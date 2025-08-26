Culisele transferului lui Adrian Mazilu la Dinamo! Câți bani oferă „câinii”. Exclusiv

se apropie de final. Dinamo forțează pe ultima sută de metri transferul lui Adrian Mazilu. Ce sumă au înaintat „câinii” către Brighton pentru mutarea fotbalistului român.

Dinamo forțează transferul lui Adrian Mazilu. Cât oferă „câinii” pentru „perla” crescută de Gică Hagi

Dinamo vrea să se întărească pe finalul perioadei de mercato, așa cum Formația din „Ștefan cel Mare” îl are în vedere pe Adrian Mazilu, interes anunțat de

Din informațiile FANATIK, Dinamo vrea să dea 600.000 de euro pentru un transfer definitiv, precum și un procent de 25%. În schimb, englezii cer 1 milion de euro, după ce au achitat pe Mazilu 3 milioane la finalul anului 2023 către Farul Constanța. Negocierile durează deja de 3 săptămâni, cele două părți nefiind încă în acord în privința mutării tânărul fotbalist român la echipa bucureșteană.

Adrian Mazilu, de la transferul în Premier League la retrogradare cu Vitesse

Adrian Mazilu a fost transferat de Brighton la finalul anului 2023 după ce impresionase în tricoul Farului Constanța. În mai puțin de o lună, la începutul anului 2024, el a fost cedat sub formă de împrumut la Vitesse, în Olanda.

Intervalul ianuarie – iunie 2024 a fost însă unul nefericit pentru aripa dreaptă, care a evoluat în doar 4 meciuri pentru echipa batavă. Ba mai mult, Vitesse avea să retrogradeze în cel de-al 2-lea eșalon fotbalistic din Olanda la capătul sezonului 2023-2024. În vârstă de 19 ani, Mazilu a revenit vara trecută la Brighton, însă fără să bifeze vreun meci oficial pentru echipa din Premier League.

Gică Hagi nu îl vede la o altă echipă din România

sub formă de împrumut. Ulterior, înaintea unui meci CFR Cluj – Farul, Gică Hagi declara la conferința de presă premergătoare că tânărul fotbalist nu va juca în altă parte în România.

„Dacă se întoarce acasă, se întoarce numai la noi. Aşa cred eu. E un jucător dorit şi e valoros, foarte valoros. La vârsta pe care o are, e foarte valoros. El poate să joace la orice echipă din România fără nicio problemă.

Cred că e unul dintre cei mai buni atacanţi laterali tineri de la noi din ţară. Aparţine de Brighton, ei ştiu ce o să facă cu el. Cred eu că o să se ducă la altă echipă”, spunea Gică Hagi.

