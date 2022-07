Culisele transferului lui Alexandru Ișfan de la FC Argeș. Câți bani cer piteștenii și ce procente are CS Mioveni. Exclusiv

Alexandru Ișfan (22 de ani) se poate despărți după doar un an de FC Argeș. Mijlocașul echipei lui Andrei Prepeliță este dorit cu insistență de două dintre rivalele la titlu din SuperLiga, FCSB și Universitatea Craiova.

Culisele transferului lui Alexandru Ișfan, fotbalistul dorit atât de FCSB, cât și de U Craiova. Câți bani vrea FC Argeș și procentele pe care le deține CS Mioveni

FANATIK a aflat în exclusivitate culisele posibilului transfer al polivalentului mijlocaș. Din informațiile noastre, CS Mioveni deține 45% din drepturile federative ale lui Alexandru Ișfan. Acesta este și motivul pentru care FC Argeș ține cu dinții de preț. „Alb-violeții” se tem că vor pierde atât bani, cât și un fotbalist care încă este eligibil pentru regula U21.

Ișfan este dorit cu insistență la FCSB, în turul 3 preliminar din UEFA Europa Conference League. FANATIK a aflat în exclusivitate că Gigi Becali oferă 400 de mii de euro pentru transferul mijlocașului, dar FC Argeș vrea 700 de mii de euro.

Lucrurile s-au complicat însă și mai tare, deoarece pe fir se află și Universitatea Craiova. Conform , oltenii oferă 600 de euro în schimbul lui Ișfan și vor să îl trimită la Pitești și pe Alexandru Cîmpanu sub formă de împrumut.

Alexadru Ișfan a impresionat sezonul trecut la FC Argeș, echipă pentru care a evoluat în 44 de partide. În toată această perioadă, mijlocașul în vârstă de 22 de ani a marcat patru goluri și a oferit două pase decisive.



Gigi Becali a promis că ia tot ce își dorește din SuperLiga

Euforic după calificarea FCSB-ului în turul 3 preliminar al UEFA Europa Conference League și după ce Shanghai Port a acceptat să plătească clauza de reziliere de 3 milioane de euro a lui Florin Tănase, patronul Gigi Becali a anunțat că .

„Pe toți îi iau: Safranko, Ișfan, Miculescu, la Miculescu din 1.700.000 scad 1.000.000 de euro. În seara asta m-am hotărât, cheia e la tatăl copilului, dacă el va face presiune, joi îl vom vedea la televizor, titular.

Am scăpat de 40.000 de euro salariu și am luat 3.000.000 de euro. Am făcut vreo 10.000.000 de euro. Să vedem dacă pleacă Olaru. Era ca un ghimpe salariul lunar al lui Tănase.

Acum, nu mai vorbesc despre retragere. Eu când vorbesc despre jucători, e o tactică de fapt”, a declarat Gigi Becali, la .

