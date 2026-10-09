Culisele succesului de la Universitatea Cluj: „Banii băltesc în conturi! Totul pentru titlu”

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Universitatea Cluj se va bate cu siguranță la titlu, crede Horia Ivanovici. Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA este impresionat de organizarea de la Cluj și are doar cuvinte de laudă la adresa președintelui Radu Constantea, dar și de munca depusă de „Maradona” Răzvan Zamfir.

Horia Ivanovici e convins că Universitatea Cluj se va bate la titlu în acest an și îi laudă pe Radu Constantea și Răzvan Zamfir

„O primă repriză foarte bună a CFR-ului. I-au blocat pe cei de la U Cluj, le-au dat gol repede, au stat bine. Mă gândeam că o să fie foarte greu pentru U Cluj să câștige meciul. În a doua repriză, alte echipe au ieșit de la cabine. V-am zis acum o lună de zile, când am anunțat că Stanciu s-a înțeles cu U Cluj. Am spus răspicat, am zis așa: «Atenție, nimeni nu bagă în seamă o echipă care se va bate la titlu!».

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Reiterez acest avertisment: U Cluj are o echipă foarte, foarte puternică. O să vină, nu dacă o să vină, o să vină Nicolae Stanciu și Burcă. Plus că vor mai aduce în iarnă alți doi-trei jucători. O spun apăsat, având și acest rezultat: Universitatea Cluj se va bate la titlul de campioană, nu pentru locurile 1-3. Să țineți minte ce vă zic! Formație foarte bună și fără Stanciu și Burcă. Când o să vină Stanciu și Burcă, va fi și mai puternică.

, se numește Răzvan Zamfir. Ei îl au pe Maradona, pe acest băiat, Răzvan Zamfir. Am mai vorbit de multe ori despre el. Nu au nicio problemă cu banii, au excedent de bani. Au câteva milioane care stau, băltesc în conturi. Stau în conturi! Nu că ar avea vreo problemă, au excedent. Eu cred că vor fi foarte periculoși sezonul ăsta”, a declarat Horia Ivanovici.

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Cristi Balaj crede că Universitatea Cluj are șanse reale să se bată la titlu, mai ales după transferurile ce se vor face la iarnă

În discuție a intervenit și fostul arbitru Cristi Balaj, totodată fost președinte la CFR Cluj. Cu toată rivalitatea, Balaj a recunoscut că Universitatea Cluj are potențialul să devină o forță a campionatului încă din acest an, mai ales că Nicolae Stanciu ar fi bătut deja palma cu „studenții”.

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Un președinte care a dus echipa de jos. Un proiect pentru care el merită toate laudele. Cu Răzvan Zamfir am lucrat patru ani de zile. Știu cum lucrează, cum alege jucătorii. Noi am discutat foarte mult pe tema jucătorilor. Dacă CFR Cluj a reușit să păcălească insolvența în ultimii patru ani, a fost pentru că noi, în fiecare perioadă de transferuri, reușeam să vindem și să aducem jucători care să fie vânduți ulterior. Am reușit să sprijinim clubul.

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Răzvan uneori se plictisește. El se ocupă să construiască. Noi, 80% din timpul pe care îl petreceam la CFR, ne ocupam să supraviețuim. El acum se ocupă să construiască. E normal să apară aceste rezultate. E un om corect. Eu am spus de la început că U Cluj va fi candidată la titlu. Mulți nu au luat în calcul că cei de la U Cluj jucaseră Supercupa, au avut jucători și la loturile naționale. Au avut Cupa României, au avut cupele europene. Au avut meciuri și pe toate le-au jucat în deplasare, pentru că nu au avut stadion, fiind concertul din Cluj.

Toate aceste lucruri, aceste detalii, contează în fotbal. Sunt situații mici care fac diferența atunci când ai un adversar care își face bine treaba. Ei au pornit oarecum cu stângul, dar nu s-au impacientat. Nu au intrat într-o criză, nu au încercat să inventeze lucruri. În prima repriză mi-a plăcut mult cum s-a apărat CFR”, a transmis Balaj.