director tehnic la Federație și selecționerul României în preliminariile lui EURO 2016, conducându-i pe „tricolori” la turneul final din Franța.