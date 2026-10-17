Culisele transferului dubios al lui Ianis Stoica în Portugalia! Suma reală şi ce se întâmplă cu banii: „Nu mai au nicio valoare în ziua de azi!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În vara anului 2025, Hermannstadt l-a cedat pe Ianis Stoica la Estrela Amadora. Claudiu Rotar, fost acţionar la sibieni, club intrat în faliment, a vorbit pentru FANATIK despre culisele acestei mutări, dezvăluind suma exactă a transferului şi ce se întâmplă cu banii.

Culisele transferului lui Ianis Stoica! Acţionarul lui Hermannstadt acuză: „Mi se părea normal să dea banii”

Ianis Stoica a început acest sezon ca din tun. A marcat patru goluri şi a dat două pase decisive în primele opt etape din prima ligă portugheză. Însă Estrela Amadora nu a plătit banii pentru transfer în datele convenite cu Hermannstadt, iar cazul a ajuns la FIFA.

ADVERTISEMENT

Claudiu Rotar, fost acţionar la Hermannstadt a dezvăluit pentru FANATIK că portughezii au virat cu un an întârziere prima tranşă din transfer, adică 300.000 de euro. Dezamăgit, omul de afaceri susţine că banii ar fi ajutat, dar pune tunurile pe jucătorii care au retrogradat echipa:

„Am văzut că abia acum s-a plătit prima tranşă. Clubul e în faliment, societatea există. Chiar dacă e în faliment, nu înseamnă că-i închis, că nu-i închis nimica. Erau nişte bani buni, care ne-ar fi putut ajuta. Dar n-am pierdut la baraj? Acolo… Barajul l-am pierdut pe mâna unor jucători care au jucat, nu noi.

ADVERTISEMENT

Pe Ianis l-am vândut acum un an și ceva, nu luăm banii 2 ani de zile, adică… Asta era responsabilitatea portughezilor clar din moment ce l-au luat și l-au luat ca pe un jucător bun care dă goluri acuma. Mi se pare normal să dea suma aia de bani care nici măcar nu e așa mare în fotbalul din ziua de azi”, a declarat Rotar pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Suma transferului lui Ianis Stoica în Portugalia: „Astăzi nu te ajută cu nimic”

Fostul acţionar al celor de la Hermannstadt a făcut publice suma de transfer pe Ianis Stoica, spunând că portughezii ar fi trebuit să plătească 1.200.000 de euro, în trei tranşe, dar în acest moment respectivii bani nu mai au nicio valoare, pentru că societatea este în faliment. El a precizat că sumele care vor intra în cont pe acest transfer vor ajunge la creditori. Hermannstadt a dispărut la începutul acestui sezon, după retrogradarea în liga secundă:

ADVERTISEMENT

„Suma totală este de 1.200.000 de euro. Deci vreo 900.000, 900.000 ar mai fi de plătit din ei. Când trebuie… când îi primești… astăzi nu te ajută cu nimic. Deci banii ăia nu mai au nicio valoare astăzi. Absolut nicio valoare. Asta este”, a spus Claudiu Rotar.

Ianis Stoica, dorit în Bundesliga şi Belgia! Suma de transfer fixată de portughezi

Portughezii nu au plătit nici după un an suma de transfer pe Ianis Stoica, dar se pregătesc să facă profit de pe urma jucătorului. FANATIK , iar dacă în vară ar fi acceptat să îl dea pe 2,5 milioane de euro, acum vor o sumă de trei ori mai mare.

ADVERTISEMENT

Evoluţiile excelente ale lui Ianis Stoica din acest start de sezon l-au plasat şi pe radarul Benficăi, una dintre granzii Portugaliei. Pentru moment, suma stabilită de lusitani este inaccesibilă pentru echipele care îl doresc pe atacantul român, printre ele fiind FC Koln şi Anderlecht, din informaţiile noastre.

Lăsat în afara lotului de Gică Hagi!

Ianis Stoica a fost în mijlocul celei mai mari controverse legate de convocările lui Gică Hagi pentru primele meciuri din Liga Naţiunilor. , în ciuda evoluţiilor bune din prima ligă portugheză.

Rămâne de văzut dacă Ianis Stoica va fi convocat de Gică Hagi pentru acţiunea din luna noiembrie, când România îşi va încheia parcursul din grupa de Nations League, în meciurile cu Polonia şi Bosnia şi Herţegovina. O eventuală convocare ar avea impact şi în ceea ce priveşte preţul de transfer din iarnă.