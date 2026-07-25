Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai 20 ani pe fundaşul stânga titular al naţionalei lui Hagi. Exclusiv

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(transferuri externe), a fost atins, cum era de așteptat, și subiectul Borza. Cum ecourile și dezbaterile generate de sunt departe de a se fi stins, FANATIK a discutat cu apropiaţii fotbalistului şi cu oameni din club despre această mutare. Dacă ar fi să sumarizăm discuțiile, trei întrebări importante își așteaptă răspunsul în legătură cu acest transfer.

Culisele transferului lui Borza de la Rapid la Corum!

De ce a transferat Rapid un tânăr internațional român în Turcia, la un club mic, fară tradiție, nou-promovat în prima ligă? De ce a acceptat Rapid numai 2.200.000 de euro în schimbul unui fotbalist tânăr și promițător? Si, evident, este transferul lui Borza la Çorum FK, o decizie corectă a Rapidului?

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Într-un fel, primele două întrebări sunt legate și le vom trata la rândul nostru la pachet. Ultima, dar nu cea din urmă, ca un fel de concluzie a întregii dezbateri – a luat Rapid o decizie corectă acceptând acest transfer? Și, ca să începem cu sfârșitul, răspunsul la această ultimă întrebare este un DA fără rezerve. Rapid a analizat corect situația și a acționat, în consecință, la fel de corect. Analizăm în cele ce urmează argumentele acestei afirmații.

Borza are 20 de ani (va împlini 21 în noiembrie), are 2 selecții la naționala României (a jucat câte o repriză în recentele amicale cu Georgia și Țara Galilor), 16 selecții și 2 goluri la naționala de tineret (U21) și a fost cu regularitate selecționat la loturile tuturor categoriilor de vârstă, de la U15 până la U21. A debutat în prima ligă la Farul (al cărui produs este) pe 1 mai 2022, în playoff, împotriva CFR-ului, când a jucat 68 de minute.

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Avea 16 ani la momentul respectiv. A strâns de atunci 129 de apariții în prima ligă, exact 100 doar la Rapid, club la care a ajuns în august 2023, după ce își trecuse în palmares titlul de campion. Rapid plătea atunci Farului 800.000 de euro, club care își păstra și procente dintr-o viitoare revânzare. Și atunci? Încă foarte tânăr, cu experiență la nivelul primei ligi (100 de apariții doar la Rapid), internațional, deja campion…cum poate fi transferul la Çorum FK pentru doar 2.200.000 de euro unul corect?

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Criteriul formei sportive

Din perspectivă sportivă, Borza nu a progresat în cele trei sezoane petrecute la Rapid; putem vorbim mai degrabă despre o stagnare. În cele trei sezoane, Borza a acumulat 100 de prezențe la Rapid, cu 80 de minute jucate în medie pe meci; a fost, cu alte cuvinte un om de bază în formația giuleşteană. A strâns 3 goluri și 9 pase decisive în 3 ani, cel mai prolific sezon – 2025-2026 aducând 2 goluri și 4 pase decisive.

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Comparativ, în sezonul de la Farul, deși a jucat mult mai puțin (23 de meciuri, 67 minute/meci), contribuția sa ofensiva a fost de 3 goluri și 3 pase decisive. Desigur, pentru un fundaș lateral numărul de goluri marcate nu este neapărat relevant, însă contribuția cu pase decisive este un indicator al eficienței ofensive. Deși la Rapid a jucat semnificativ mai mult, la o echipă cu obiective importante, Borza nu și-a îmbunătățit cifrele, manifestând în același timp carențe defensive care apăreau regulat în jocul său (erorile de poziționare, mingea lunga în spatele lui au fost slăbiciuni exploatată de mulți adversari, spre exemplu).

Criteriul disciplinar

În februarie 2024, după înfrângerea de la Iași, are loc acea ieșire în club cu Albu, despre care s-a scris și s-a discutat la momentul respectiv. Episodul nu a rămas singular, el repetandu-se în Iulie 2025, atunci când după meciul cu FC Argeș, Borza a făcut o excursie cu colegul și prietenul sau Grameni, la festivalul Beach please. Povestea a generat la acel moment și o declarație a lui Pancu; în calitatea sa de analist, antrenorul de astăzi al Rapidului a criticat ieșirea fotbaliștilor:

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“Nu discut decât pe regulament. El (n.r. Gâlcă) știe care este regulamentul. Cel mai mult urăsc nerespectarea orei de somn! Ora de somn influențează cel mai mult randamentul unui sportiv. Dacă vrei să mai faci lucruri interzise și le faci ziua și dormi noaptea…”

Nu a fost singura reacție pe subiect. Atât antrenorul de atunci (Gâlcă), cât și președintele Angelescu au avut ceva de spus, semn că incidentul a deranjat. Firesc, nu?

„Sper să fie o învățătură de minte pentru ei și să nu se mai repete. Zilele de odihnă sunt date pentru că jucătorii să se refacă. Pentru un fotbalist tânăr, recuperarea după efort este esențială. Nu mi-a convenit ce s-a întâmplat, dar este o problemă pe care am discutat-o și am reglat-o în interiorul vestiarului.” – Constantin Gâlcă

„Au fost două zile libere și au ales să meargă acolo. Sunt lucruri pe care noi le vorbim intern. Am avut discuții cu ambii, sunt importanți pentru noi și normal că ne folosim de ei. Totuși, ca idee generală, nu încurajăm astfel de acțiuni și nu este în regulă ce au făcut.” – Victor Angelescu.

Motivația lui Borza

Despre un transfer al lui Borza se discută de mult timp. În club, în presă, în studiouri TV. Iar asta e imposibil să nu afecteze concentrarea unui tânăr de 18-19-20 de ani. Nu mai departe de sezonul trecut, numele lui Borza era asociat cu Serie A, în discuții în care se menționau diverse nume proprii cu rezonanță: Genoa, Como, Fabregas… Iar asta e departe de a fi o speculație. A confirmat-o chiar Daniel Pancu în conferința de presă de vineri, prilejuită de partida din etapa a doua, cu FC Botoșani:

“Era de mult Borza primul pe listă, era de mult pe listă. (…) Nu știu care mai era gradul lui de motivație, pentru că tot așteaptă transferul ăsta”.

Motivația financiară a clubului

Aflat sub monitorizarea FRF pe criteriul fairplay-ului financiar din pricina investițiilor (se citește cheltuieli) complet neproductive din anii trecuți, dar și sub presiunea acționarului care a închis robinetul bugetului de transferuri, Rapid avea nevoie de bani pentru a echilibra contabilitatea și a restructura lotul. Cum din informațiile FANATIK mare parte din suma agreată va fi achitată de clubul turc la parafarea transferului, argumentul încasării rapide a contat și el.

În plus, suma e una importantă pentru un club de SuperLiga, mai ales în condițiile în care acel club nu participă în cupele europene, pentru a crește valoarea jucătorului. Chiar scăzând procentul cuvenit constănțenilor.

1.800.000 de euro net este suma cu care rămâne Rapid din acest transfer

300.000 de euro sunt bonusurile de performanţă pe care le poate accesa Rapid

500.000 de euro pe an este salariul lui Andrei Borza la Corum

3.000.000 de euro a fost clauza de reziliere a lui Borza în ultimii doi ani la Rapid, neachitată de nimeni

20 de ani are fundaşul stânga român

2 selecţii are Andrei Borza în naţionala României

1 titlu în palmares are Andrei Borza (cu Farul Constanţa în 2023)

Argumentul Sălceanu

Să nu uităm de Sălceanu. Rapid a plătit iarna trecută Petrolului 400.000 euro pentru fundașul stânga (plus împrumuturile lui Ignat și Pop) tocmai pentru a-și asigura o variantă de rezervă la plecarea lui Borza. În România nu iți permiți să ții pe tușă la infinit un fotbalist transferat cu 400.000 de euro fără a valorifica titularul.

Bine…sunt sigur că puteți combate ideea asta cu argumente solide (Drilon, cumpărat cu 900.000 de euro pe postul unde a fost adus deja Pop cu 600.000 de euro, ca să joace Dobre, sau N’Jie), dar Rapid este, din punctul ăsta de vedere, un caz absolut special. Acestea sunt genul de decizii și acțiuni care au condus la monitorizarea FRF și dezechilibrarea bugetului.

Riscul de oportunitate

Să unim punctele de mai sus. Avem un fotbalist care nu a progresat (cel puțin nu la nivelul așteptărilor) în 3 sezoane. 3 sezoane înseamnă un ciclu încheiat. De ce ai spera că ceea ce nu s-a reușit în 3 ani, se va rezolva în al patrulea? Care ar fi argumentele? Argumentele am spus, nu iluziile! Episoadele de indisciplină îl au pe Borza ca numitor comun și cauză, dar în secundar nici anturajul apropiat jucătorului și nici clubul nu au reușit să rezove acest gen de probleme.

În plus, dacă ne punem în pantofii jucătorului și ai agentului său, vedem un club care timp de 3 ani a eșuat în a atinge un obiectiv sportiv minim, în ciuda sumelor cheltuite – participarea în cupele europene. Iar din perspectiva clubului, ai în vestiar un jucător cu motivația de a continua la cota de avarie și o rezervă costisitoare care începe să nu mai vadă lumina de la capătul tunelului.

Și astfel ajungem la o concluzie logică – era momentul despărțirii pentru ambele părţi. Oferta a venit și a fost cea mai bună ofertă primită de club și jucător. Care ar fi argumentele pentru a o refuza, în tot contextul de mai sus? Mizând că vei face în anul 4 ce nu ai reușit în cei 3 ani deja trecuți, puteai ajunge în vara viitoare într-o situație mai proastă decât cea de acum. Cum premizele erau nefavorabile, decizia a fost clară și deloc dificil de luat.

Desigur că jucătorul și-ar fi dorit o altă destinație și clubul o altă sumă de transfer, dar lucrurile trebuie luate exact așa cum sunt. Prețul e dat de piață, nu de propria contabilitate, sau de așteptările de azi, ieri, sau acum 3 ani. Iar piața a vorbit. Și din fericire, clubul a luat decizia corectă în situația dată. Dacă a și păstrat procente la această tranzacție, Rapid poate chiar considera că a ieșit bine din afacerea Borza, așa cum arată ea la 3 ani de la momentul venirii jucătorului.