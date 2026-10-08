Culisele schimbului bombă dintre FCSB și U Craiova. Detalii incredibile de la negocierile transferului Nsimba – Boutoutaou

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Schimbul Aymen Boutoutaou – Steven Nsimba pregătit de FCSB și Universitatea Craiova a căzut, din informațiile FANATIK, din cauza faptului că francezul își dorește să evolueze în Conference League alături de gruparea din Bănie. Nsimba (30 de ani) este nefericit la Universitatea și ar fi primit un salariu uriaș la gruparea „roș-albastră”, însă a refuzat oferta deoarece ar fi putut să debuteze la FCSB doar după trei luni, odată cu deschiderea perioadei de transferuri, și ar fi ratat oportunitatea de a juca în Europa.

De ce a căzut schimbul Nsimba – Boutoutaou

Gigi Becali este nemulțumit de Aymen Boutoutaou, fotbalist în schimbul căruia a plătit 1.3 milioane de euro în această vară, iar patronul FCSB-ului era dispus să îl cedeze pe algerian la Universitatea Craiova, „la pachet” cu o sumă importantă, în schimbul lui Steven Nsimba. Până la urmă, mutarea a căzut, iar francezul va continua la gruparea din Bănie.

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Planul era ca schimbul să se efectueze în pauza internațională care tocmai s-a încheiat, iar cei doi fotbaliști să participe doar la antrenamente până în ianuarie cu noile formații. Aceștia nu ar fi avut drept de joc, ținând cont de faptul că schimbul s-ar fi efectuat în afara perioadei de transferuri.

Din informațiile FANATIK, Nsimba a refuzat să meargă la FCSB deoarece nu a dorit să rateze cele 6 meciuri pe care Universitatea Craiova le va disputa în faza principală a UEFA Conference League. În cazul în care va impresiona în competiția europeană, cota sa ar putea să crească în vederea unui posibil transfer.

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Ce sumă ar fi oferit Gigi Becali pentru Nsimba. Francezul ar fi avut un salariu uriaș la FCSB

FANATIK a aflat și detaliile financiare ale schimbului. Suma finală la care se ajunsese în negocierile dintre FCSB și Universitatea Craiova era de 1.100.000 de euro, bani pe care campioana urma să îi încaseze, alături de transferul lui Aymen Boutoutaou, în schimbul lui . Mutarea fusese acceptată atât de , cât și de Mihai Rotaru, care îl apreciază pe Boutoutaou, însă refuzul lui Nsimba a blocat transferul.

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Inițial, Gigi Becali era dispus să îi ofere lui Steven Nsimba un salariu lunar de 25.000 de euro, plus 75.000 de euro la semnătură, însă mai apoi a plusat în încercarea de a-l convinge pe francez. Ultima ofertă a patronului de la FCSB era de 100.000 de euro la semnătură și 30.000 de euro pe lună. Astfel, francezul ar fi avut la FCSB un salariu de peste trei ori mai mare decât cel pe care îl încasează la Craiova, 9.000 de euro pe lună, însă aspectul financiar nu este unul primordial pentru Nsimba, deoarece familia sa stă foarte bine din acest punct de vedere.

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Steven Nsimba, nefericit la Craiova

Steven Nsimba era dispus să accepte oferta făcută de FCSB, deoarece este foarte nefericit la Universitatea Craiova, din informațiile FANATIK. Francezul a preferat însă să evolueze alături de olteni în Conference League, deoarece la gruparea „roș-albastră” ar fi fost nevoit să stea trei luni „pe bară”, fără a juca în vreun meci oficial.

Nsimba a sosit la Craiova în vara anului trecut, din postura de jucător liber, după despărțirea de Aubagne, grupare din divizia a treia a Franței. Atacantul a marcat 13 goluri și a oferit 7 pase decisive în cele 46 de meciuri jucate în sezonul trecut pentru Universitatea, care a cucerit eventul.

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