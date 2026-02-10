Culisele schimbului neașteptat de portari din Superliga României. De ce au renunțat Hermannstadt și FC Argeș la titulari

Cătălin Căbuz (29 ani) este noul portar al celor de la FC Argeș. Din Trivale a plecat David Lazar (34 ani), care va apăra poarta celor de la Hermannstadt. Un schimb neobișnuit, ținând cont că piteștenii trag la play-off, iar sibienii se chinuie să nu retrogradeze.
Totul a plecat însă de la un incident petrecut la pauza meciului Hermannstadt – Rapid 0-3, când Căbuz a acuzat o accidentare. El încasase gol la singurul șut pe poartă al giuleștenilor, iar accidentarea sa l-a scos din minți pe Dorinel Munteanu.
Antrenorul lui Hermannstadt l-a acuzat, mai mult sau mai puțin voalat pe Căbuz că se dă lovit, între cei doi având loc o discuție aprinsă. Portarul și-a menținut decizia de a nu mai juca, iar în poartă a intrat Muțiu, un goal-keeper cu doar 26 de meciuri apărate în ultimii cinci ani.
S-a terminat 0-3, echipa din Sibiu fiind învinsă clar de Rapid. După meci, Dorinel a comentat schimbarea lui Căbuz astfel: “Căbuz a acuzat, nu ştiu exact, la adductori, la inghinali o durere. Nu știu de unde a venit, a spus că nu mai poate să degajeze. Și l-am schimbat, fiindcă trebuie să-l schimb, să-l bag pe Muţiu”
Ruptura dintre cei doi a devenit însă certă, Dorinel amenințând că portarul nu va mai apăra cât timp e el antrenor. De altfel, imediat, Hermannstadt a demarat tratativele pentru a-l aduce pe Zima, de la FCSB.
Acuzat de Munteanu, Căbuz a apelat la Dani Coman, cel care îl aduse la Sibiu, în perioada în care a fost președinte la Hermannstadt. Acesta a reușit să aranjeze schimbul de portari, care liniștește pe toată lumea și evită adâncirea conflictului dintre Dorinel și Căbuz.
Mai ales că David Lazar își pierduse locul de titular la FC Argeș, după ce încasase trei goluri de la U Cluj. Lazar a fost dispus să plece la Sibiu, unde locuiește familia lui. Argeșul a scăpat astfel de unul dintre cei doi portari în vârstă pe care îi are. Pentru că în absența lui Lazar, în poartă a stat Cătălin Straton, care are 36 de ani.
FC Argeș și Hermannstadt au anunțat schimbul de portari abia după meciul direct, în care piteștenii au câștigat cu 3-1. Rezerva lui Muțiu a fost la acest meci Alin Pop, un portar de 28 de ani, care n-a mai apărat într-un meci oficial din 2023.