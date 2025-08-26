Sport

Culisele transferului lui Adrian Mazilu la Dinamo! Câți bani oferă „câinii”. Exclusiv

Dinamo forțează un nou transfer în această fereastră de mercato. „Câinii” vor să îl aducă pe Adrian Mazilu. Câți bani oferă echipa din „Ștefan cel Mare”.
Mihai Dragomir
26.08.2025 | 20:42
Culisele transferului lui Adrian Mazilu la Dinamo Cati bani ofera cainii Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Câți bani oferă Dinamo pentru Adrian Mazilu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Fereastra de mercato din SuperLiga din această vară se apropie de final. Dinamo forțează pe ultima sută de metri transferul lui Adrian Mazilu. Ce sumă au înaintat „câinii” către Brighton pentru mutarea fotbalistului român.

ADVERTISEMENT

Dinamo forțează transferul lui Adrian Mazilu. Cât oferă „câinii” pentru „perla” crescută de Gică Hagi

Dinamo vrea să se întărească pe finalul perioadei de mercato, așa cum Andrei Nicolescu a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Formația din „Ștefan cel Mare” îl are în vedere pe Adrian Mazilu, interes anunțat de Digi Sport.

Din informațiile FANATIK, Dinamo vrea să dea 600.000 de euro pentru un transfer definitiv, precum și un procent de 25%. În schimb, englezii cer 1 milion de euro, după ce au achitat pe Mazilu 3 milioane la finalul anului 2023 către Farul Constanța. Negocierile durează deja de 3 săptămâni, cele două părți nefiind încă în acord în privința mutării tânărul fotbalist român la echipa bucureșteană.

ADVERTISEMENT

Adrian Mazilu, de la transferul în Premier League la retrogradare cu Vitesse

Adrian Mazilu a fost transferat de Brighton la finalul anului 2023 după ce impresionase în tricoul Farului Constanța. În mai puțin de o lună, la începutul anului 2024, el a fost cedat sub formă de împrumut la Vitesse, în Olanda.

Intervalul ianuarie – iunie 2024 a fost însă unul nefericit pentru aripa dreaptă, care a evoluat în doar 4 meciuri pentru echipa batavă. Ba mai mult, Vitesse avea să retrogradeze în cel de-al 2-lea eșalon fotbalistic din Olanda la capătul sezonului 2023-2024. În vârstă de 19 ani, Mazilu a revenit vara trecută la Brighton, însă fără să bifeze vreun meci oficial pentru echipa din Premier League.

ADVERTISEMENT
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia...
Digi24.ro
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina

Gică Hagi nu îl vede la o altă echipă din România

FANATIK a aflat în vara anului 2024 că CFR Cluj l-a dorit insistent pe Mazilu sub formă de împrumut. Ulterior, înaintea unui meci CFR Cluj – Farul, Gică Hagi declara la conferința de presă premergătoare că tânărul fotbalist nu va juca în altă parte în România.

ADVERTISEMENT
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru...
Digisport.ro
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte

„Dacă se întoarce acasă, se întoarce numai la noi. Aşa cred eu. E un jucător dorit şi e valoros, foarte valoros. La vârsta pe care o are, e foarte valoros. El poate să joace la orice echipă din România fără nicio problemă.

Cred că e unul dintre cei mai buni atacanţi laterali tineri de la noi din ţară. Aparţine de Brighton, ei ştiu ce o să facă cu el. Cred eu că o să se ducă la altă echipă”, spunea Gică Hagi.

ADVERTISEMENT
  • 1 milion de euro valorează în prezent Adrian Mazilu, conform site-urilor de specialitate
Canada vine la București cu jucători de la Juventus, Marseille sau Villarreal! Ce...
Fanatik
Canada vine la București cu jucători de la Juventus, Marseille sau Villarreal! Ce a declarat selecționerul Jesse Marsch despre meciul cu România
Live video play-off-ul de calificare al Cupei României Betano. Steaua – UTA 0-2....
Fanatik
Live video play-off-ul de calificare al Cupei României Betano. Steaua – UTA 0-2. Mihalcea interzice accesul „militarilor” în faza grupelor
Neluţu Varga, lăudat de Mitică Dragomir după filmarea virală de pe TikTok: “Spuneau...
Fanatik
Neluţu Varga, lăudat de Mitică Dragomir după filmarea virală de pe TikTok: “Spuneau că e sechestrat, dar el nu poate să îşi care aurul! Are o mină sigur”. Câţi bani face omul de afaceri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Decăderea fostului campion cu FCSB. Gigi Becali spera să obțină 50.000.000 de euro...
iamsport.ro
Decăderea fostului campion cu FCSB. Gigi Becali spera să obțină 50.000.000 de euro în schimbul său, dar a semnat în Liga 4
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!